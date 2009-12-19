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ATi Mobility Radeon HD 5800 serisi AMD'nin sitesinde ortaya çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Mobility Radeon HD 5800 serisi AMD'nin sitesinde ortaya çıktı
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Eylül ayından bu yana masaüstü sistemler için DirectX 11 destekli beş yeni model (Radeon HD 5750, 5770, 5850, 5870 ve 5970) lanse eden AMD, Ocak ayı için büyük bir lansman etkinliğine hazırlanıyor. Zira gelen bilgiler firmanın 7-10 Ocak tarihlerinde düzenlenecek CES 2010 fuarında çok sayıda yeni ürününü lanse edeceğine işaret ediyor. İşte bu ürünler arasında DirectX 11 destekli mobil grafik çözümleri de yer alacak. Dün ilk test sonuçlarını yayımladığımız Mobility Radeon HD 5650 modelinin dahil olduğu 5600 serisi ile birlikte yüksek performanslı notebook'lar için Mobility Radeon HD 5800 serisi de hazırlandı.

AMD'nin geliştiriciler için hazırladığı resmi internet sayfası, ATi Mobilty Radeon HD 5800 serisi hakkında ilk bilgileri verdi. Uzun süredir bilindiği üzere Broadway GPU'sunun güç verdiği seri kapsamında üç modelin olması bekleniyor ki bunlar Broadway XT GPU'sunun kullanılacağı Mobility Radeon HD 5870, Broadway Pro GPU'sunun kullanılacağı Mobility Radeon HD 5850 ve Broadway LE GPU'sunun kullanılacağı Mobility Radeon HD 5830 olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların güç verdiği yeni grafik çözümlerine modeline göre yüksek hızlı GDDR5 bellek çözümleri de eşlik edecek.

Mobility Radeon HD 5800 serisine ek olarak AMD, Madison kod adlı GPU'nun kullanılacağı Mobility Radeon HD 5700 ve Park kod adlı GPU'nun kullanılacağı Mobility Radeon HD 5400 serilerini de lanse edecek.


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VMTX 9 yıl
hd5000 serisinde bu boşluğu yakalamışken çok iyi ve hızlı bir girişim olur firma için.win7 çıktı çoğu marka artık bilgisayarlara win7 yükleyip piyasaya veriyo.birde bu dx11 destekli ekran kartını piyasaya çıkardığı anada firmalar amd nin başına çullanıcaklar.
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showstopper41 9 yıl
Mobility de ati nin HD5400 serisinin yaygınlaşmasına bakması lazım. Giriş seviyesi dizüstü bilgisyarlarda GMAX4500 ü piyasadan silmesi lazım artık.
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.AnasoN. 9 yıl
Her gün 1-2 tane amd haberi okumadan kendime gelemiyorum
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Opeth 9 yıl

.AnasoN.

Her gün 1-2 tane amd haberi okumadan kendime gelemiyorum





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MÇKR_06 9 yıl
amd çoştu ...
haber için teşekkürler
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Source 9 yıl
48XX serisinden sonra ciddi bir gelişme var ATI'de
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