ATi Radeon HD 3800 serisi Türkiye fiyatları

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Donanım Haber olarak yine ilk defa özel bilgileri sizler ile paylaşıyoruz. 15 Kasım'da resmi lansmanın yapılması beklenen ülkemize ise Aralık ayının başında giriş yapacağı tahmin edilen Radoen HD 3800 serisinin Türkiye satış fiyatları da belli olmaya başladı. Zira ATi tabanlı ekran kartları arasında uygun fiyatları ile öne çıkan modelleri ile bildiğimiz Sapphire'in Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarının Türkiye satış fiyatları da elimize ulaştı. Teknik detaylarını forumlarımızda arama yaparak ulaşabileceğiniz Radeon HD 3800 serisinin fiyatları şu şekilde olacak; - Sapphire Radeon HD 3850 256MB GDDR3: 235$ - Sapphire Radeon HD 3850 512MB GDDR3: 259$ - Sapphire Radeon HD 3870 512MB GDDR4: 309$