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ATi Radeon HD 3800 serisi Türkiye fiyatları

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
57,1b
1
90
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber olarak yine ilk defa özel bilgileri sizler ile paylaşıyoruz. 15 Kasım'da resmi lansmanın yapılması beklenen ülkemize ise Aralık ayının başında giriş yapacağı tahmin edilen Radoen HD 3800 serisinin Türkiye satış fiyatları da belli olmaya başladı. Zira ATi tabanlı ekran kartları arasında uygun fiyatları ile öne çıkan modelleri ile bildiğimiz Sapphire'in Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarının Türkiye satış fiyatları da elimize ulaştı. Teknik detaylarını forumlarımızda arama yaparak ulaşabileceğiniz Radeon HD 3800 serisinin fiyatları şu şekilde olacak; - Sapphire Radeon HD 3850 256MB GDDR3: 235$ - Sapphire Radeon HD 3850 512MB GDDR3: 259$ - Sapphire Radeon HD 3870 512MB GDDR4: 309$
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bycem1 5 yıl
oooo çok uygunmuş fiyatları ne gta vice city oynanır bunla be :D
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Castle Bravo 5 yıl
Hey gidi..

2000 ve 3000 serisi kötüydü
3870'in, AC ve CoJ dışında, yüksek performans verdiğini hatırlamıyorum.
Crysis ve Oblivion'da, AF açınca FPS amma düşerdi.. Doku birimlerinin sayısını o kadar az tutmasalar, iyi bir seri olabilirdi.

Tek iyi yanı, vram kullanımının az olmasıydı. 512 MB GeForce'lar bile, 1-2 oyunda, bir süre oynayınca şişebiliyordu.
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DH Misafiri 9 yıl
bende sapphire ati 3800 1 gb 256 bit ekran kartı var arkadaşlar. 1 yılı geçkin süredir kullanıyorum. Henüz pek bir başımı ağrıtmadı. Son çıkan oyunlarda bile yüksek konfig ile oynuyorum. Ancak anlamadığım birşey var arada oyundan atıyor. Bunun sebebini hala keşfedemedim birde araba motoru gibi 82 derecede çalışşıyor. Kasamda 4 tane fan vardı bide 12 cm lik ben ekledim değer düşmedi. Bundan atıyor diye düşünmekteyim ama hayırlısı bakalım. Kaça aldım bilmiyorum topladım bi pc içine bunu yazmıştık fiyatı unuttum :(
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mageji 9 yıl

DH Misafiri

bende sapphire ati 3800 1 gb 256 bit ekran kartı var arkadaşlar. 1 yılı geçkin süredir kullanıyorum. Henüz pek bir başımı ağrıtmadı. Son çıkan oyunlarda bile yüksek konfig ile oynuyorum. Ancak anlamadığım birşey var arada oyundan atıyor. Bunun sebebini hala keşfedemedim birde araba motoru gibi 82 derecede çalışşıyor. Kasamda 4 tane fan vardı bide 12 cm lik ben ekledim değer düşmedi. Bundan atıyor diye düşünmekteyim ama hayırlısı bakalım. Kaça aldım bilmiyorum topladım bi pc içine bunu yazmıştık fiyatı unuttum :(

ya iyimisin? 3 yıllık başlığı hortlatmışsın.
donanımhaber de yok mu böyleleri için herhangi bir yaptırım ya
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-MoDeStUs- 12 yıl
fiyatlar çok yüksek..sanırım kdv hariç fiyatları..bu fiyatlarla kesinlikle alınmaz..şu an 8800gt f+p çok iyi kart gibi gözüküyor..inşallah testlerle şişirilmiş bir kart olmaz...yoksa balon gibi havası iner..
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Uxexes 12 yıl
test leri gördükten sonra bir sonuca ulaşılacak fakat şu aşamada fiyatlar nividia göre pahalı...
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CeFurkan 12 yıl
cok pahali bence


3870 gt den daha gucsuz bir kart

3850 ile gt zaten kiyaslanamiyor
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RedLabel 12 yıl
Karsilastirmali testler var galiba elinde , bizimle de paylasir misin?


Orjinalden alıntı: CeOfFuture

cok pahali bence


3870 gt den daha gucsuz bir kart

3850 ile gt zaten kiyaslanamiyor


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pukaa 12 yıl
Orjinalden alıntı: CeOfFuture

cok pahali bence


3870 gt den daha gucsuz bir kart

3850 ile gt zaten kiyaslanamiyor



Ceo bence 8800gt'le kapışır 3870 saat hızları acayip yüksek sonuçta


775 / 2400 default az bi hız diil yani bide iyi oc olursa bilmiyorum umarım yarışabilir 8800gt'le



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RedLabel 12 yıl
Bu fiyatlar yuksek gorunuyor, tabi once performansi gormek lazim. Bu arada FX uyumuyor musun sen
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mamad 12 yıl
Orjinalden alıntı: RedLabel

Bu fiyatlar yuksek gorunuyor, tabi once performansi gormek lazim. Bu arada FX uyumuyor musun sen


aaaa...! Arkadaşım bilmiyo musun sen o insan değil!
Gökten zembille inen insan üstü bi varlık! Uyku gibi şeylere gereksinim duymaz o.
Şahsen ben onun son 5 aydır uyuduğunu görmedim.

Ayrıca bu kartlar bu fiyata satmaz! dx10.1 miş sm 4.1 miş hikaye bunlar. d10 oyunlarını çekti de kartlar şimdi dx10.1 e mi geldi iş???
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