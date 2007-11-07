ATi Radeon HD 3800 serisi Türkiye fiyatları

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım Haber olarak yine ilk defa özel bilgileri sizler ile paylaşıyoruz. 15 Kasım'da resmi lansmanın yapılması beklenen ülkemize ise Aralık ayının başında giriş yapacağı tahmin edilen Radoen HD 3800 serisinin Türkiye satış fiyatları da belli olmaya başladı. Zira ATi tabanlı ekran kartları arasında uygun fiyatları ile öne çıkan modelleri ile bildiğimiz Sapphire'in Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarının Türkiye satış fiyatları da elimize ulaştı. Teknik detaylarını forumlarımızda arama yaparak ulaşabileceğiniz Radeon HD 3800 serisinin fiyatları şu şekilde olacak; - Sapphire Radeon HD 3850 256MB GDDR3: 235$ - Sapphire Radeon HD 3850 512MB GDDR3: 259$ - Sapphire Radeon HD 3870 512MB GDDR4: 309$
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2000 ve 3000 serisi kötüydü 3870'in, AC ve CoJ dışında, yüksek performans verdiğini hatırlamıyorum.
Crysis ve Oblivion'da, AF açınca FPS amma düşerdi.. Doku birimlerinin sayısını o kadar az tutmasalar, iyi bir seri olabilirdi.
Tek iyi yanı, vram kullanımının az olmasıydı. 512 MB GeForce'lar bile, 1-2 oyunda, bir süre oynayınca şişebiliyordu.
ya iyimisin? 3 yıllık başlığı hortlatmışsın.
donanımhaber de yok mu böyleleri için herhangi bir yaptırım ya
3870 gt den daha gucsuz bir kart
3850 ile gt zaten kiyaslanamiyor
Ceo bence 8800gt'le kapışır 3870 saat hızları acayip yüksek sonuçta
775 / 2400 default az bi hız diil yani bide iyi oc olursa bilmiyorum umarım yarışabilir 8800gt'le
aaaa...! Arkadaşım bilmiyo musun sen o insan değil! Gökten zembille inen insan üstü bi varlık! Uyku gibi şeylere gereksinim duymaz o. Şahsen ben onun son 5 aydır uyuduğunu görmedim.
Ayrıca bu kartlar bu fiyata satmaz! dx10.1 miş sm 4.1 miş hikaye bunlar. d10 oyunlarını çekti de kartlar şimdi dx10.1 e mi geldi iş???