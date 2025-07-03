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    Teknoloji odaklı girişimler için “Teknogirişim Rozeti” uygulaması başladı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji ve yenilik odaklı girişimler için “Teknogirişim Rozeti” uygulamasını başlattı. Amaç, nitelikli girişimlerin görünürlüğünü artırmak ve ekosistemi güçlendirmek.

    Teknoloji odaklı girişimler için “Teknogirişim Rozeti” dönemi Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, teknoloji ve yenilik odaklı girişimlerin belgelendirilmesini düzenleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Buna göre, teknoloji tabanlı iş modelleri geliştiren KOBİ’ler için "teknogirişim rozeti" alma süreci resmen başladı. Uygulama, nitelikli tekno-girişimlerin görünürlüğünü artırmak ve ekosistemi güçlendirme amacını taşıyor.

    15 Yıl şartı getirildi

    Teknoloji odaklı girişimler için “Teknogirişim Rozeti” dönemi Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenleme kapsamında, Türkiye'de kurulu şahıs veya sermaye şirketi statüsündeki girişimler, teknogirişim rozeti alabilmek için şu kriterleri karşılamalı:
    • Küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) vasfında olmalı
    • Bağımsız işletme statüsünde bulunmalı
    • 15 yaşını geçmemiş olmalı
    • Teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir iş modeline sahip olmalı

    Söz konusu rozet, girişimin bu nitelikleri taşıdığını belgeleyen resmi bir gösterge niteliği taşıyacak.

    Başvuru süreci ve belgeler

    Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, rozet başvurusu için gerekli belgeleri kendi internet sayfası üzerinden duyuracak. Başvuru formunda eksiklik olması halinde girişimden eksiklerin 90 gün içinde tamamlanması istenecek. Bu süre sonunda eksiklik giderilmezse başvuru değerlendirmesi iptal edilecek.

    Değerlendirme sonucu olumsuz çıkan girişimlere bir defaya mahsus itiraz hakkı tanınacak. İtirazın, kararın tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak genel müdürlüğe iletilmesi gerekecek.

    Rozetin geçerlilik süresi 3 yıl

    Teknogirişim rozetinin geçerlilik süresi, girişimin kuruluş tarihinden bağımsız olarak, belgenin verildiği tarihten itibaren 3 yıl olacak. Bu sürenin sonunda belge geçerliliğini yitirecek ve girişimin yeniden başvuru yapması gerekecek.

    Yenileme başvurusu, genel müdürlüğün ilan ettiği tarihler arasında yapılacak. Süresinde başvuru yapılmazsa belge iptal edilecek ve girişim en erken 6 ay sonra yeniden başvuru hakkı kazanabilecek. Bu arada, rozetin geçerliliği devam ederken, girişimin ortaklık yapısında yüzde 10’un üzerinde bir değişiklik olursa bu durumun 90 gün içinde genel müdürlüğe bildirilmesi zorunlu olacak.

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