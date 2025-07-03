Teknoloji odaklı girişimler için “Teknogirişim Rozeti” uygulaması başladı

15 Yıl şartı getirildi
- Küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) vasfında olmalı
- Bağımsız işletme statüsünde bulunmalı
- 15 yaşını geçmemiş olmalı
- Teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir iş modeline sahip olmalı
Söz konusu rozet, girişimin bu nitelikleri taşıdığını belgeleyen resmi bir gösterge niteliği taşıyacak.
Başvuru süreci ve belgeler
Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, rozet başvurusu için gerekli belgeleri kendi internet sayfası üzerinden duyuracak. Başvuru formunda eksiklik olması halinde girişimden eksiklerin 90 gün içinde tamamlanması istenecek. Bu süre sonunda eksiklik giderilmezse başvuru değerlendirmesi iptal edilecek.
Değerlendirme sonucu olumsuz çıkan girişimlere bir defaya mahsus itiraz hakkı tanınacak. İtirazın, kararın tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak genel müdürlüğe iletilmesi gerekecek.
Rozetin geçerlilik süresi 3 yıl
Teknogirişim rozetinin geçerlilik süresi, girişimin kuruluş tarihinden bağımsız olarak, belgenin verildiği tarihten itibaren 3 yıl olacak. Bu sürenin sonunda belge geçerliliğini yitirecek ve girişimin yeniden başvuru yapması gerekecek.
Yenileme başvurusu, genel müdürlüğün ilan ettiği tarihler arasında yapılacak. Süresinde başvuru yapılmazsa belge iptal edilecek ve girişim en erken 6 ay sonra yeniden başvuru hakkı kazanabilecek. Bu arada, rozetin geçerliliği devam ederken, girişimin ortaklık yapısında yüzde 10’un üzerinde bir değişiklik olursa bu durumun 90 gün içinde genel müdürlüğe bildirilmesi zorunlu olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: