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    Türk ve Fransız şirketler nükleer erimiş tuz reaktörü geliştirecek

    Türk ThorAtom ve Fransız NAAREA, erimiş tuz reaktörleri geliştirmek için işbirliği yaptı. Proje, Türkiye ve EMEA bölgesinde temiz, güvenilir ve sürdürülebilir nükleer enerji hedefliyor.

    Türk ve Fransız şirketlerden nükleer erimiş tuz reaktörü projesi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin 4. nesil nükleer reaktör geliştiren tek özel şirketi ThorAtom ile sürdürülebilir nükleer enerji alanında faaliyet gösteren Fransız şirket NAAREA, nükleer erimiş tuz reaktörleri teknolojisinin ortak geliştirilmesi amacıyla güçlerini birleştirdi.

    İki şirket arasındaki işbirliği anlaşması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) kapsamında imzalandı.

    Erimiş tuz reaktörü ortaklığı

    İşbirliği kapsamında, başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde küçük modüler reaktör (SMR) ölçeğinde erimiş tuz reaktörlerinin geliştirilmesi ve üretimi hedefleniyor. Bu reaktörler, elektrik üretimi, ısı enerjisi ve hidrojen üretimi gibi çok çeşitli alanlarda uygun maliyetli ve kesintisiz enerji sağlamak için tasarlanacak.

    Türk ve Fransız şirketlerden nükleer erimiş tuz reaktörü projesi Tam Boyutta Gör
    Tarık Öğüt, yaptığı açıklamada Türkiye ve EMEA bölgesinde gelecek yıllarda erimiş tuz reaktörleri üretimine yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. NAAREA CEO’su Jean-Luc Alexandre ise işbirliği anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Erimiş tuz reaktörlerini her zamankinden daha hızlı geliştirmek ve bunun anahtarı olan yakıt döngüsü üzerinde çalışmak istiyoruz.”

    NAAREA teknolojisi

    NAAREA’nın geliştirdiği XAMR mikroreaktör, nükleer enerji sektöründe üç önemli yeniliği bir araya getiriyor: erimiş tuz kullanımı, hızlı nötron teknolojisi ve küçük modüler reaktör (SMR) tasarımı. Bu reaktör, atomun yüksek enerji yoğunluğundan faydalanarak 40 megavat elektrik ve 80 megavat ısı enerjisi üretme kapasitesine sahip.

    NAAREA’nın XAMR mikroreaktörü, aynı zamanda kullanılan nükleer atıkların yeniden değerlendirilmesine olanak veren tam kapalı yakıt döngüsüne sahip. Böylece radyoaktif atıkların uzun süreli depolanması ihtiyacı azalıyor ve sürdürülebilir enerji üretimi mümkün hale geliyor.

    Güvenlik açısından XAMR, atmosfer basıncına yakın ve tuz soğutmalı bir reaktör olarak tasarlandı. Suyun kullanılmaması patlama riskini ortadan kaldırırken, sıvı yakıt yapısı sayesinde güç talebine hızlı yanıt verebiliyor ve acil durumlarda yakıt kolayca boşaltılabiliyor. Bu özellikler reaktöre yüksek pasif güvenlik sağlıyor. Şirket, 2027'ye kadar ilk mikro reaktörleri üretebileceğini ve üretimi beş yıl içinde kademeli olarak artırabileceğini söylüyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turk-ve-fransiz-sirketleri-ergimis-tuz-reaktoru-gelistirecek/3618637 https://www.naarea.fr/en
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