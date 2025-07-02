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    Sinop ve Trakya nükleer enerji santralleri için tarih netleşti

    Sinop ve Trakya nükleer santrallerinde elektrik üretimi 2035 civarında başlayacak. Türkiye, 2053’e kadar 20 GW nükleer kapasite hedefiyle enerjide bağımsız olmak istiyor.

    Sinop ve Trakya nükleer enerji santralleri için tarih netleşti Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki önemli projeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarı, Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santrallerin elektrik üretim tarihlerini ve projelerin son durumunu paylaştı.

    Sinop ve Trakya için 2035 hedefi

    Sarı, Sinop santralinden 2035 yılından önce, Trakya santralinden ise 2035 yılından hemen sonra ilk elektriğin üretilmesinin planlandığını söyledi. Ayrıca, gerekli şartların sağlanması durumunda gelecek yıl sonuna kadar bu iki büyük nükleer santral için uluslararası anlaşmaların imzalanmasının hedeflendiğini belirtti.

    Sinop ve Trakya nükleer enerji santralleri için tarih netleşti Tam Boyutta Gör
    Sinop sahasında saha etütlerinin tamamlandığını, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu ve saha onaylarının alındığını vurgulayan Sarı, teknoloji sahibi ülkeler ve şirketlerle görüşmelerde önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Trakya için ise saha çalışmalarının ve görüşmelerin hızla sürdüğünü ekledi.
    Sinop ve Trakya nükleer enerji santralleri için tarih netleşti Tam Boyutta Gör
    Türkiye, 2053'e kadar 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef için sadece büyük nükleer santraller değil aynı zamanda son yılların popüler teknolojisi olan küçük modüler reaktörlerin (SMR) de kullanılması hedefleniyor.

    Akkuyu NGS’de süreç devam ediyor

    Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS projesine de değinen Sarı, dört reaktörün tamamında eş zamanlı inşaat çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Proje, her biri 1200 megavat olmak üzere toplamda 4800 megavat baz yük kapasitesine sahip. Akkuyu’nun tam kapasiteyle devreye girmesiyle yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi ve ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılaması bekleniyor.

    Tüm reaktörlerin 2028’e kadar kademeli olarak elektrik üretmeye başlaması bekleniyor. Akkuyu NGS’nin yılda yaklaşık 35 milyon ton karbon emisyonu ve 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatını azaltması planlanıyor. Ayrıca, yaşam döngüsü boyunca 50 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sunacak

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