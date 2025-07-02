Sinop ve Trakya nükleer enerji santralleri için tarih netleşti

Sinop ve Trakya için 2035 hedefi
Sarı, Sinop santralinden 2035 yılından önce, Trakya santralinden ise 2035 yılından hemen sonra ilk elektriğin üretilmesinin planlandığını söyledi. Ayrıca, gerekli şartların sağlanması durumunda gelecek yıl sonuna kadar bu iki büyük nükleer santral için uluslararası anlaşmaların imzalanmasının hedeflendiğini belirtti.
Akkuyu NGS’de süreç devam ediyor
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS projesine de değinen Sarı, dört reaktörün tamamında eş zamanlı inşaat çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Proje, her biri 1200 megavat olmak üzere toplamda 4800 megavat baz yük kapasitesine sahip. Akkuyu’nun tam kapasiteyle devreye girmesiyle yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi ve ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılaması bekleniyor.
Tüm reaktörlerin 2028’e kadar kademeli olarak elektrik üretmeye başlaması bekleniyor. Akkuyu NGS’nin yılda yaklaşık 35 milyon ton karbon emisyonu ve 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatını azaltması planlanıyor. Ayrıca, yaşam döngüsü boyunca 50 milyar dolarlık bir ekonomik katkı sunacakBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: