ATi Radeon HD 3870 X2'nin ilk test sonuçları hazır; 8800 Ultra tahtını devrediyor

AMD-ATi'nin bir süredir merakla çift grafik işlemcili yeni performans canavarı Radeon HD 3870 X2 yada bilinen kod adı ile R680'in lansmanına artık sayılı günler kala ilk test sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Bilindiği gibi ATi için geride bıraktığımız 2007 yılı, yeni nesil grafik çözümlerini kullanıma sunma açısından son derece sancılı ve sıkıntılı geçmişti. Yılın son çeyreğine kadar açıkçası aradığını pek bulamayan firma, Spider platformu çerçevesinde duyurduğu ve 55nm üretim teknolojisi ile üretilen sektörün ilk grafik işlemcilerini kullanan DirectX 10.1 destekli Radeon HD 3800 serisi grafik kartları ile en azından yılın son çeyreğinde umut vermeyi başarmış ve özellikle Radeon HD 3850 modeli ile önemli satış rakamlarına ulaşmıştı.

ATi Radeon HD 3870 modelinin teknik detaylarına geçmeden önce çift grafik işlemcili ekran kartlarının geçmişinden de biraz bahsetmekte fayda var zira Nvidia da önümüzdeki ay içerisinde çift G92 gpu'sunu kullanan GeForce 9800GX2 ekran kartını kullanıcıların beğenesine sunacak. ATi cephesinde çift grafik işlemcili ekran kartı deneyimleri 2000'li yılların başı ile gündeme gelmiş firma Rage Furry Maxx adını verdiği çift grafik işlemcili ilk ekran kartını hazırlmaış fakat aşılamayan bazı sürücü sorunları nedeniyle kartın ikinci grafik işlemcisi bazı işletim sistemleri altında malesef çalıştırılamamıştı. Rage Furry Maxx'den sonrasını ise zaten pek çoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Zira firma yakın geçmişte hem "The Godfather" kod adlı Radeon X1950 Pro Dual hemde Radeon HD 2600XT X2 modellini piyasaya sürmüştü.

ATi Radeon HD 3870 X2'nin teknik detayları;

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Nvidia cephesinde de çift grafik işlemcili ekran kartları yeni bir olgu değil. Özellikle 2001 yılında satın alınan 3DFx firmasından miras kalan bu yapılanmayı firma cephesinde özellikle yakın zamanda hem GeForce 6 hemde GeForce 7 için kullanıldığını gördük. Özellikle GIGABYTE, Asus, Galaxy ve Leadtek vb. gibi partner firmalar Nvidia'nın çift gpu'lu grafik çözümlerini üreten firmalar olmuşlardı. Geçmişin yanı sıra bizi muhtemelen gelecekte de çift grafik işlemcili ekran kartları bekleyecek. Zira AMD-ATi'nin yeni nesil R700'üne yönelik yapılan spekülasyonlar kart üzerinde çift RV770 gpu'sunun yer alacağını ifade ediyor. Üstelik AMD cephesinden gelen açıklamalar, gelecekte en iyi peformansı isteyen kullanıcıların Crossfire gibi çoklu kart kullanımına yoğunlaşacaklarını işaret ediyor.

AMD-ATi için bir süredir devam eden bekleyiş nihayet mutlu sona ulaşmak üzere. Firmaya ait resmi dökümanlar eşliğinde teknik detaylarını dünyada ilk defa Donanım Haber olarak bizim yayınladığımız ATi'nin yeni performans canavarı Radeon HD 3870 X2 (R680) an itibariyle en performanslı grafik kartı olan GeForce 8800 Ultra'yı liderlik koltuğundan edip altın kemeri beline dolamayı amaçlıyor. Tabi bu noktada Nvidia cephesinden Şubat ayı içerisinde gelecek çift gpu'lu GeForce 9800GX2 modeli de yeni rekebatte durumu belirleyen önemli faktörlerden biri olacak. Açıkçası kartın teknik detaylarından önce önemli bir nokta olarak çift grafik işlemcili ekran kartlarında sürücünün performansı etkileyen veya belirleyen en önemli etken faktörlerden biri olduğunu ve bu konuda ATi'nin ciddi bir iddia ile geldiğini de belirtelim.

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Merakla beklenen Radeon HD 3870 X2 23 Ocak'ta raflarda olacak. Ülkemiz fiyatının modeline göre değişmekle birlikte 520-550$ arasında olması bekleniyor.

Açıkçası çift grafik işlemcili performans modeli hazırlama konusunda AMD-ATi'nin sahip olduğu ciddi bir argüman var. Zira 55nm üretim teknolojisini gpu'larında kullanan firmanın bu tip bir kart üretme konusunda önemli avantajlara sahip olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Nvidia'nın kullanmakta olduğu 65nm üretim teknolojisinin aksine ATi kullanmakta olduğu 55nm üretim tekniği ile nanometrik küçülme ve maliyet avantajının yanı sıra hem termal hemde daha yüksek saat hızlarına ulaşma konusundan ciddi bir avantaja sahip. Radeon HD 3870 modelinde kullanılan RV670XT gpu'sunun iki tanesine sahip olan ekran kartı üzerinde iki grafik işlemci arasında haberlerşmeyi sağlamak ve paralel çalışmalarının önünü açmak için PLX firmasının hazırladığı PCIE PEX8548 kodlu köprü yongası kullanılıyor. Şimdi isterseniz biraz daha teknik detaya inelim.

ATi Radeon HD 3870 X2 üzerinde çift RV670XT gpu'su yer alıyor. Bu sayede kart 1TeraFLOP'dan daha fazla hesaplama gücü sunmayı başarıyor. Çift grafik işlemci dolayısı ile toplamda 640 adet paralel işlem birimine sahip olan R680, 256-bit bellek veri yoluna sahip. Bellek olarak ilk çıkacak kartların üzerinde muhtemelen GDDR3 bellek olacak ama Radeon HD 3870'den de bildiğimiz üzere kart bellek kontrolü açısından son derece esnek bir yapıda ve dilendiği veya gerek görüldüğü takdirde GDDR4 bellekli R680 de hazırlanabilecek. DirectX 10.1/Shader Model 4.1 ve OpenGL 2.0 desteklerine sahip olan ekran kartı tüm operasyonlarını 128-bit kayar nokta hassaslığında gerçekleştirebiliyor.

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ATi Radeon HD 3870 X2 ve Nvidia GeForce 8800 Ultra

Aslına bakılırsa teorik olarak Radeon HD 3870 modelinin iki tanesinin tek kartı üzerinde birleştirilmesi noktasından hareket ederek kartın özellikleri hakkında fikir sahibi olabilmek te mümkün. Avivo HD ve UVD teknolojilerini de destekleyen Radeon HD 3870 X2, H.264/AVC/V-1 formatlı videolara yönelik olarak donanımsal hızlandırma da sağlayabiliyor. HDTV desteği ve yüksek kalitede TV çıkışı çıkışı için entegre Xilleon HDTV kodlayıcısına da sahip olan ekran kartı ayrıca PowerPlay teknolojisi sayesinde daha verimli güç kullanım yeteneğine de sahip. Bu teknoloji ile anlık gpu harerketleri takip edilerek yük durumuna göre saat hızı ve voltaj ayarlaması yapılabiliyor ve bu sayede yerine göre performans veya güç tasarrufu da sağlanmış oluyor.

PCIe 2.0 standartı ile uyumlu olan ekran kartı AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisini de destekliyor. Yani çift R680 ile toplamda 4 grafik işlemcili ve 2TeraFLOP hesaplama gücünü sunabilen özel bir grafik sistemine sahip olabilmek te ihtimaller dahilinde yer alıyor. Kart üzerinde bağlantı için çift DVI ve HDTV dstekli tv çıkışı yer alıyor. Ama bildiğiniz üzere adaptör yardımı ile HDMI desteği de elde edilebiliyor. Bu arada HDMI konusunda öncü firma olan ATi bu alanda ilk defa Nvidia'dan çalım yiyor zira raki Nvidia'nın aynı segmentte yer alacak yanıt modeli GeForce 9800GX2 üzerinde doğal HDMI desteği de bulunuyor. Her ne kadar bu tip bir kart HTPC'lerde kullanılacak olmasa bile adatör aracılığıyla dahi olsa HDMI desteğinin verilebilmesi önemli bir gelişme.

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ATi Radeon HD 3870 X2'nin anatomisi

23 Ocak itibariyle anons edilecek olan ATi R680'inin gpu hızının ilk olarak 775MHz olacağı ifade edilse bile son olarak ortaya çıkan HIS'in Radeon HD 3870 X2 modeli de gösteriyor ki kartlar muhtemelen 825MHz'lik gpu hızı ile gelecekler. Bu arada yeni bir gelişme olarak MSI'ın 850MHz gpu saat hızına sahip bir R680 hazırlayabileceği de söyleniyor. Yine R680 için GDDR4 kullanımı beklenirken muhtemelen maliyetler artmasın diye GDDR3 kullanımı tercih edilmiş olduğunu görüyoruz. 1GB GDDR3 bellek ile gelen ekran kartının bellek saat frekansı ise 1800MHz olarak belirlenmiş durumda. Çift güç girişi bulunan R680 üzerinde bir adet 6-pin bir adet te 8-pin PCIe konnektörü yer alıyor.

Ortaya çıkan teknik göstergelerin de işaret ettiği üzere bu karta sahip olmak isteyen ama PSU'su yetersiz kalan veya konnektör uyumsuzluğu (tabi bu durum çeşitli dönüştürücüler ile aşılabilir) olanlar için ekstra güç kaynağı masrafının da olabileceğini ifade edelim. 256-bit bellek veri yoluna sahip ve 512MB bellek ile destklenen çift grafik işlemcili R680 üzerinde çok fazlı dijital güç modülünün kullanıldığını da görmekteyiz. Tabi kartın boyutunun da GeForce 8800 Ultra'ya yakın olması pek çok kullanıcı için ayrı bir sorun. Zira R680, fiziksel boyutu ile pek çok kasaya uymayacağı gibi pek çoğu ile de ancak ucuna ucuna anlaşma sağlayabileceğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek.

Şimdi isterseniz test sisteminden başlayarak yavaş yavaş testlere geçelim;

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PCOnline sitesinin testlerde kullandığı sistem

ATi Radeon HD 3870 X2 yani R680'inin GeForce 8800 Ultra karşısında neler yapabildiğini gösteren ve PCOnline sitesi tarafından hazırlanan ilk test sonuçları;

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Bu arada ATi Radeon HD 3870 X2 ve GeForce 8800 Ultra'nın güç tüketim değerlerine bamakta da yarar var;

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ATi Radeon HD 3870 X2

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Nvidia GeForce 8800 Ultra

Görüldüğü üzere AMD-ATi'nin yaklaşık 8 aylık gecikmeyle dahi olsa GeForce 8800 Ultra'yı sonunda ikinci plana ittiğini görüyoruz. Tabi bu buz dağının görünün yüzü. Diğer açıdan baktığımızda ise GeForce 8800 Ultra geçtiğimiz Mayıs ayında kullanıma sunulan ve EOL sürecine girmek üzere olan yani neredeyse üretimi sonlanacak olan bir model. Üstelik 8800 Ultra'nın tek gpu'lu bir model olduğunu da unutmamak gerek. En azından birkaç hafta için AMD-ATi uzun bir aradan sonra lidelrik koltuğuna oturacak gibi gözüküyor. Üstelik yeni sürücüler ile birlikte Radeon HD 3870 X2'nin performansı biraz daha geliştirilecektir. Tabi bununla birlikte Nvidia'nın GeForce 9800GX2 modelini geliştirdiği ve bu model üzerinde 512MB bellekli GeForce 8800GTS'e güç veren yani tek kart bazında Radeon HD 3870'den daha hızlı olan G92 gpu'su yer alıyor ve teoride çift grafik işlemcili 9800GX2'nin de R680'den daha hızlı olması bekleniyor. Ama belirttiğimiz gibi bu tür özel çözümler de en önemli parametlerden biri de sürücüler. Bakalım 9800GX2 çıktığında çift gpu'lu performans düellolsu nasıl şekillenecek bekleyip göreceğiz.

Not: Son dakika değişikliği ile AMD-ATi daha fazla kartın kullanıcılar ile buluşabilmesi adına Radeon HD 3870 X2 lansmanını 28 Ocak'a ötelediği bildiriliyor.

http://www.pconline.com.cn/diy/graphics/reviews/0801/1210234.html