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ATi Radeon HD 4830'un 800x paralel işlemcili örneği görüntülendi

AMD-ATi'nin lanse edildiği tarihte fiyat/performans başarımıyla dikkat çeken Radeon HD 4830'da 800x paralel işlem birimi! İşte detaylar...
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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122
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan AMD-ATi'nin son dönemde kullanıma sunduğu ve satış anlamında başarı kazandığı modellerden biri de hiç şüphe yok ki Radeon HD 4830! .Hayli popüler olan ve yüksek satış rakamlarına ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayan Radeon HD 4850 modelinin ekonomik bir varyasyonu olarak değerlendirilen ve teknik özellikleri itibariyle de kırpılmış bir Radeon HD 4850 izlenimi uyandıran HD 4830 modelinin esasında 800x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtiliyor. Üst sınıftaki modellerle çizgiyi daha da belirginleştirebilmek adına, Radeon HD 4800 serisinin yüksek performanslı diğer iki temsilcisine kıyasla paralel işlemci sayısı 640'a çekilen Radeon HD 4830 için acaba yeni bir Phenom II X3 7000 serisi vak'ası yaşanabilir mi ?

ATi Radeon HD 4830'un 800x paralel işlemcili örneği görüntülendi
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Uzakdoğu kaynaklı yeni haberlere göre Radeon HD 4830, resmi özelliklerin aksine esasında 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Bilindiği üzere Radeon HD 4850 ve 4870 modellerinde kullanılan RV770 Pro ve RV770XT GPU'larının aksine Radeon HD 4830'da RV770'in paralel işlemci biriminin 640'a düşürülen kırpılmış bir versiyonunun kullanıldığı belirtiliyordu. Ancak son gelen bilgilere göre, AMD-ATi'nin ekran kartı üretimindeki bazı iş ortakları (PowerColor, Sapphire ve Triplex) bu durumu değerlendirebilir. Zira ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere Radeon HD 4830 GPU'sunda GPU-Z ile 800x paralel işlem birimi gösteriliyor. Bu arada ID numarısından çıkarım yapamayanlar, "Release Date" olarak geçen ve ekran kartı modelinin lanse edildiği tarihi belirten kısma da bakabilir zira tarih olarak Radeon HD 4830'un lansman döneminin altı çiziliyor.

ATi Radeon HD 4830'un 800x paralel işlemcili örneği görüntülendi
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Açıklamalara göre, Radeon HD 4830 ve Radeon HD 4850 modellerinde paralel işlemci sayısı aslında aynı. Yani bu durumda kartlar arasındaki farkı saat hızları oluşturuyor. Peki bu durum kullanıcılara nasıl bir avantaj sağlıyor? Açıkçası Radeon HD 4830'u, Radeon HD 4850'ye çevirin yönünde genel geçer bir metodoloji ortaya çıkmış olmasa da bu potansiyel, kullanıcılara yaklaşık 25$'lık bir fiyat kazanımı sağlayabilir. Son yapılan indirimlerle HD 4850 modeli yaklaşık 115$, HD 4830 modeli ise 90$ seviyesinden satın alınabiliyor. Tabii aradaki saat hızı farkının da ufak bir hız aşırtma çalışmasıyla kapatılabileceği de biliniyor. Bu noktada bir detayın daha altını çizmekte fayda var zira AMD-ATi, Mayıs ayında kullanıma sunacağı Radeon HD 4770 (40nm) ile birlikte HD 4830 için emeklilik sürecini de başlatabilir. Şimdi gözler üretici firmalarda, bakalım açıklamalar hangi doğrultuda olacak!


http://en.expreview.com/2009/04/14/exclusive-800-sp-hd-4830-sneaks-up-in-china.html Yorum Yaz
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TheDeathRain 10 yıl
gpuz.techpowerup.com/...
Ayni kart bende nie düşük?
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Hobar 10 yıl
elimde 700/2300 de çalışan hdimi lı sapphire 4830 var ama tırsıyorum 4850 biosu yüklemeye. evereset de gpu z de kartı 640 shaderlı olarak görüyor.


ayrıca


Orjinalden alıntı: Murjuk

Orjinalden alıntı: max975

güzel bir gelişme...

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bu adamı ciddiye almayın beynindeki hücre sayısı 4830 daki transistör saysından daha az. yada programla post mu kasıyor nedir?
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demodem 10 yıl
25$ daha verilir, gerçeği alınır, boşa umut beslenmez, 9800se kazığı tekrar yenmez ve mutlu yaşanır. javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$lnkbtnVisitor','')
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Kalom 10 yıl
Arkadaslar 2 mesaj onceki soruya cevap gerecek olan var mı?Lutfen bir cevap
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fnarsil 10 yıl
merakla beklıyoruz testleri ama hala ses cıkmadı
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Kalom 10 yıl
Ben Atinin sitesine girdim.Böle bir haber bulamadım.Acaba Ati nin sitesinden bana bu haberin linkini ver misiniz?Bide 640x ile 800x arasında % kaclık performans farkı var dır tahminen?
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MavidevEx 10 yıl
Benimki de 800
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MÜŞAVİR 10 yıl
Everestte 800 görünüyor
, ama inanmamak lazım RV770LE GPU yu da RV770 olarak görüyor, zaten shader sayısınıda gpu ya dayanarak 800 diyor bence.
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teutara 10 yıl
"800 paralel işlemci de çalışıyor" denen kartlarla yapay-oyun testleri yayınlansa, standart 4830 ile bir karşılaştırma yapılsa da işin gerçekliği belirse..
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sertacaygun 10 yıl
Bunu nasıl becerdiler, anlamadım...
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Kalom 10 yıl
2 mesaj once yazan arkadasım cok sanslısın yawww
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Kalom 10 yıl
HD4830 640x lar ne olacak:D
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ecay 10 yıl
Ortada mod falan yok bence boşuna heveslenmeyin.Sadece yeni üretilecek kartlarda 800shader'ın açılabildiği kadar açılıp 800shader 4830 ile satılacak.Peki 4850 ile ne farkı olacak.Saat hızı tabiiki.700mhz'yi rahat gören 4850'ler 4830 800 shader olarak 700mhz göremeyebilirler.Hatta 700 değil 650 bile çok iyimser bir tahmin olur.Bunun nedeni zaten seçilmiş GPU'ların shaderlarının kapatılıp üretime yollanmasıdır.

Sapphire kadar teknolojiye sahipseniz belki siz de 4830'unuzdaki geri kalan shaderları açabilirsiniz.Yazılımla vs olacak iş değil bence.
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teutara 10 yıl
"reklamın iyisi kötüsü olmaz" mantığı mıdır bu acaba?
çok saçma,hd2900xt ye 450usd verdikten 2 ay sonra directx ile fena gücendirmişti ati( birisi benim),şimdi ise önce "en iyi f/p kartı aldım" dedirdikten sonra hd4850 kullanıcılarına da aynı şeyi yaşatacaklar gerçekleşirse bu varsayım.
yazık..
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husNUKE 10 yıl
belki 4890lar da yeni gelecek 5000 serisinin kırpılmış halidir. Yakında onun shader unite sayısının artırılabildiğini gorursek şaşırmam. :D
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adigehalil 10 yıl
büyük ihtimalle 4830'a olan talebi karşılamak adına rv770'i bios yoluyla kırpıp sunmuşlardır piyasaya. bazı 4830 sahiplerinin uygun bios ile kapalı shader'ları açabileceğini düşünüyorum...
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max975 10 yıl
güzel bir gelişme...
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Kalom 10 yıl
Arkadaslar soruma cevap verecek olan yok mu?
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