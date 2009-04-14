ATi Radeon HD 4830'un 800x paralel işlemcili örneği görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunan AMD-ATi'nin son dönemde kullanıma sunduğu ve satış anlamında başarı kazandığı modellerden biri de hiç şüphe yok ki Radeon HD 4830! .Hayli popüler olan ve yüksek satış rakamlarına ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayan Radeon HD 4850 modelinin ekonomik bir varyasyonu olarak değerlendirilen ve teknik özellikleri itibariyle de kırpılmış bir Radeon HD 4850 izlenimi uyandıran HD 4830 modelinin esasında 800x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtiliyor. Üst sınıftaki modellerle çizgiyi daha da belirginleştirebilmek adına, Radeon HD 4800 serisinin yüksek performanslı diğer iki temsilcisine kıyasla paralel işlemci sayısı 640'a çekilen Radeon HD 4830 için acaba yeni bir Phenom II X3 7000 serisi vak'ası yaşanabilir mi ?

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Uzakdoğu kaynaklı yeni haberlere göre Radeon HD 4830, resmi özelliklerin aksine esasında 800x paralel işlem birimiyle geliyor. Bilindiği üzere Radeon HD 4850 ve 4870 modellerinde kullanılan RV770 Pro ve RV770XT GPU'larının aksine Radeon HD 4830'da RV770'in paralel işlemci biriminin 640'a düşürülen kırpılmış bir versiyonunun kullanıldığı belirtiliyordu. Ancak son gelen bilgilere göre, AMD-ATi'nin ekran kartı üretimindeki bazı iş ortakları (PowerColor, Sapphire ve Triplex) bu durumu değerlendirebilir. Zira ekran görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere Radeon HD 4830 GPU'sunda GPU-Z ile 800x paralel işlem birimi gösteriliyor. Bu arada ID numarısından çıkarım yapamayanlar, "Release Date" olarak geçen ve ekran kartı modelinin lanse edildiği tarihi belirten kısma da bakabilir zira tarih olarak Radeon HD 4830'un lansman döneminin altı çiziliyor.

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Açıklamalara göre, Radeon HD 4830 ve Radeon HD 4850 modellerinde paralel işlemci sayısı aslında aynı. Yani bu durumda kartlar arasındaki farkı saat hızları oluşturuyor. Peki bu durum kullanıcılara nasıl bir avantaj sağlıyor? Açıkçası Radeon HD 4830'u, Radeon HD 4850'ye çevirin yönünde genel geçer bir metodoloji ortaya çıkmış olmasa da bu potansiyel, kullanıcılara yaklaşık 25$'lık bir fiyat kazanımı sağlayabilir. Son yapılan indirimlerle HD 4850 modeli yaklaşık 115$, HD 4830 modeli ise 90$ seviyesinden satın alınabiliyor. Tabii aradaki saat hızı farkının da ufak bir hız aşırtma çalışmasıyla kapatılabileceği de biliniyor. Bu noktada bir detayın daha altını çizmekte fayda var zira AMD-ATi, Mayıs ayında kullanıma sunacağı Radeon HD 4770 (40nm) ile birlikte HD 4830 için emeklilik sürecini de başlatabilir. Şimdi gözler üretici firmalarda, bakalım açıklamalar hangi doğrultuda olacak!

http://en.expreview.com/2009/04/14/exclusive-800-sp-hd-4830-sneaks-up-in-china.html