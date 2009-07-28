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ATi Radeon HD 4860 geliyor

DirectX 11 öncesinde AMD-ATi pazara yeni bir model sunmaya hazırlanıyor. Firmanın Radeon HD 4860 modeli için ilk bilgiler, olası özellikler!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Üreticilerin kapalı kapılar ardındaki hazırlık çalışmaları aralıksız devam ederken, somut ilk girişimin AMD-ATi'den gelmesi ve RV870 kod adını taşıyan yeni grafik işlem yongasının Radeon HD 5800 serisi (?) ekran kartlarıyla birlikte Eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Nvidia ise DirectX 11 konusunda rakibinin bir miktar gerisinde kalacak gibi görünüyor çünkü gelen bilgiler, GT300 kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia GPU'sunun en iyimser olasılıkla Kasım ayında gelebileceğini işaret ediyor. DirectX 11 öncesinde aradaki boşluğu 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 uyumlu masaüstü grafik çözümlerini pazara sunarak kapatmayı hedefleyen Nvidia'ya karşı AMD-ATi bir yeni modelini daha kulllanıma sunarak RV870 arefesinde rekabete yeni bir boyut kazandırma hedefinde. İşte AMD'nin yakında kullanıma sunabileceği belirtilen Radeon HD 4860 modelinin detayları.

ATi Radeon HD 4860 geliyor
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Radeon HD 4860 aslına bakılırsa AMD için yeni bir model sayılmaz! Hatırlanacağı üzere firma, Mart ayında Almanya'da gerçekleştirilen CeBIT 2009 fuarı ile eş zamanlı olarak grafik işlem yongaları için 40nm üretim sürecine geçiş yaptığını ve bu yöndeki ilk ürünlerinin dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Mobilirty Radeon HD 4830 ve 4860 olduğunu açıklamıştı. Daha sonra masaüstü sistemler için yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 4770 modelini lanse eden firma için devam eden süreç adeta hayal kırıklığı olmuştu. Zira AMD-ATi'nin yanı sıra Nvidia GPU'larını da üreten Tayvan merkezli döküm firması TSMC'de 40nm için verimlilik problemleri baş göstermiş, %25-30 civarındaki verimlilik başarımı nedeniyle pazarda oluşan HD 4770 talebi malesef planlanan ölçüde karşılanamamıştı. Bu durumu telafi etmek için HD 4800 serisinin fiyatlarında indirime giden AMD-ATi hatta iş ortaklarına GDDR5 bellekli Radeon HD 4730 modeli için de yeşil ışık yakmıştı.

Masaüstü için hazırlanan Radeon HD 4860 isimli yeni model ise 40nm üretim teknolojisinin yeni bir yansıması değil. Yeni modelin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790GT kod adlı yeni bir GPU kullandığı belirtiliyor. Radeon HD 4890 modeline güç veren RV790 GPU'sundan farklı bir konfigürasyona sahip olan grafik yongasının 640x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olduğu ifade ediliyor. GDDR5 bellek teknolojisiyle donatılan Radeon HD 4860 modelinde grafik işlem biriminin 700MHz'de, belleklerin ise 3000MHz'de görev yapacağı belirtilirken, kırpılmış ta olsa RV790 genleri taşıyan GPU'nun hız aşırtma konusunda iddialı olması ve yüksek saat hızlarına ulaşması da beklenebilir. Son fiyat indirimleriyle 100$ civarına kadar çekilen Radeon HD 4850 ile 150$ al tı seviyeye kadar düşen Radeon HD 4870 modelleri arasına girmesi ve 130$ civarı bir fiyatla kendine yer tutması beklenen yeni modelin fiyatlandırma açısından Nvidia cephesinde GeForce GTS 250 karşısına konumlandırılan bir diğer model olması muhtemel görünüyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia, Mart ayında GeForce 9800GTX+ modelini yeniden isimlendirmiş ve GeForce GTS 250 adı altında tekrar pazara sunmuştu. Yeniden isimlendirme sonrasında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran modele karşı pazara yeni bir soluk getirmek isteyen AMD-ATi, geçtiğimiz günlerde 1 yaşını dolduran Radeon HD 4850 modeline ek olarak 55nm RV790GT tabanlı Radeon HD 4860 modelini pazara sunarak DirectX 11 öncesinde pozisyonunu güçlendirmek istiyor olabilir. Ancak yeni model ile birlikte AMD-ATi cephesinde ekran kartı seçiminin çok daha karmaşık bir hal aldığını ve modeller arasındaki hem fiyat hem de performans farkının tercihleri iyice zorlaştıracağı aşikar. Zira her ne kadar bulunması zor olsa da 100$ altında Radeon HD 4770, onun da altında şimdiye kadar sadece Sapphire ve Powercolor tarafından anons edilen Radeon HD 4730, 100$ civarına Radeon HD 4850 ve biraz üzerinde HD 4870 derken şimdi de Radeon HD 4860 geliyor.

ATi Radeon HD 4860 geliyor
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ATi Radeon HD 4860

DirectX 10.1 desteğine, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yeteneğine, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna ve Stream teknolojisiyle yine GPU tabanlı uygulama hızlandırma özelliklerine sahip olacak Radeon HD 4860 modelinde, sadece bir adet 6-pin PCIe güç konnektörü bulunuyor. Hangi firmalar tarafından üretileceği henüz bilinmeyen yeni modelin, Eylül ayında DirectX 11 destekli RV870 jenerasyonunun geleceği düşünüldüğünde, kısa süre içerisinde pazara giriş yapması beklenebilir. 130$ seviyesinden satışa sunulması ve yukarıda da belirttiğimiz gibi kendi fiyat segmentinde Nvidia'nın GeForce GTS 250 modeline rakip olması beklenen yeni modele karşı Nvidia'nın nasıl yanıt vereceğini ise zaman gösterecek.


http://publish.it168.com/2009/0727/20090727052301.shtml Yorum Yaz
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fantomasds 10 yıl
Bu kartların fiyatı Türkiye'de neden düşmez anlamıyorum. İthalatçılar ucuz alabilmek için bir modelden 1 milyon tane falan mı alıyorki bitmesini bekliyor yoksa millet nasıl olsa alacak sat yüksekten onlar aptal alırlar mı diyorlar. Yoksa 2si birden mi?
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MavéRicK_09 10 yıl
Güzel bilgi için teşekkürler..
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ataman1941 10 yıl
Bu vakitten sonra pek bir anlamı yok son kullanıcılar için.
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XenonMan58 10 yıl
ben bekliyecem param hazır ama dx11 ler nasılmış bir bakalım...
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mav1li 10 yıl
Galiba 640 ünite ile başarısız olan hd4770 hamlesini telefa etmeye çalışacaklar.
Bu kart işlem gücü olarak 640 üniteli olduğu için 4850 den daha düşük güçte olacak model numarası yanıltmasın.
Başarım olarak hd4770 e çok yakın olacaktır. Farkı 55nm olması gösterilebilir.
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orc123456 10 yıl
mav1li

Galiba 640 ünite ile başarısız olan hd4770 hamlesini telefa etmeye çalışacaklar.

Bu kart işlem gücü olarak 640 üniteli olduğu için 4850 den daha düşük güçte olacak model numarası yanıltmasın.

Başarım olarak hd4770 e çok yakın olacaktır. Farkı 55nm olması gösterilebilir.


hd4770 başarısız olmadı

sadece TSMC de ortaya çıkan 40nm verimlilik problemleri yüzünden piyasaya fazla sürülemedi
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chamicals2 10 yıl
stok=maliyet
ati maliyetleri azaltmaya çalışıyor
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Promity 10 yıl
Nm mi belirliyor ölüsünü dirisini. Allahim ya Nm firmayı baglar alan adam buna bakmazki zaten. ddr3 ten ddr5 e gecirmiş adam 4870in 640paralel işlemcili saat hizlari biraz düşürülmüş hali. Aynı kartı 40nm yapsa senin için ne degişecek yani 10w az enerji tüketecek bunamı taktın şimdi.

Keşke bunu en başta yapsaydi 4850 yerine bu olsaydi. Cahiller gts250 yi ultra mega bi kart sandi haberleri yok 8800gts yi 3kere boyadilar verdiler gazi. mecburen cevap veriyor adamlar gereksizde olsa. Aslında iyi bile oluyor nedeni dx11 kartlar ciktiginda bunun parasina bundan daha iyi bir kart yapmak zorunda kalacak.
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Pandemic 10 yıl
Gereksiz bir kart. 55 nm artık öldü.
Ve nvidia nın rakibi ise bu karta
"GTS 255" olur. 384 bit lik kırpılmış GTX260 yongaları güç verecektir.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Fiyat uygun olursa ve güç tüketimi 4730 gibi yüksek olmazsa bu kart iş yapar. İlk testlerle ölü mü diri mi zaten kendini belli eder.
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aktuz 10 yıl
GTS250 nin başarısını yakalayamaz şu saatten sonra. dx11 arefesinde de bildiğimiz numaralar yapılıyor işte. bolca ekran kartı satıp, yeni cıkan oyunlarla birlikte herkese keşke almasaydım dedirmek, tekrardan ürün satmak. oyun için pc kullanmaktan vazgeçmediğimiz sürece bu para tuzaklarına düşeceğiz sanırım.
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kenan109 10 yıl
parkuş31 gözün nereye bakıyor, nereyi okuyor.Bu kartta dx11 yok zaten.Okumayıda bilmiyorsunuz
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msw 10 yıl
en azından nvidia gibi bir kartının ismini değiştirip yeni diye piyasaya sürmüyor.
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fatihcanery 10 yıl
modeller o kadar çoğaldı ki,alacak insanın kafası iyi karışıyor.hayırlısı diyelim ,ati dx11'e kadar boş gözükmek istemiyor anlaşılan
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pardus34 10 yıl
AMD yine boşuna çırpınıyor bu kartla tek + sı dx11 oda gözle görülür bir fark yaratır mı onuda bilmiyoruz umarım yaratır =))
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
klavyenin pillerini ön görememişsin X Files
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BeAr 10 yıl
Stream'mi oneki yaw ben hiç bi yerde kullanıldığını görmedim
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44yunus44 10 yıl
Bu da kırpılmış 4870 olur...:)
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