ATi Radeon HD 4860 geliyor

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Üreticilerin kapalı kapılar ardındaki hazırlık çalışmaları aralıksız devam ederken, somut ilk girişimin AMD-ATi'den gelmesi ve RV870 kod adını taşıyan yeni grafik işlem yongasının Radeon HD 5800 serisi (?) ekran kartlarıyla birlikte Eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Nvidia ise DirectX 11 konusunda rakibinin bir miktar gerisinde kalacak gibi görünüyor çünkü gelen bilgiler, GT300 kod adını taşıyan DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia GPU'sunun en iyimser olasılıkla Kasım ayında gelebileceğini işaret ediyor. DirectX 11 öncesinde aradaki boşluğu 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 uyumlu masaüstü grafik çözümlerini pazara sunarak kapatmayı hedefleyen Nvidia'ya karşı AMD-ATi bir yeni modelini daha kulllanıma sunarak RV870 arefesinde rekabete yeni bir boyut kazandırma hedefinde. İşte AMD'nin yakında kullanıma sunabileceği belirtilen Radeon HD 4860 modelinin detayları.

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Radeon HD 4860 aslına bakılırsa AMD için yeni bir model sayılmaz! Hatırlanacağı üzere firma, Mart ayında Almanya'da gerçekleştirilen CeBIT 2009 fuarı ile eş zamanlı olarak grafik işlem yongaları için 40nm üretim sürecine geçiş yaptığını ve bu yöndeki ilk ürünlerinin dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan Mobilirty Radeon HD 4830 ve 4860 olduğunu açıklamıştı. Daha sonra masaüstü sistemler için yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun kullanıldığı Radeon HD 4770 modelini lanse eden firma için devam eden süreç adeta hayal kırıklığı olmuştu. Zira AMD-ATi'nin yanı sıra Nvidia GPU'larını da üreten Tayvan merkezli döküm firması TSMC'de 40nm için verimlilik problemleri baş göstermiş, %25-30 civarındaki verimlilik başarımı nedeniyle pazarda oluşan HD 4770 talebi malesef planlanan ölçüde karşılanamamıştı. Bu durumu telafi etmek için HD 4800 serisinin fiyatlarında indirime giden AMD-ATi hatta iş ortaklarına GDDR5 bellekli Radeon HD 4730 modeli için de yeşil ışık yakmıştı.

Masaüstü için hazırlanan Radeon HD 4860 isimli yeni model ise 40nm üretim teknolojisinin yeni bir yansıması değil. Yeni modelin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790GT kod adlı yeni bir GPU kullandığı belirtiliyor. Radeon HD 4890 modeline güç veren RV790 GPU'sundan farklı bir konfigürasyona sahip olan grafik yongasının 640x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olduğu ifade ediliyor. GDDR5 bellek teknolojisiyle donatılan Radeon HD 4860 modelinde grafik işlem biriminin 700MHz'de, belleklerin ise 3000MHz'de görev yapacağı belirtilirken, kırpılmış ta olsa RV790 genleri taşıyan GPU'nun hız aşırtma konusunda iddialı olması ve yüksek saat hızlarına ulaşması da beklenebilir. Son fiyat indirimleriyle 100$ civarına kadar çekilen Radeon HD 4850 ile 150$ al tı seviyeye kadar düşen Radeon HD 4870 modelleri arasına girmesi ve 130$ civarı bir fiyatla kendine yer tutması beklenen yeni modelin fiyatlandırma açısından Nvidia cephesinde GeForce GTS 250 karşısına konumlandırılan bir diğer model olması muhtemel görünüyor.

Hatırlanacağı üzere Nvidia, Mart ayında GeForce 9800GTX+ modelini yeniden isimlendirmiş ve GeForce GTS 250 adı altında tekrar pazara sunmuştu. Yeniden isimlendirme sonrasında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran modele karşı pazara yeni bir soluk getirmek isteyen AMD-ATi, geçtiğimiz günlerde 1 yaşını dolduran Radeon HD 4850 modeline ek olarak 55nm RV790GT tabanlı Radeon HD 4860 modelini pazara sunarak DirectX 11 öncesinde pozisyonunu güçlendirmek istiyor olabilir. Ancak yeni model ile birlikte AMD-ATi cephesinde ekran kartı seçiminin çok daha karmaşık bir hal aldığını ve modeller arasındaki hem fiyat hem de performans farkının tercihleri iyice zorlaştıracağı aşikar. Zira her ne kadar bulunması zor olsa da 100$ altında Radeon HD 4770, onun da altında şimdiye kadar sadece Sapphire ve Powercolor tarafından anons edilen Radeon HD 4730, 100$ civarına Radeon HD 4850 ve biraz üzerinde HD 4870 derken şimdi de Radeon HD 4860 geliyor.

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ATi Radeon HD 4860

DirectX 10.1 desteğine, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yeteneğine, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna ve Stream teknolojisiyle yine GPU tabanlı uygulama hızlandırma özelliklerine sahip olacak Radeon HD 4860 modelinde, sadece bir adet 6-pin PCIe güç konnektörü bulunuyor. Hangi firmalar tarafından üretileceği henüz bilinmeyen yeni modelin, Eylül ayında DirectX 11 destekli RV870 jenerasyonunun geleceği düşünüldüğünde, kısa süre içerisinde pazara giriş yapması beklenebilir. 130$ seviyesinden satışa sunulması ve yukarıda da belirttiğimiz gibi kendi fiyat segmentinde Nvidia'nın GeForce GTS 250 modeline rakip olması beklenen yeni modele karşı Nvidia'nın nasıl yanıt vereceğini ise zaman gösterecek.

http://publish.it168.com/2009/0727/20090727052301.shtml