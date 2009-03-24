ATi Radeon HD 4890 ile 1GHz GPU ve 4.5GHz bellek hızlarına ulaştı

AMD-ATi'nin önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 modeli için test sonuçları ve hız aşırtma detayları gelmeye başladı. RV790 kod adlı grafik işlem biriminin güç verdiği Radeon HD 4890 modelinin, yerini alacağı Radeon HD 4870'e kıyasla daha yüksek saat hızlarına ve çalışma verimliliği arttırılan paralel işlem birimlerine sahip olacağından daha önce bahsetmiştik. Başta Asus olmak üzere pek çok donanım üreticisi, Radeon HD 4890'ın özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller hazırlayabilmek adına çalışmalarına devam ededursun, yapılan bir çalışmada HD 4890'ın saat hızları 1GHz/4.5GHz'e çıkartıldı bile.

Geçtiğimiz sene Haziran ayında yapılan Radeon HD 4800 lansmanından önce gerçekleştirilen basın bilgilendirme etkinliğinde AMD-ATi, RV770 GPU'su ile yüksek saat hızlarına ulaşılabileceğini belirtmiş, hatta kimi üreticilerin 4.4GHz'e ulaşan bellek saat hızlarına sahip özel tasarım HD 4800 versiyonlarını hazırlayabileceğinden bahsetmişti. Lansmandan bu yana bazı iddialı modeller gündeme gelmiş olsa da üreticiler ciddi anlamda agresif sayılabilecek hız arttırımlarına gitmediler. Fakat bu durum 9 Nisan'da tanıtılacak Radeon HD 4890 modeliyle değişecek gibi görünüyor. Zira standart olarak 950MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarıyla gelecek olan Radeon HD 4890 ile AMD-ATi'nin aynı Phenom II işlemcilerinde olduğu gibi hız aşırtma başarımıyla öne çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Tam Boyutta Gör

Hem AMD-ATi hem de Nvidia cephesinde bazı ekran kartlarının grafik işlemci çalışma frekansları Sıvı Azot (LN2) kullanımı gibi özel hız aşırtma koşullarında 1GHz ve hatta üstü hızları görebilmiş olsa da standart saat hızı 850MHz olarak ayarlanan HD 4890, üretim teknolojisinin de verdiği avantajla birlikte 1GHz barajını yaygın anlamda geçen ilk model olacakmış sinyallerini vermeye başladı. Uzakdoğulu teknoloji topluluğu PCInLife tarafından gerçekleştirilen çalışmada, grafik işlemci hızı 850MHz, GDDR5 bellekleri ise 3900MHz'de çalışan HD 4890 modelinin saat hızları sırasıyla 1GHz'e ve 4.5GHz'e çıkartıldı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere HD 4890 modelinde yüksek saat hızları için GPU çalışma gerilimini arttırdığı belirtilen AMD-ATi'nin bu hamlesi etkili olacağa benziyor.

Yapılan açıklamalara göre Radeon HD 4890 modeli ile 1GHz barajının aşılması noktasında ciddi sıkıntılar yaşanmadığı belirtiliyor. Bu da yazılım kontrolüyle GPU çalışma gerilimini 1.4v seviyesine kadar çıkartılabilmesine olanak tanıyacağı beliritilen özel tasarımlı Radeon HD 4890 modellerinin de benzer hızlara ulaşabileceğinin sinyallerini veriyor. Peki yüksek saat hızları kartın performansına nasıl bir etki ediyor? 250$ altı fiyat seviyesinden pazara giriş yapması beklenen Radeon HD 4890'ın 1GHz GPU ve 4.5GHz bellek saat hızlarıyla alınan 3D Vantage testlerinde X5480 puanlık skor elde ettiği belirtiliyor. Ekran görüntüsünü de görmekte olduğunuz bu skor Nvidia cephesinde daha yüksek fiyat etiketiyle satışta olan GeForce GTX 280 ve GeForce GTX 285 modellerinin arasına girmeyi başarıyor.

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Üreticilerin hazırlayacağı fabrika çıkışı hız aşırtmalı ekran kartlarının muhtemelen 850MHz ile 900-925MHz aralığında olacaktır. Radeon HD 4890 modelinin fabrika çıkışı hız aşırtılmış versiyonlarının olası performanslarına yönelik çalışmalar da yapan PCInLife ekibi, 925/4100 MHz ve 950/4300MHz gibi hızlarda sırasıyla X5021 ile X5202 puanlık skorlar elde edildiği bildiriliyor. AMD-ATi cephesinde Radeon HD 4800 serisinin eğer herhangi bir 4890 X2 modeli hazırlanmazsa son temcilsi olacağı yönünde çeşitli dedikoduları da yapılan Radeon HD 4890 için artık geri sayım başladı. 9 Nisan'da tanıtılması beklenen yeni model için üretici firmalar son hazırlıklarını yaparken Nvidia cephesinde rakip olarak hazırladığı GeForce GTX 275 modelini aynı dönemde ve aynı fiyat seviyesinden kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

http://we.pcinlife.com/thread-1124646-1-1.html