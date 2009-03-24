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ATi Radeon HD 4890 ile 1GHz GPU ve 4.5GHz bellek hızlarına ulaştı

Phenom II işlemcileriyle hız aşırtma dünyasında sükse yapan AMD, benzer bir başarıyı Radeon HD 4890 ile ekran kartı arenasında da gösterebilir.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 modeli için test sonuçları ve hız aşırtma detayları gelmeye başladı. RV790 kod adlı grafik işlem biriminin güç verdiği Radeon HD 4890 modelinin, yerini alacağı Radeon HD 4870'e kıyasla daha yüksek saat hızlarına ve çalışma verimliliği arttırılan paralel işlem birimlerine sahip olacağından daha önce bahsetmiştik. Başta Asus olmak üzere pek çok donanım üreticisi, Radeon HD 4890'ın özel tasarımlı ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller hazırlayabilmek adına çalışmalarına devam ededursun, yapılan bir çalışmada HD 4890'ın saat hızları 1GHz/4.5GHz'e çıkartıldı bile.

Geçtiğimiz sene Haziran ayında yapılan Radeon HD 4800 lansmanından önce gerçekleştirilen basın bilgilendirme etkinliğinde AMD-ATi, RV770 GPU'su ile yüksek saat hızlarına ulaşılabileceğini belirtmiş, hatta kimi üreticilerin 4.4GHz'e ulaşan bellek saat hızlarına sahip özel tasarım HD 4800 versiyonlarını hazırlayabileceğinden bahsetmişti. Lansmandan bu yana bazı iddialı modeller gündeme gelmiş olsa da üreticiler ciddi anlamda agresif sayılabilecek hız arttırımlarına gitmediler. Fakat bu durum 9 Nisan'da tanıtılacak Radeon HD 4890 modeliyle değişecek gibi görünüyor. Zira standart olarak 950MHz GPU ve 3900MHz bellek saat hızlarıyla gelecek olan Radeon HD 4890 ile AMD-ATi'nin aynı Phenom II işlemcilerinde olduğu gibi hız aşırtma başarımıyla öne çıkması kuvvetle muhtemel görünüyor.

ATi Radeon HD 4890 ile 1GHz GPU ve 4.5GHz bellek hızlarına ulaştı
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Hem AMD-ATi hem de Nvidia cephesinde bazı ekran kartlarının grafik işlemci çalışma frekansları Sıvı Azot (LN2) kullanımı gibi özel hız aşırtma koşullarında 1GHz ve hatta üstü hızları görebilmiş olsa da standart saat hızı 850MHz olarak ayarlanan HD 4890, üretim teknolojisinin de verdiği avantajla birlikte 1GHz barajını yaygın anlamda geçen ilk model olacakmış sinyallerini vermeye başladı. Uzakdoğulu teknoloji topluluğu PCInLife tarafından gerçekleştirilen çalışmada, grafik işlemci hızı 850MHz, GDDR5 bellekleri ise 3900MHz'de çalışan HD 4890 modelinin saat hızları sırasıyla 1GHz'e ve 4.5GHz'e çıkartıldı. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere HD 4890 modelinde yüksek saat hızları için GPU çalışma gerilimini arttırdığı belirtilen AMD-ATi'nin bu hamlesi etkili olacağa benziyor.

Yapılan açıklamalara göre Radeon HD 4890 modeli ile 1GHz barajının aşılması noktasında ciddi sıkıntılar yaşanmadığı belirtiliyor. Bu da yazılım kontrolüyle GPU çalışma gerilimini 1.4v seviyesine kadar çıkartılabilmesine olanak tanıyacağı beliritilen özel tasarımlı Radeon HD 4890 modellerinin de benzer hızlara ulaşabileceğinin sinyallerini veriyor. Peki yüksek saat hızları kartın performansına nasıl bir etki ediyor? 250$ altı fiyat seviyesinden pazara giriş yapması beklenen Radeon HD 4890'ın 1GHz GPU ve 4.5GHz bellek saat hızlarıyla alınan 3D Vantage testlerinde X5480 puanlık skor elde ettiği belirtiliyor. Ekran görüntüsünü de görmekte olduğunuz bu skor Nvidia cephesinde daha yüksek fiyat etiketiyle satışta olan GeForce GTX 280 ve GeForce GTX 285 modellerinin arasına girmeyi başarıyor.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Üreticilerin hazırlayacağı fabrika çıkışı hız aşırtmalı ekran kartlarının muhtemelen 850MHz ile 900-925MHz aralığında olacaktır. Radeon HD 4890 modelinin fabrika çıkışı hız aşırtılmış versiyonlarının olası performanslarına yönelik çalışmalar da yapan PCInLife ekibi, 925/4100 MHz ve 950/4300MHz gibi hızlarda sırasıyla X5021 ile X5202 puanlık skorlar elde edildiği bildiriliyor. AMD-ATi cephesinde Radeon HD 4800 serisinin eğer herhangi bir 4890 X2 modeli hazırlanmazsa son temcilsi olacağı yönünde çeşitli dedikoduları da yapılan Radeon HD 4890 için artık geri sayım başladı. 9 Nisan'da tanıtılması beklenen yeni model için üretici firmalar son hazırlıklarını yaparken Nvidia cephesinde rakip olarak hazırladığı GeForce GTX 275 modelini aynı dönemde ve aynı fiyat seviyesinden kullanıma sunmaya hazırlanıyor.


http://we.pcinlife.com/thread-1124646-1-1.html Yorum Yaz
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Key 10 yıl
al 2 tane 4850 yap cf kurtul bune ya her hafta kart...konsol alsam bin kat iyiydi..hiç olmazsa tek makina var ekran karti almiyoruz her ay... zotac gtx260 amp kullaniyorum ve 4850 de kullandim okadarda buyuk fark yok arkadaslar...cf yapin hatta slı ile 2adet 8800 gt cok cok güzel performans verecektir boşa masraf etmeyin derim size..;)
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**Stolas** 10 yıl
bu saat hızlarında sessiz ve güzel bir soğutucu ile kart çok güzel değerler alır
haber için teşekkürler fx
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killzone 10 yıl
atı aslında karta fizik koysa nvidianın işini bitirir
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: killzone

atı aslında karta fizik koysa nvidianın işini bitirir

yakında geliyor...

ATI sanırsam havoc ile anlaştı... artık bahane kalmadı...

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4L1 10 yıl
ati yazılım olarak çok başarılı gibi gözükmesede profesyonel kullanıcılar invidia almaz invidia kingston ram almak gibi bişe
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sinanozk 10 yıl
buna arctic cooling accelero twin turbo gibi bir soğutucu takılsa uçar herhalde :DD
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stradosphere 10 yıl
Maşallah forumda gül bahçesi gibi herkes değişik şeyler yazmış.Öncelikle yok bu gereksiz,yok lüks,yok anlamsız gibi yorumlar yapan arkadaşlarımıza diyeceğim şu ilk başta;bu kartlar zaten gerekli olsun diye yapılmıyor adı üstünde performansım yüksek olsun diyorsan bak bu kartım var diyor adam gidip illa al kur demiyor,artan oyun gereksinimlerinide katarsak lüks ten ziyade pc nin kendi işlemcisi kadar doğal bir olay.4870 Ati için bence çok iyi bir tecrübe değildi.Aşırı ısınma sorunu da başta gelen sebeplerden.Nvidia Gtx 275 modelini böyle bir şekilde sunarsa ki sanmam çünkü zaten gtx 295 şu an tahtını koruyor;ancak yeni bir model yaparsa başarılı olabilir bence :)
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Source 10 yıl
Konuyla alakasız olacak ama ATI bu kartın X2 versiyonunu çıkartmayı planlıyormu bilmiyorum ama çıkarsa GTX295'i tahtından edebileceğini düşünüyorum
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Fettah34 10 yıl
Saat hızı başına %6-7 daha hızlı olduğu söyleniyor HD4890 in selefi HD4870 e göre...
Yani aynı saat hızında HD4890, HD4870 %6-7 daha hızlı. Birde GPU/MEM hız avantajı var... Ortalama farkın %20 civarında olacağı söyleniyor Xtremesystems'de felan...
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Promity 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

[Radeon HD 4870'e kıyasla daha yüksek saat hızlarına ve çalışma verimliliği arttırılan paralel işlem birimlerine sahip olacağından daha önce bahsetmiştik.


En önemliside o zaten verimlilik artırmak zor olanı Bant genişliğini artırmak onlar için kolay iş zaten çıkartırken geçilme ihtimaline karşılık pay bırakmışlardır saat hızı konusunda ne cindir onlar...
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HoLY.oNE 10 yıl
bu karttan bişi beklemiyorum 4870den verimli olmayacak gibi..
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Mickcasey 10 yıl
ati kartlar hep kagıt ustunde yuksek degerler sunuyor gel gelelımkı uygulamda aynı basarı yok kart x5480 puan almıs x4700 puan gx2 ıle alıyorum 1ghz/4.5ghz farkı bu kadarmı
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Applejack 10 yıl
Güzel gelişmeler overclock anlamında, umarım soğutmasınındada iyileştirilmeye gidilmiştir.
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natmaca 10 yıl
ben 3870 referans tasarım (kırmızı olanlar - sapphire) voltaj lı 857 mhz gpu / 2457 mhz ram bios mod ile yani daime oc li fan artırımınıda bi ayar tutturdum denemelerden sonra
su an 49 masaustu - 78 load ! ati kartlarıyla ugrastıktan sonra hersey asılabiliyor sadece adamlar sıkıntı gormedigi bu sekilkde yapıyor anlamadım gitti gerci :)
mahmut cinar 3870 bu degerlerde bile sorun cıkarmadı 4870 nası ldefaultta cıkarıyor ? az insaf
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