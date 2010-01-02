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ATi Radeon HD 5570 gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
38,9b
1
60
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5570 gün ışığına çıktı
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ATi Radeon HD 5750'den çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeline kadar DirectX 11 destekli 5 modeliyle pazarda olan AMD, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında, giriş seviyesindeki DirectX 11 çözümlerini de tanıtacak. AMD'nin lanse etmeyi planladığı modellerden birisi olan ATi Radeon HD 5570 için ilk görseller gün ışığına çıktı.

Henüz detaylı özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmayan ekran kartı, Çin merkezli üreticilerden Unika'ya ait. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği kompakt yapılı yeni model, çalışmak için herhangi bir güç girişine ihtiyaç duymuyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart 650MHz GPU ve 1800MHz bellek hızlarıyla geliyor.

Unified Video Decoder 2.0 ve Stream teknolojilerini destekleyen Unika Radeon HD 5570, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerine sahip olan DirectX 11 destekli yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması planlanırken daha çok sistem üreticileri tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

ATi Radeon HD 5570 gün ışığına çıktı
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ATi Radeon HD 5570 gün ışığına çıktı
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IgorStravinsky 9 yıl
@sadtneverdie

Hangi garantiden bahsediyorsun anlayamadım ? Cümlelerin baya karmaşık. Eğer hazır PC garantilerini filan diyorsan (şu kapağı açarsan garanti kalkar muhabbetlerinden söz ediyorum) gülcem yani
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Guest-AC328C9C2 9 yıl
Valla Ben ATI Radeon 2400 HD Series Kullanıyorum çok Memnunum :)
Bence Bu Da Süper Bişi :)
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barisdragon 9 yıl
Kes-pırt 1gb da sistemden alır 2gb ekran kartı gamer system yapar. Kim anlatmıştı ya adam 1500 tl vermiş kespırta büyük bir hevesle crysis ve birkaç oyun alıp gelmiş hiçbiri çalışmamış
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DH Misafiri 9 yıl
Zamanında bir firmanın satış temsilcisiydim adamların 1500 TL'lik ürünlerinde 64 bitlik ekran kartı vardı.Her hafta raporlamada adamlara bi yalvarmadıgım kalmıştı şunları biraz daha iyileştirelim diye.Ama nerde takan yok.
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DH Misafiri 9 yıl
eğer bir suçlu arıyorsanız tutup sadece hazır sistem üreticilerini suçlamayın arkadaşlar.Cahil insanı heryerde kandırırlar.Adamlar satarken yalan söylemiyorlar ya.Eğer hiç bişey bilmiyorsan bilenle git pc al...Başıma geldiğinden biliyorum sırf 512 mb her oyunu açar diye adam bana X1550 yi kakalamıştı:)))
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ser_ka_n 9 yıl
ATI Radeon HD 5570 ve HD 5670 özellikleri :

hardware-infos.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
On yıl onceki 9800 radeonu, bu kart bozuntusuna değişmem:))))
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gerbay 9 yıl
bunun fansız olanını çıkarsınlar, geldiği gün gidip alacam..
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yenerbalcı 9 yıl
60 -70 usd olursa alınır 80 usd verilmez

75-80 usd satılan 9600gt bu karttan çok daha iyi
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erddi 9 yıl
gerbay fan soketini ve fanı sök öyle kullan beklemene gerek yok :)
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koxp94 9 yıl
reklamları adamı deli eder
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Momo-Oz 9 yıl
iyk bune böle ağ kartımı :D
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Canok 9 yıl
tam benim pc ye göre

4670 alcaktım bunu bekliyim bare
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CoreXXX 9 yıl
daha kartın karşılaştırmalı tablo çıkmamışken yine herzamanki gibi abartmış millet. hatta o/b kartlarla karşılaştıranlar bile olmuş.yapmayın beyler doğru bilgi peşindemisiniz dalgamı bunu belirtin ltf.
arkadaşlar her kartın bir kullanıcı grubu vardır bunu unutmayın. sanırım bu kart 4670 gibi bir kart ve 4670 in ben oynatmadığı oyun görmedim üstelik 1280x1024 1440x900 gibi çöüzünürlüklerde high ayarlarda.
kimsede kendini kandırmasın tr de bulunan monitor sayısının yüzde çoğunu bu çözünürlükler desteklemekte.
üstelik herkes abartılı bi şekilde very high oyun oynamıyor yada günün 8 saati oyun oynamıyor.bütçesi orta olanlar zaten bu tarz kartları alıyor.dar olanlarda daha alt seviye tercih edebiliyor. kullanıcı sürekli bir mmorpg oynuyorsa zaten 4350 de yeterli
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coupant 9 yıl

CoreXXX

daha kartın karşılaştırmalı tablo çıkmamışken yine herzamanki gibi abartmış millet. hatta o/b kartlarla karşılaştıranlar bile olmuş.yapmayın beyler doğru bilgi peşindemisiniz dalgamı bunu belirtin ltf.



arkadaşlar her kartın bir kullanıcı grubu vardır bunu unutmayın. sanırım bu kart 4670 gibi bir kart ve 4670 in ben oynatmadığı oyun görmedim üstelik 1280x1024 1440x900 gibi çöüzünürlüklerde high ayarlarda.

kimsede kendini kandırmasın tr de bulunan monitor sayısının yüzde çoğunu bu çözünürlükler desteklemekte.



üstelik herkes abartılı bi şekilde very high oyun oynamıyor yada günün 8 saati oyun oynamıyor.bütçesi orta olanlar zaten bu tarz kartları alıyor.dar olanlarda daha alt seviye tercih edebiliyor. kullanıcı sürekli bir mmorpg oynuyorsa zaten 4350 de yeterli



İnsanlar da, bu kartlar olmasın demiyor. Ama bu kartların takılı olduğu sistemlerin fahiş fiyatlarla satılmasına tepki gösteriliyor ve bu konuda da sonuna kadar haklılar.

Bir kere bu kartların olduğu sistemlerin güç kaynağı dandiktir. Kasa içi havalandırma önemsenmemiştir. Çift fanı olan (Önden temiz hava girecek, arka taraftan sıcak hava çıkacak) hazır pc kasası görmek çok zordur.

Anakart giriş seviyesi bir anakarttır ve ne olduğu söylenmez. Ramlerin frekansı ve zamanlamaları söylenmez.
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kemomando 9 yıl
CoreXXX

daha kartın karşılaştırmalı tablo çıkmamışken yine herzamanki gibi abartmış millet. hatta o/b kartlarla karşılaştıranlar bile olmuş.yapmayın beyler doğru bilgi peşindemisiniz dalgamı bunu belirtin ltf.



arkadaşlar her kartın bir kullanıcı grubu vardır bunu unutmayın. sanırım bu kart 4670 gibi bir kart ve 4670 in ben oynatmadığı oyun görmedim üstelik 1280x1024 1440x900 gibi çöüzünürlüklerde high ayarlarda.

kimsede kendini kandırmasın tr de bulunan monitor sayısının yüzde çoğunu bu çözünürlükler desteklemekte.



üstelik herkes abartılı bi şekilde very high oyun oynamıyor yada günün 8 saati oyun oynamıyor.bütçesi orta olanlar zaten bu tarz kartları alıyor.dar olanlarda daha alt seviye tercih edebiliyor. kullanıcı sürekli bir mmorpg oynuyorsa zaten 4350 de yeterli

Konu kimin ekran kartını nasıl kullandığı değil ki.İnsanlarımızın bilgisizliğinden faydalanıp sistemleri çok pahalıya satmalarıdır.
EDİT:Son yorumunu okumadım arkadaşım şimdi gördüm:)
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fukarakoala 9 yıl
Giriş seviyesi sadece nette gezinenlere arada film izleyenlere bütce sarsmadan onboard harici bi alternatif oluşmuş :D
İlk bilgisayarımı casperdan aldırılmıştım babamın zoruyla toplama alırsan bozulursa görürsün diye bide kalay yemiştim.Casper omega pro üzerine ekran kartı ve ram taktırıp almıstım utanmadan adam bunla herseyı oynardınız oglunuz gereksız istiyor dedi xD (5200 vardı makine ben asus 6600gt extreme taktırmıstım 6 ay öncesine kadar görevini fazlasıyla yaptı ),makine ici ramler birbirinden farklı ve markası yok üzerindeki stickerlar yırtılmıs garanti dışı bırakılmış şekilde evime getirilmiş ,işlemci sogutucusu vida yerine japon yapıştırıcısı ile yapıştırılmış. icim dolu casper a teknik servisleri deli eder xD. Bir ses sistemini takamayıp creative i arayın dediler ve arkalarına bakmadan kaçtılar xD
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Trecc11 9 yıl

fukarakoala

Giriş seviyesi sadece nette gezinenlere arada film izleyenlere bütce sarsmadan onboard harici bi alternatif oluşmuş :D

İlk bilgisayarımı casperdan aldırılmıştım babamın zoruyla toplama alırsan bozulursa görürsün diye bide kalay yemiştim.Casper omega pro üzerine ekran kartı ve ram taktırıp almıstım utanmadan adam bunla herseyı oynardınız oglunuz gereksız istiyor dedi xD (5200 vardı makine ben asus 6600gt extreme taktırmıstım 6 ay öncesine kadar görevini fazlasıyla yaptı ),makine ici ramler birbirinden farklı ve markası yok üzerindeki stickerlar yırtılmıs garanti dışı bırakılmış şekilde evime getirilmiş ,işlemci sogutucusu vida yerine japon yapıştırıcısı ile yapıştırılmış. icim dolu casper a teknik servisleri deli eder xD. Bir ses sistemini takamayıp creative i arayın dediler ve arkalarına bakmadan kaçtılar xD


abartma istiyorsan, o kartla piyasadaki bir çok oyunu 1024x768 medium high karışımı oynarsın, hatta sistem daha iyi olursa, çözünürlüğü biraz daha artırabilirsin..
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