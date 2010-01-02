ATi Radeon HD 5570 gün ışığına çıktı

ATi Radeon HD 5750'den çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeline kadar DirectX 11 destekli 5 modeliyle pazarda olan AMD, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında, giriş seviyesindeki DirectX 11 çözümlerini de tanıtacak. AMD'nin lanse etmeyi planladığı modellerden birisi olan ATi Radeon HD 5570 için ilk görseller gün ışığına çıktı.
Henüz detaylı özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmayan ekran kartı, Çin merkezli üreticilerden Unika'ya ait. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği kompakt yapılı yeni model, çalışmak için herhangi bir güç girişine ihtiyaç duymuyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart 650MHz GPU ve 1800MHz bellek hızlarıyla geliyor.
Unified Video Decoder 2.0 ve Stream teknolojilerini destekleyen Unika Radeon HD 5570, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerine sahip olan DirectX 11 destekli yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması planlanırken daha çok sistem üreticileri tarafından tercih edilmesi bekleniyor.
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Hangi garantiden bahsediyorsun anlayamadım ? Cümlelerin baya karmaşık. Eğer hazır PC garantilerini filan diyorsan (şu kapağı açarsan garanti kalkar muhabbetlerinden söz ediyorum) gülcem yani
Bence Bu Da Süper Bişi :)
hardware-infos.com/...
75-80 usd satılan 9600gt bu karttan çok daha iyi
4670 alcaktım bunu bekliyim bare
arkadaşlar her kartın bir kullanıcı grubu vardır bunu unutmayın. sanırım bu kart 4670 gibi bir kart ve 4670 in ben oynatmadığı oyun görmedim üstelik 1280x1024 1440x900 gibi çöüzünürlüklerde high ayarlarda.
kimsede kendini kandırmasın tr de bulunan monitor sayısının yüzde çoğunu bu çözünürlükler desteklemekte.
üstelik herkes abartılı bi şekilde very high oyun oynamıyor yada günün 8 saati oyun oynamıyor.bütçesi orta olanlar zaten bu tarz kartları alıyor.dar olanlarda daha alt seviye tercih edebiliyor. kullanıcı sürekli bir mmorpg oynuyorsa zaten 4350 de yeterli
İnsanlar da, bu kartlar olmasın demiyor. Ama bu kartların takılı olduğu sistemlerin fahiş fiyatlarla satılmasına tepki gösteriliyor ve bu konuda da sonuna kadar haklılar.
Bir kere bu kartların olduğu sistemlerin güç kaynağı dandiktir. Kasa içi havalandırma önemsenmemiştir. Çift fanı olan (Önden temiz hava girecek, arka taraftan sıcak hava çıkacak) hazır pc kasası görmek çok zordur.
Anakart giriş seviyesi bir anakarttır ve ne olduğu söylenmez. Ramlerin frekansı ve zamanlamaları söylenmez.
Konu kimin ekran kartını nasıl kullandığı değil ki.İnsanlarımızın bilgisizliğinden faydalanıp sistemleri çok pahalıya satmalarıdır.
EDİT:Son yorumunu okumadım arkadaşım şimdi gördüm:)
İlk bilgisayarımı casperdan aldırılmıştım babamın zoruyla toplama alırsan bozulursa görürsün diye bide kalay yemiştim.Casper omega pro üzerine ekran kartı ve ram taktırıp almıstım utanmadan adam bunla herseyı oynardınız oglunuz gereksız istiyor dedi xD (5200 vardı makine ben asus 6600gt extreme taktırmıstım 6 ay öncesine kadar görevini fazlasıyla yaptı ),makine ici ramler birbirinden farklı ve markası yok üzerindeki stickerlar yırtılmıs garanti dışı bırakılmış şekilde evime getirilmiş ,işlemci sogutucusu vida yerine japon yapıştırıcısı ile yapıştırılmış. icim dolu casper a teknik servisleri deli eder xD. Bir ses sistemini takamayıp creative i arayın dediler ve arkalarına bakmadan kaçtılar xD
abartma istiyorsan, o kartla piyasadaki bir çok oyunu 1024x768 medium high karışımı oynarsın, hatta sistem daha iyi olursa, çözünürlüğü biraz daha artırabilirsin..