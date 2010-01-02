ATi Radeon HD 5570 gün ışığına çıktı

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ATi Radeon HD 5750'den çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeline kadar DirectX 11 destekli 5 modeliyle pazarda olan AMD, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarında, giriş seviyesindeki DirectX 11 çözümlerini de tanıtacak. AMD'nin lanse etmeyi planladığı modellerden birisi olan ATi Radeon HD 5570 için ilk görseller gün ışığına çıktı.

Henüz detaylı özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmayan ekran kartı, Çin merkezli üreticilerden Unika'ya ait. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği kompakt yapılı yeni model, çalışmak için herhangi bir güç girişine ihtiyaç duymuyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kart 650MHz GPU ve 1800MHz bellek hızlarıyla geliyor.

Unified Video Decoder 2.0 ve Stream teknolojilerini destekleyen Unika Radeon HD 5570, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerine sahip olan DirectX 11 destekli yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması planlanırken daha çok sistem üreticileri tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

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