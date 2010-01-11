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ATi Radeon HD 5670 fiyat listelerinde görünmeye başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
33,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5670 fiyat listelerinde görünmeye başladı
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ATi Radeon HD 5750'den endüstrinin en hızlı ekran kartı unvanını ele geçiren çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeline kadar DirectX 11 destekli beş modeliyle pazarda olan AMD ürün gamını genişletmeye planlıyor. Firma 100$'ın altında fiyatlarla satmayı planladığı Radeon HD 5600 serisini önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlanıyor. Serinin en hızlı modeli olarak ATi Radeon HD 5670 için geri sayımın başlamasıyla birlikte fiyatlar da netleşiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği, 16x ROP birimi ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor. 512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı bellek kapasitesiyle lanse edilecek Radeon HD 5670'in referans modelinde GPU 775MHz, bellekler ise 4000MHz'de görev yapacak.

Yurt dışı kaynalı bazı elektronik ticaret sitelerinde GPU hızı olarak 850MHz, bellek çalışma frekansı olarak ta 4800MHz'den bahsediliyor olsa bile daha önce ortaya çıkan GPU-Z görüntüsüyle 775MHz/4000MHz hızları doğrulanmıştı. Öte taraftan belirtilen hızlarda çalışan özel tasarımlı modellerin gelmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. Yaygın satışına 21 Ocak'ta başlanacağı konuşulan ATi Radeon HD 5670 için bahsi geçen liste başlangıç fiyatı ise 79 Avro. Aynı fiyat seviyesinden hatta modeline göre daha ucuza Radeon HD 4830 alınabildiği düşünülürse ATi Radeon HD 5670'in ilgili fiyat seviyesindeki en güçlü silahı, sunduğu DirectX 11 desteği olacak gibi görünüyor. Eş zamanlı olarak özelleştirilmiş modelleri de lanse edilecek ATi HD 5670, Crossfire ve HD video hızlandırma desteği de sunacak.


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Master_Evil 9 yıl
nvidia yetişsin normal fiyatına dönecektir
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Angry006 9 yıl
testleri inceledim o paraya hd4770 alınması daha mantıklı
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kemomando 9 yıl
Bence tam pc üreticilerine dönük bir kart olmuş.
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Tolgá 9 yıl
9600gt ayarında birşeye benziyor
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CoreXXX 9 yıl
millet vga girişi görünce sevinmiş yaw ne günlere kaldık, zaten adaptörle çevrilio siz bence display pot yok diye üzülün bence :))
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Chris Brown 9 yıl
DirectX ve ekran kartı hakkında yorum yapanlar bir zahmet imzama tıklasınlar.

Bu kart oyun kartı degil zaten girş kartı ama oyunlarıda gayet güzel oynatır.


Bu kart HD4670 ten % kaç iyi ? Yada Hangi kart ile kıyaslamak mümkün ?
Enerji tüketimi HD4670 le çok yakın anlaşılan.
Fiyatıda biraz düşük olsaymış tercih edilebilir bir olurmuş tam.
Bakalım,fiyatlar biraz düşsünde.
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say me 9 yıl

CoreXXX

millet vga girişi görünce sevinmiş yaw ne günlere kaldık, zaten adaptörle çevrilio siz bence display pot yok diye üzülün bence :))

benim monitörüm vga girişli gerisi beni ilgilendirmiyo sende fazla takılma herkes istediğine sevinir.
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sadtneverdie 9 yıl
kart orta hallieğil 5750 bile dx11 için yetersizken bu akrta dx11 desteği avr diye bu para verilmez 4850 alınır.
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carloska 9 yıl
4770 hala f/p kralı..dx11 kart almak için yaza kadar beklicez sanırım
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Mertcan. 9 yıl
Çok da kötü değil aslında , fiyatı da 80 euro dense ve 1-2 ay içinde 60-70'lere düşerse satar yani orta halli sistemlerde kullanılabilir rahatça.
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cenkyyy 9 yıl
kesinlikle çok pahalı !
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draconist 9 yıl
bu kart hd4770'i geçemeyecek büyük ihtimal fiyatıda ülkemizde 230-240 lirayı bulur,dx11'de de zaten verim alamayız,bencede fiyat yüksek..

DirectX 11 oyunlarda 4770 ve 5670'ı test etmek gerekir, mutlaka 5670 daha iyi performans verecektir, ama fiyat konusunda bende öyle düşünüyorum.
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elophidae 9 yıl
"Bunu alacağıma gts 250 alırım" diyen birileri çıkmamış daha. Hayret.
Gelelim karta 775MHz/4000MHz hızları güncel oyunlar için yeterli olur düşüncesindeyim. Fakat fiyat pahalı gibi.
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derinkoma 9 yıl
bu kart hd4770'i geçemeyecek büyük ihtimal fiyatıda ülkemizde 230-240 lirayı bulur,dx11'de de zaten verim alamayız,bencede fiyat yüksek..
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sadtneverdie 9 yıl
çok pahalı
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yenerbalcı 9 yıl

sadtneverdie

çok pahalı


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