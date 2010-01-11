ATi Radeon HD 5670 fiyat listelerinde görünmeye başladı

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ATi Radeon HD 5750'den endüstrinin en hızlı ekran kartı unvanını ele geçiren çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modeline kadar DirectX 11 destekli beş modeliyle pazarda olan AMD ürün gamını genişletmeye planlıyor. Firma 100$'ın altında fiyatlarla satmayı planladığı Radeon HD 5600 serisini önümüzdeki günlerde duyurmaya hazırlanıyor. Serinin en hızlı modeli olarak ATi Radeon HD 5670 için geri sayımın başlamasıyla birlikte fiyatlar da netleşiyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği, 16x ROP birimi ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor. 512MB ve 1GB olmak üzere iki farklı bellek kapasitesiyle lanse edilecek Radeon HD 5670'in referans modelinde GPU 775MHz, bellekler ise 4000MHz'de görev yapacak.

Yurt dışı kaynalı bazı elektronik ticaret sitelerinde GPU hızı olarak 850MHz, bellek çalışma frekansı olarak ta 4800MHz'den bahsediliyor olsa bile daha önce ortaya çıkan GPU-Z görüntüsüyle 775MHz/4000MHz hızları doğrulanmıştı. Öte taraftan belirtilen hızlarda çalışan özel tasarımlı modellerin gelmesi de ihtimaller dahilinde yer alıyor. Yaygın satışına 21 Ocak'ta başlanacağı konuşulan ATi Radeon HD 5670 için bahsi geçen liste başlangıç fiyatı ise 79 Avro. Aynı fiyat seviyesinden hatta modeline göre daha ucuza Radeon HD 4830 alınabildiği düşünülürse ATi Radeon HD 5670'in ilgili fiyat seviyesindeki en güçlü silahı, sunduğu DirectX 11 desteği olacak gibi görünüyor. Eş zamanlı olarak özelleştirilmiş modelleri de lanse edilecek ATi HD 5670, Crossfire ve HD video hızlandırma desteği de sunacak.