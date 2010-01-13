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ATi Radeon HD 5670 için ilk test sonuçları yayımlandı

9 yıl
40,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5670 için ilk test sonuçları yayımlandı
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ATi Radeon HD 5670 için ilk test sonuçları yayımlandı
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AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarından ATi Radeon HD 5670 için ilk test sonuçları yayımlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor. 512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesine sahip olan yeni ekran kartının grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri de 4000MHz'de görev yapıyor. Siyah renkli baskılı devre tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, çalışmak için ek güç girişine ihityaç duymuyor.

Elde edilen test sonuçlarına göre ATi Radeon HD 5670 hemen hemen koşulda GeForce GT240'ın önünde yer alıyor. Fiyat listelerine 79 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlayan ekran kartı aşağı DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4770 modelinin ise gerisinde kalıyor. Bekleme durumunda ATi Radeon HD 4670 ve 4770 modellerinden daha az güç çeken ancak yük altında Radeon HD 4670'ten daha fazla güç çeken ekran kartı, hız aşırtma denemelerinde 850MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarına rahatça çıkabiliyor ve saat hızlarında bu artış 3DMark Vantage'da %5 civarında performans artışı getiriyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan kart üzerinde DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Üreticiler tarafından özel tasarımlı modelleri de kullanıma sunulacak. Test edilen referans modelde Crossfire köprüsüne yer verilmeyen ekran kartı için üretici firmalar farklı çözümler sunması da kuvvetle ihtimal görünüyor. 100$ altı bir fiyatla pazara sunulması beklenen ATi Radeon HD 5670, AMD'nin fiyat anlamında satın alınabilirliği en yüksek DirectX 11 çözümlerinden birisi olarak önümüzdeki günlerde raflardaki yerini almaya başlayacak.

ATi Radeon HD 5670 için ilk test sonuçları yayımlandı
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ATi Radeon HD 5670 için ilk test sonuçları yayımlandı
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Detaylı test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.


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snakessss 8 yıl
arkdaşlar bu kart 104 dolardan başladı ve şu an 100 dolar çok satıldı mı bilmiyorum ama 4770 yokken alınabielcek bir kart ben kullanıyorum çok da memnunum
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Source 9 yıl
ATI tüm kartlarını cıkarak fermi çıkmadan sadece 5890 modeli kalacaktır
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CoreXXX 9 yıl
habere dayanarak 100 dolar altında satarsa bence peformansına göre çok iyi.
ısı avantajı dx 11 ve 100 dolar altı 4670den yüzde 50 daha iyi.
ama millete ağzıyla kuş tutsa yaranamaz bu ati nedense. bu kartı nvidia çıkarsaydı ne gürültü kopmuştu şimdi
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WinteR 9 yıl
Dx 11 testlerini görmek lazım, şu haldeki 1600X1200 performansı malesef ilerisi için kötü.
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sadtneverdie 9 yıl

CoreXXX

habere dayanarak 100 dolar altında satarsa bence peformansına göre çok iyi.

ısı avantajı dx 11 ve 100 dolar altı 4670den yüzde 50 daha iyi.

ama millete ağzıyla kuş tutsa yaranamaz bu ati nedense. bu kartı nvidia çıkarsaydı ne gürültü kopmuştu şimdi


şu an fiyatı 79 avro görünüyor. böyle akrtı 79 avroya kakalamaya kalkarsan kıyamet kopmaz elbette... 100 doalr altına 5750 var bunu kim ne yapsın bunun ederi 79 dolar
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fahdlan 9 yıl
düşük performans , iş yapıp yapmıyacagında fiyatı etkili olacaktır ..
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sorceress 9 yıl
Neredeyse hd3870 hızında.
Şimdi benim kart çöp mü oldu?:D
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sadtneverdie 9 yıl

sorceress

Neredeyse hd3870 hızında.
Şimdi benim kart çöp mü oldu?:D


3870 çöp olalı çok oldu :)
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mamad 9 yıl

sorceress

Neredeyse hd3870 hızında.
Şimdi benim kart çöp mü oldu?:D

Çöp değil, giriş seviyesi oldu.
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mamad 9 yıl
Performansı beklenildiği gibi ancak ben daha olmasını isterdim. En azından 8800gt ile kafa kafaya gidebilmeliydi.
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leventalpsal 9 yıl
@yenerbalcı: HD 5670....... ölü doğdu
HD 5570 ......ölü doğdu
sazanlara artık 100 -120 usd satarlar ( yanında sıcaklık ve fan sesi bedava )

bende sapphire ultimate 4670 var fansız, 55 nm olmasına rağmen fansız yeterince serin, 40nm 5670 de bence bunun gibi az ısınan, az elektirik harcayan, fansız ve az ses çıkaran fanlı modelleri olacaktır... bence ölü değil satış rakamları bakımında potansiyel yıldız olarak doğdu.
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MÇKR_06 9 yıl
giriş seviyesi için iyi bi kart
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Mertcan. 9 yıl
Beyler çok tepki göstermişsiniz de hep üst seviye kartlar mı üretilecek? Biraz da ucuz ve düşük performanslı kartlar da üretmek zorunda firma , 5670 bence 9800GT dengi filan olmuş.
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trooper27 9 yıl
bu kartın 2gb versiyonunu çıkarırlarsa ii satar hani bilinçsiz kullanıcı varya
sorusu direk şu senin ekran kartın kaç gb?
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NecroCyber-777 9 yıl
bence kartın performansı süper yani aa kapalı very high ayarlarda crysisde iyi bir performans vereceğini düşünüyorum tam voltage modluk kart verecen voltajı uçsun alet
ben severim böyle düşük kartlara voltaj vermeyi
8500 gt core clock 400 den 750 ye çıktı ramler 800 den 1100 e çıktı
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Chris Brown 9 yıl
Bekledigim haber.

Teşekkürler


HD4670 ten görünüşe göre ortalama %50 daha iyi. 9600GT den %10-20 arası daha iyi.
9800GT ye yaklaşmış performansı neredeyse.

HTPC lerde oyun oynamak isteyenler yada giriş seviyesi sistemlerde 1280x1024 üzeri oyun çözünürlügü aramayanlar için iyi bir tercih olabilir.Çok az güç tüketir , 350 - 400W psu ile kullanılabilir.

Fiyatlandırma çok önemli olacaktır. Fiyatı iyi olmazsa bu kartı kimse almaz , piyasada 4770-Gts250-5750 gibi kartlar varken.
Az daha veriyim daha iyisi olsun mantıgı. 160-170TL civarı konumlanırsa iyi iş yapar.
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Trecc11 9 yıl
yine söylüyorum bu kart 4 5 ay sonra peynir ekmek gibi satılıcak..
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