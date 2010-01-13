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AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı DirectX 11 destekli yeni ekran kartlarından ATi Radeon HD 5670 için ilk test sonuçları yayımlandı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Redwood GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor ve 400x paralel işlem birimiyle geliyor. 512MB ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesine sahip olan yeni ekran kartının grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri de 4000MHz'de görev yapıyor. Siyah renkli baskılı devre tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli yeni ekran kartı, çalışmak için ek güç girişine ihityaç duymuyor.

Elde edilen test sonuçlarına göre ATi Radeon HD 5670 hemen hemen koşulda GeForce GT240'ın önünde yer alıyor. Fiyat listelerine 79 Avro seviyesinden giriş yapmaya başlayan ekran kartı aşağı DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4770 modelinin ise gerisinde kalıyor. Bekleme durumunda ATi Radeon HD 4670 ve 4770 modellerinden daha az güç çeken ancak yük altında Radeon HD 4670'ten daha fazla güç çeken ekran kartı, hız aşırtma denemelerinde 850MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarına rahatça çıkabiliyor ve saat hızlarında bu artış 3DMark Vantage'da %5 civarında performans artışı getiriyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunan kart üzerinde DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor. Üreticiler tarafından özel tasarımlı modelleri de kullanıma sunulacak. Test edilen referans modelde Crossfire köprüsüne yer verilmeyen ekran kartı için üretici firmalar farklı çözümler sunması da kuvvetle ihtimal görünüyor. 100$ altı bir fiyatla pazara sunulması beklenen ATi Radeon HD 5670, AMD'nin fiyat anlamında satın alınabilirliği en yüksek DirectX 11 çözümlerinden birisi olarak önümüzdeki günlerde raflardaki yerini almaya başlayacak.

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Detaylı test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.