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ATi Radeon HD 5750 ve 5770 Ekim ayında geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5750 ve 5770 Ekim ayında geliyor
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DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini 22 Eylül'de kullanıma sunmaya hazırlanan AMD-ATi, son çeyrekte yeni modellerle ürün gamını genişletmeyi planlıyor. En hızlısını isteyenler için çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 (R800) modelini önümüzdeki ayın sonuna doğru veya Kasım ayı içerisinde kullanıma sunması beklenen firma, yine Ekim ayı için daha düşük fiyatlı iki yeni DirectX 11 modelini endüstrinin beğenisine sunmaya planlıyor. Firmanın Juniper XT ve Juniper LE kod adlarıyla anılan, Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modelleri için ilk detaylar gün ışığına çıkmaya başladı.

Gelen ilk bilgilere göre Countach kod adıyla anılan Radeon HD 5770 ve Corvette kod adıyla anılan Radeon HD 5750 modelleri, 128-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacaklar. TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemlerinden hedeflenen satış rakamlarına ulaşmasında sıkıntı yaşanan Radeon HD 4770 modelinin yerine konumlandırılması planlanan DirectX 11 destekli yeni modeller, Radeon HD 5800 serisinden sadece bir ay sonra kullanıma sunulmuş olacak. 40nm, DirectX 11, Eyefinity teknolojisi ve GDDR5 bellek kullanımı gibi özelliklere sahip olacak kartlar, GPGPU uygulamaları için ATi Stream ve yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder 2.0 teknolilerine de destek sunacaklar.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'su ile aynı dönemde lanse edilecek Radeon HD 5700 serisinde tepe model olması beklenen Radeon HD 5770 modelinin Radeon HD 4870'e yakın bir performans sergileyeceği iddia ediliyor. 200$'a yakın bir fiyatlandırma ile lanse edilecekleri söylenen yeni kartların, DirectX 11 destekli çözümlerin yaygınlaştırılmasında AMD-ATi'nin en önemli silahları olması beklenirken, DirectX 10.1 tarafında daha ucuza Radeon HD 4870 ve benzer fiyat seviyesinde Radeon HD 4890 modellerinin satın alınabilmesinin, Radeon HD 5700 serisi yeni nesil ekran kartların satış performansı üzerinde baskı unsuru oluşturup oluşturmayacağı sorusunun cevabını ise zaman gösterecek.


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kenan109 10 yıl
yekoo ben sana daha öncede yazmıştım;
Mars'tan döndüğünde haber ver tekrar konuşalım'' diye.Neden tekrarlatıyorsun ?
Bu fanboy CUK luğunun sebebinide merak etmiyorum artık.Kaç yaşındasın yahu?Bırak kim kimi geçerse geçsin, kim kimi gömerse gömsün.Nvidia Ati'yi geçtiğinde mi kendini tatmin ediyorsun? İstediğin tatminse mas....yon yapabilirsin.
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showstopper41 10 yıl
HD5770 için 200$ biraz fazla yaw. 149$+KDV falan olsa TR de hiç değilse.
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fatihcanery 10 yıl
ati bir an önce orta ve alt seviyeye de dx11 ekran kartlarını yaysa iyi olur
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yekoo 10 yıl
testlerden çıkacak sonuç şu ati en güçlü tek gpuyu üretmiş olmalıdır beklenen bu ama kesinlikle 5870 295 i geçemez. bunun sonucundada gözlerimize inanmamamız için bi sebeb kalmaz lakin 300 serisi geldiğinde tahminim uçak gemisini içindekilerle birlikte sulara gömecektir. :)
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DISTURBED 10 yıl

yekoo

testlerden çıkacak sonuç şu ati en güçlü tek gpuyu üretmiş olmalıdır beklenen bu ama kesinlikle 5870 295 i geçemez. bunun sonucundada gözlerimize inanmamamız için bi sebeb kalmaz lakin 300 serisi geldiğinde tahminim uçak gemisini içindekilerle birlikte sulara gömecektir. :)

suanki verilerle 5870 dunyadaki en hızlı kart durumunda, yani 295 i geçmesi bekleniyor, bu arada gt 300 karşısında bunların x2 sini bulacak
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maliaslaner 10 yıl
128 bit sorun oluşturmazmı arkadaşlar.her yeni ekran kertı saat bellek hızını bit in 128 olması az deil mi?
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dstk 10 yıl
Beklediğim kart buydu ama 200$ diyor ya.
4770 100$ seviyesinde çıkmıştı.
Fazladan verilen para TSMC'ye yardım galiba... :D
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buraoca2 10 yıl
@MISTIQuad
Bırak da 5870 X2; GTX 295'i geçsin ;)
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CaSsErDoDo 10 yıl
walla atiyi tebrik etmek lazım her alanda güzel işler yapıyolar
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XivA 10 yıl
forumda üst konuya bakın. bir tane test var gibi:) tabi doğruluğu belli değil ama sonucu görün. 5870 tek başına 295e fark atmış :D
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rodri 10 yıl
10 eylülde piyasada olcak deniyodu şimdi 22'sinde olcakmış. O zamana kadar test sonuçları alınır mı?
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MISTIQuad 10 yıl
Demek 5770 4870 den hızlı ha.5850 nin 4890 dan hızlı olduğunu varsayarsak 5870 de hd4850x2 veya hd4870x2 yi geçebilir..o zaman 5870x2 ise...GTX295 'i geçer. (Düz mantık :D)
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Master_Evil 10 yıl

MISTIQuad

Demek 5770 4870 den hızlı ha.5850 nin 4890 dan hızlı olduğunu varsayarsak 5870 de hd4850x2 veya hd4870x2 yi geçebilir..o zaman 5870x2 ise...GTX295 'i geçer. (Düz mantık :D)

o konular tehlikeli bence hiç girme en iyisi oyun testlerini beklemek
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