ATi Radeon HD 5750 ve 5770 Ekim ayında geliyor

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DirectX 11 destekli Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini 22 Eylül'de kullanıma sunmaya hazırlanan AMD-ATi, son çeyrekte yeni modellerle ürün gamını genişletmeyi planlıyor. En hızlısını isteyenler için çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 (R800) modelini önümüzdeki ayın sonuna doğru veya Kasım ayı içerisinde kullanıma sunması beklenen firma, yine Ekim ayı için daha düşük fiyatlı iki yeni DirectX 11 modelini endüstrinin beğenisine sunmaya planlıyor. Firmanın Juniper XT ve Juniper LE kod adlarıyla anılan, Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modelleri için ilk detaylar gün ışığına çıkmaya başladı.

Gelen ilk bilgilere göre Countach kod adıyla anılan Radeon HD 5770 ve Corvette kod adıyla anılan Radeon HD 5750 modelleri, 128-bit bellek veri yolu desteği ile gelecek ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacaklar. TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemlerinden hedeflenen satış rakamlarına ulaşmasında sıkıntı yaşanan Radeon HD 4770 modelinin yerine konumlandırılması planlanan DirectX 11 destekli yeni modeller, Radeon HD 5800 serisinden sadece bir ay sonra kullanıma sunulmuş olacak. 40nm, DirectX 11, Eyefinity teknolojisi ve GDDR5 bellek kullanımı gibi özelliklere sahip olacak kartlar, GPGPU uygulamaları için ATi Stream ve yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder 2.0 teknolilerine de destek sunacaklar.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'su ile aynı dönemde lanse edilecek Radeon HD 5700 serisinde tepe model olması beklenen Radeon HD 5770 modelinin Radeon HD 4870'e yakın bir performans sergileyeceği iddia ediliyor. 200$'a yakın bir fiyatlandırma ile lanse edilecekleri söylenen yeni kartların, DirectX 11 destekli çözümlerin yaygınlaştırılmasında AMD-ATi'nin en önemli silahları olması beklenirken, DirectX 10.1 tarafında daha ucuza Radeon HD 4870 ve benzer fiyat seviyesinde Radeon HD 4890 modellerinin satın alınabilmesinin, Radeon HD 5700 serisi yeni nesil ekran kartların satış performansı üzerinde baskı unsuru oluşturup oluşturmayacağı sorusunun cevabını ise zaman gösterecek.