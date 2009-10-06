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ATi Radeon HD 5750 ve 5770 için bekleyiş sona eriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,3b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5750 ve 5770 için bekleyiş sona eriyor
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ATi Radeon HD 5750

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunan AMD-ATi, model çeşitliliğini arttırmaya hazırlanıyor. Yüksek performans segmenti için çift grafik işlemcili yeni modeller üzerinde çalışan firmanın, Radeon HD 5700 serisi ile birlikte 200$ altı fiyat segmentinde DirectX 11 destekli ekran kartları sunması bekleniyor.

İki modelden oluşması beklenen Radeon HD 5700 (5750 ve 5770) serisinin lansman tarihi netlik kazanıyor. Bazı kaynakların 12 diğerleri bazı kaynaklarınca 23 Eylül'de lanse edileceğini belirttiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının, 13 Ekim'de anons edilmesi artık kesim gibi zira AMD'den gelen yeni bir döküman HD 5700 serisi için yayın yasağının 13 Ekim'de sonra ereceğini işaret ediyor.

Henüz AMD tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasada Radeon HD 5700 serisinin 1120x paralel işlemci ve 56x doku birimine sahip olması bekleniyor. GDDR5 bellekle donatılacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartalarından Radeon HD 5770 modelinin Radeon HD 4890'ın, Radeon HD 5750 modelinin ise Radeon HD 4870 modelinin yerini alması ve sırasıyla 199$ ile 149$ seviyesinden satış sunulmaları bekleniyor. Nvida cephesinde GeForce GTX 250, 260, 275 ve D10P GT200b modelleriyle rakip olacak kartlar Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojilere de destek te sunacaklar.


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kararver 7 yıl
ekran kartımı garanti kapsamında servise gönderdim.hdmı dan tv ye görüntü var ama o çoklu çıkıştan monitöre ve tv yegörüntü vermiyodu.servis ilginç bir arıza dedi.bekliyoruz bakalım nasıl olcak
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kararver 7 yıl kararver
kararver

ekran kartımı garanti kapsamında servise gönderdim.hdmı dan tv ye görüntü var ama o çoklu çıkıştan monitöre ve tv yegörüntü vermiyodu.servis ilginç bir arıza dedi.bekliyoruz bakalım nasıl olcak

ekran kartım garantiden değişti.eskisi ati radeon 5750 şimdiki 6700 ancak üzerinde made in china yazıyor
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simplethinks 10 yıl
Bu soğutucuyu sevmedim
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CoreXXX 10 yıl
tipi çok kötü olmuş umarım bu şekilde piyasaya sürmezler:)) kapalı kasalar için sorun yokda benim gibi camlı kasadan pc yiseyretmeyi sevenler varsa güzel durmaz yani:))
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sertacaygun 10 yıl
Şu fanlı tasarım tüm kartlarda olsa keşke yaaa !
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esses... 10 yıl
Bu kart sanırım 6 mönitöre çıkış veriyor gibi görünüyor. Sizce...=?
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iscanthere 10 yıl
soğutması 4770 ile aynı gibi
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buraoca2 10 yıl
5750 eğer 4870'in yerini alacaksa; forumda verilen 5750'nin testlerinde bir gariplik var... Zaten bu garipliği o konuda da belirtmiştim...
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neron23 10 yıl
Bence 48XX serisi artık alınacak kartlar değil. Çünkü 5XXX serisi bekleme modunda ki düşük güç tüketimi için bile alınabilir. Hepimiz ekran kartlarını oyun için alıyoruz ama vaktimizin çoğu internet sayfalarında geçiyor. E bide 5XXX yeni teknoloji.
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ıspanak 10 yıl
bekliyom bakalım

şu 5770 200 ün altında gelirse ciddi ciddi cf yapmayı düşünüyorum
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Apache Squad 10 yıl
Peki bundan bi tane alsak sonra fiyat biraz daha düşünce bir tane daha alıp cf yapsak yakarlarmi yakalar sanırım ..
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Apache Squad 10 yıl
5770 4890la aynı olursa o.c ile 5850ye yakın olurmu ki ..
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AndryTR 10 yıl
Arada donanımsal bazı farklar var. Hız aşırtma ile yakalanması kolay olmayabilir...
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