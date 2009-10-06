ATi Radeon HD 5750 ve 5770 için bekleyiş sona eriyor

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ATi Radeon HD 5750

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını kullanıma sunan AMD-ATi, model çeşitliliğini arttırmaya hazırlanıyor. Yüksek performans segmenti için çift grafik işlemcili yeni modeller üzerinde çalışan firmanın, Radeon HD 5700 serisi ile birlikte 200$ altı fiyat segmentinde DirectX 11 destekli ekran kartları sunması bekleniyor.

İki modelden oluşması beklenen Radeon HD 5700 (5750 ve 5770) serisinin lansman tarihi netlik kazanıyor. Bazı kaynakların 12 diğerleri bazı kaynaklarınca 23 Eylül'de lanse edileceğini belirttiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının, 13 Ekim'de anons edilmesi artık kesim gibi zira AMD'den gelen yeni bir döküman HD 5700 serisi için yayın yasağının 13 Ekim'de sonra ereceğini işaret ediyor.

Henüz AMD tarafından resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasada Radeon HD 5700 serisinin 1120x paralel işlemci ve 56x doku birimine sahip olması bekleniyor. GDDR5 bellekle donatılacak DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartalarından Radeon HD 5770 modelinin Radeon HD 4890'ın, Radeon HD 5750 modelinin ise Radeon HD 4870 modelinin yerini alması ve sırasıyla 199$ ile 149$ seviyesinden satış sunulmaları bekleniyor. Nvida cephesinde GeForce GTX 250, 260, 275 ve D10P GT200b modelleriyle rakip olacak kartlar Eyefinity ve Crossfire X gibi teknolojilere de destek te sunacaklar.