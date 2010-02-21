ATi Radeon HD 5830 1120x paralel işlem birimiyle gelebilir

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AMD uzun süredir merakla beklenen ATi Radeon HD 5830 modelini 25 Şubat tarihinde yani önümüzdeki Perşembe günü pazara sunmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geleceği hali hazırda uzun süredir bilinmekte.

ATi Radeon HD 5850'ye kıyasla paralel işlemci sayısı ile ayrılması beklenen Radeon HD 5830'un 1280x paralel işlem birimiyle geleceği düşünülüyordu. Ancak son gelen bilgiler durumun biraz daha farklı olduğuna işaret ediyor. TechPowerUp sitesi, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition modelinin çıkış tarihiyle ilgili olarak Donanimhaber.com kaynaklı haberinde ATi Radeon HD 5830 modelinin sahip olduğu paralel işlemci sayısına da açıklık getirdi. Konuyla ilgili olarak çok sayıda iddia olmasına karşın, TechPowerUp sitesinin, GPU-Z programının dağıtıcısı olmasından ötürü 1120x paralel işlemci sayısı kuvvet kazanıyor.

Performans değerleri hakkında henüz net bir bilgi olmasa da ATi Radeon HD 4890 ile Radeon HD 5850 modelleri arasında performans sunması beklenen ATi Radeon HD 5830'un saat hızları açığa çıktı. Aynı sitenin haberine göre Radeon HD 5830'un grafik işlemci frekansı 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapacak.

Kaynak: http://www.techpowerup.com/115540/Radeon_HD_5870_Eyefinity6_Edition_Slated_for_March_11.html