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ATi Radeon HD 5830 1120x paralel işlem birimiyle gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5830 1120x paralel işlem birimiyle gelebilir
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AMD uzun süredir merakla beklenen ATi Radeon HD 5830 modelini 25 Şubat tarihinde yani önümüzdeki Perşembe günü pazara sunmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının, 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacağı ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geleceği hali hazırda uzun süredir bilinmekte.

ATi Radeon HD 5850'ye kıyasla paralel işlemci sayısı ile ayrılması beklenen Radeon HD 5830'un 1280x paralel işlem birimiyle geleceği düşünülüyordu. Ancak son gelen bilgiler durumun biraz daha farklı olduğuna işaret ediyor. TechPowerUp sitesi, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity 6 Edition modelinin çıkış tarihiyle ilgili olarak Donanimhaber.com kaynaklı haberinde ATi Radeon HD 5830 modelinin sahip olduğu paralel işlemci sayısına da açıklık getirdi. Konuyla ilgili olarak çok sayıda iddia olmasına karşın, TechPowerUp sitesinin, GPU-Z programının dağıtıcısı olmasından ötürü 1120x paralel işlemci sayısı kuvvet kazanıyor.

Performans değerleri hakkında henüz net bir bilgi olmasa da ATi Radeon HD 4890 ile Radeon HD 5850 modelleri arasında performans sunması beklenen ATi Radeon HD 5830'un saat hızları açığa çıktı. Aynı sitenin haberine göre Radeon HD 5830'un grafik işlemci frekansı 800MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapacak.

Kaynak: http://www.techpowerup.com/115540/Radeon_HD_5870_Eyefinity6_Edition_Slated_for_March_11.html


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lvlono 9 yıl
5870 1600x_700-750 Lira
5850 1440x_500-550 Lira
5830 1120x_400-450 Lira
olsa hangisinin alınabilirliği daha yüksek olur? Bence 5850...
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Batuist 9 yıl
kartın performasını niye merak ediyorsunuz.. yeni birşey yok ortada.. 5770 den daha iyi 5850den daha düşük ayarda bir kart.. bunu anlamak için kartın çıkması şart değil.. alala...
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F.@.T.İ.H 9 yıl
kartın perf. belli hemen hemen gtx285 ayarında bir kart olacak önemli olan fiyatlandırma..
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Th3InferNal 9 yıl
Kartın performansını merak ediyorum.
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CoreXXX 9 yıl
kç işlemci olduğu değil performansı önemli.800 kosunlar isterse fp oranı iyi olsunda sorun değil
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Source 9 yıl
Fiyatı uygun olursa bu kart çok satar.
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