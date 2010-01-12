ATi Radeon HD 5830 için geri sayım başladı

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia cephesinde hazırlık çalışmaları sürerken, AMD ürün gamını yeni modellerle zenginleştirmeye devam ediyor. Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 ile dünyanın en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, Radeon HD 5800 serisine güç veren Cypress GPU'su ile tek GPU'lu ekran kartlarında en hızlı çözüm olmayı da sürdürüyor.
Üst seviye ekran kartlarıyla birlikte 200$ altı fiyat segmenti için Radeon HD 5700 serisini lanse eden firma, ürün gamının fiyat/performans açısından belkide en dikkat çekici temsilcisi olacak Radeon HD 5830'u da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia pazara girmeden her segmentte DirectX 11 destekli yeni modellerle yer almak isteyen AMD, Radeon HD 5830 ile yüksek satış başarısı hedefliyor.
Tasarım anlamında Radeon HD 5850 ve 5870 modelleriyle aynı çizgide olması yani Batmobil dizaynını sürdürmesi beklenen ekran kartının, Radeon HD 4890 ve üzeri seviyede performans sunması bekleniyor. 1GB GDDR5 bellekle gelmesi ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunması beklenen ekran kartının paralel işlemci sayısı henüz açıklanmamakla birlikte 1280 olacağı yönünde bazı iddialar olduğunu da belirtelim.
ATi Radeon HD 5830 modeliyle birlikte AMD, Radeon HD 5570, 5550 ve 5450 gibi maliyet odaklı modellerini de tanıtacak. Yeni modellerin lansmanı için işaret edilen tarih ise 25 Ocak.
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4870 var oyun yok oynayacak bunlara para yatırıp napıcam bilmiyorum
128 bit diyip kimse kötüleyemezde.
256 bit
ddr5
1 gb
uff süper ya
Bu kadar kısa zaman içerisinde tüm segmentlerde sunumun yapılmış olması biraz düşündürücü?
ATI ya Nvidia'nın pazarda olmamasının avantajını kullanmak için.
Ya da 6xxx serisine yoğunlaşabilmek için? 5XXX serisinin tamamını erkenden piyasaya sürüyor.
Bana kalırsa 6xxx serisinin Fermi mimarisindeki değişim gibi bir değişim ile gelmesi muhtemel.
%100 katılıyorum sana
5850 almak için bekleyen benim gibi kullanıcılar için iyi haber, ati yada nvidia yeni modeller geldikçe 5850 nin fiyatı düşecektir
Fiyatını nereden biliyorsun ki böyle bir yorum yapabiliyorsun?? 5770 sahiplerine geçmiş olsun diyebilmen için 5770 ile aynı fiyata çıkması lazım.
5770 ten pahalı 5850 den ucuz, 5770 den performanslı 5850 e yakın bir kart düşün... düşünebildin mi? işte oradan biliyorum neyin ne olacağını :)
1600 - 160 = 1440
1440 - 160 = 1280
199$a 4890 ve gtx 275 in canını fena yakar.