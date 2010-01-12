Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5830 için geri sayım başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,4b
1
66
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5830 için geri sayım başladı
Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia cephesinde hazırlık çalışmaları sürerken, AMD ürün gamını yeni modellerle zenginleştirmeye devam ediyor. Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 ile dünyanın en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, Radeon HD 5800 serisine güç veren Cypress GPU'su ile tek GPU'lu ekran kartlarında en hızlı çözüm olmayı da sürdürüyor.

Üst seviye ekran kartlarıyla birlikte 200$ altı fiyat segmenti için Radeon HD 5700 serisini lanse eden firma, ürün gamının fiyat/performans açısından belkide en dikkat çekici temsilcisi olacak Radeon HD 5830'u da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia pazara girmeden her segmentte DirectX 11 destekli yeni modellerle yer almak isteyen AMD, Radeon HD 5830 ile yüksek satış başarısı hedefliyor.

Tasarım anlamında Radeon HD 5850 ve 5870 modelleriyle aynı çizgide olması yani Batmobil dizaynını sürdürmesi beklenen ekran kartının, Radeon HD 4890 ve üzeri seviyede performans sunması bekleniyor. 1GB GDDR5 bellekle gelmesi ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunması beklenen ekran kartının paralel işlemci sayısı henüz açıklanmamakla birlikte 1280 olacağı yönünde bazı iddialar olduğunu da belirtelim.

ATi Radeon HD 5830 modeliyle birlikte AMD, Radeon HD 5570, 5550 ve 5450 gibi maliyet odaklı modellerini de tanıtacak. Yeni modellerin lansmanı için işaret edilen tarih ise 25 Ocak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
linkin_park20 9 yıl
fiyatı belli olmadan fiyat/performans ürünü ilan edilen ilk kart budur herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgacem 9 yıl
guzel bekliyordum bunu

4870 var oyun yok oynayacak bunlara para yatırıp napıcam bilmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 9 yıl
işte beklenen model fiyatıda dengeli olursa peynir ekmek gibi satar.
128 bit diyip kimse kötüleyemezde.
256 bit
ddr5
1 gb
uff süper ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 9 yıl
ati takviminde hd5830 un 384bit olacağı yazıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhacir 9 yıl
400 liradan aşağı olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooper27 9 yıl
5830 crossfire ile 5870 i epey bir geçecektir fiyat ii olursa 5950 bekleyenler crossfire 5830 u tercih ederler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
ATI nin 5xxx serisinden duyurmadığı sadece 5890 kaldı.
Bu kadar kısa zaman içerisinde tüm segmentlerde sunumun yapılmış olması biraz düşündürücü?
ATI ya Nvidia'nın pazarda olmamasının avantajını kullanmak için.
Ya da 6xxx serisine yoğunlaşabilmek için? 5XXX serisinin tamamını erkenden piyasaya sürüyor.

Bana kalırsa 6xxx serisinin Fermi mimarisindeki değişim gibi bir değişim ile gelmesi muhtemel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Beriko 9 yıl
Çok paraniz yoksa DX11 için performans karti budur diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenkyyy 9 yıl

Beriko

Çok paraniz yoksa DX11 için performans karti budur diye düşünüyorum

%100 katılıyorum sana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the enemy 9 yıl
bana öyle geliyorki nvidia kartlarını piyasaya sürdüğünde fiyat belirleme konusunda sıkıntı yaşayacak
5850 almak için bekleyen benim gibi kullanıcılar için iyi haber, ati yada nvidia yeni modeller geldikçe 5850 nin fiyatı düşecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John Voxville 9 yıl
Şuan onboard ekran kartı kullanan biri olarak merakla bekliyorum. Fiyatı uygun olursa alabilirim. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mertcan. 9 yıl
İyi oluyor modellerin çeşitlenmesi , fiyatlar düşüyor giderek , bu kart da 5770 gibi çok satar bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
sadtneverdie
12.01.2010 Saat: 23:40
5770 sahiplerine geçmiş olsun f/p kartı budur.

Fiyatını nereden biliyorsun ki böyle bir yorum yapabiliyorsun?? 5770 sahiplerine geçmiş olsun diyebilmen için 5770 ile aynı fiyata çıkması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 9 yıl
bende 5790 5830 gibi kartların çıkmasını bekliyorum tabi almak için değil fiyatların düşmesi için..şahsen ekran kartı için 200 tl den fazla vermem max. 250...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
Batuist

sadtneverdie
12.01.2010 Saat: 23:40
5770 sahiplerine geçmiş olsun f/p kartı budur.

Fiyatını nereden biliyorsun ki böyle bir yorum yapabiliyorsun?? 5770 sahiplerine geçmiş olsun diyebilmen için 5770 ile aynı fiyata çıkması lazım.



5770 ten pahalı 5850 den ucuz, 5770 den performanslı 5850 e yakın bir kart düşün... düşünebildin mi? işte oradan biliyorum neyin ne olacağını :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Sp sayısı 1280 olması lazım.
1600 - 160 = 1440
1440 - 160 = 1280
199$a 4890 ve gtx 275 in canını fena yakar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hooper 9 yıl
5950yi de çıkarsalar asıl onu bekliyorum ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19414 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, performans
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Bayonetta İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim