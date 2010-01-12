ATi Radeon HD 5830 için geri sayım başladı

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia cephesinde hazırlık çalışmaları sürerken, AMD ürün gamını yeni modellerle zenginleştirmeye devam ediyor. Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 ile dünyanın en hızlı ekran kartına sahip olan AMD, Radeon HD 5800 serisine güç veren Cypress GPU'su ile tek GPU'lu ekran kartlarında en hızlı çözüm olmayı da sürdürüyor.

Üst seviye ekran kartlarıyla birlikte 200$ altı fiyat segmenti için Radeon HD 5700 serisini lanse eden firma, ürün gamının fiyat/performans açısından belkide en dikkat çekici temsilcisi olacak Radeon HD 5830'u da kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia pazara girmeden her segmentte DirectX 11 destekli yeni modellerle yer almak isteyen AMD, Radeon HD 5830 ile yüksek satış başarısı hedefliyor.

Tasarım anlamında Radeon HD 5850 ve 5870 modelleriyle aynı çizgide olması yani Batmobil dizaynını sürdürmesi beklenen ekran kartının, Radeon HD 4890 ve üzeri seviyede performans sunması bekleniyor. 1GB GDDR5 bellekle gelmesi ve 256-bit bellek veri yolu desteği sunması beklenen ekran kartının paralel işlemci sayısı henüz açıklanmamakla birlikte 1280 olacağı yönünde bazı iddialar olduğunu da belirtelim.

ATi Radeon HD 5830 modeliyle birlikte AMD, Radeon HD 5570, 5550 ve 5450 gibi maliyet odaklı modellerini de tanıtacak. Yeni modellerin lansmanı için işaret edilen tarih ise 25 Ocak.