Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5850 Ekim ayına kaldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5850 Ekim ayına kaldı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en güçlü ve gelişmiş GPU'su olarak lanse edilen Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak Radeon HD 5850 için sessizlik devam ediyor. 259$ seviyesinden satışa sunulacağı ve GeForce GTX 285'ten daha yüksek performans sergileyebileceği belirtilen 2.09 TeraFLOP gücündeki, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının Ekim ayında geleceği söyleniyor.

Endüstriyel kaynaklarda dile getirilen yeni bir gelişmeye göre az sayıda pazara sunulan Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak bir alt model olan ve yaklaşık 100$ daha ucuza satılması beklenen ATi Radeon HD 5850 modelini satın almak isteyen kullanıcıların bir süred daha beklemesi gerekecek. Zira kartın ufak bir erleme ile gelecek aya kaldığı ve satış noktalarına kartın Ekim'den önce gitmeyeceği söyleniyor.

AMD-ATi cephesinden bu konuyla ilgili henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da yayınlanan RV870 incelemelerinin Radeon HD 5870 üzerinde yapılması ortaya atılan "Radeon HD 5850 ertelendi" iddialarını güçlendiriyor zira bilindiği üzere bugün yani 23 Eylül, AMD-ATi tarafından Radeon HD 5800 serisinin lansman tarihi olarak açıklanmış ve her iki modelin de satışa sunulacağı belirtilmişti.

259$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacağı belirtilen Radeon HD 5850, Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak 1440x paralel işlemci ve 72x TMU birimiyle geliyor. Grafik işlem ünitesi 725MHz'de görev yapan ekran kartı 4000MHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellekle geliyor ve aynı Radeon HD 5870 modelinde olduğu gibi çoklu çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini üzerinde barındırıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
omkkio 10 yıl
5700 serisi de yolda, yanlış hatırlamıyorsam onlarda 23 Ekim de win 7 ile birlikte lanse edileceklerdi. Bu durumda eğer 5850 ekime kaldıysa 5700 serisini de beklemekte fayda var, aralarındaki performans farkının fiyat farkına deyip değmeyeceğini görmek lazım. ATI sanırım 5870 lerden iyi verim aldı ve işlemcileri kırpıp 5850 olarak satarak karından yemek istemiyor, biraz daha bekleyip ellerinde birikecek "az hasarlıları" 5850 yapma isteği var sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7Mhz 10 yıl
fx57
259$ seviyesinden satışa sunulacağı...

5850 299$'dan satışa sunulmayacak mıydı? Daha çıkmadan indirim yapmaya başaladılar galiba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
STMUS 10 yıl
Ekim ayı gelince Kasım ayına kaldı haberi çıkarsa hiç şaşırmam...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 10 yıl
geç olsun güç olmasın.. böylesi güzel bir kart çıkardıktan sonra bırakın bir ay ertelesin.. ya hiç olmasa idi birde öyle düşünmek lazım... nvidia ın tekeline kalmak daha mı güzel olurdu :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toz-koparan 10 yıl
nvidia Kasıma salladı ya GT300 leri...

neden ATI suçlanıyorki? hem şimdi çıksa ne olacak dx11 kaç oyun var..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isomania 10 yıl
evet 5850 yerine 5870 i geciltirse ATI için daha karlı olur :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
yaygınlaşıncaya kadar nvidia kartlar çıkacak. nvidia lansmanla birlikte kartların bulunabilir oalcağını söylüyor. ati en alınası kartını geciktirmekle hata ediyor. 5870 i geciktirmesi daha iyi olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@nano@ 10 yıl
madem ekimde satacan temmuzdan beri ne yaygara yapıyon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alper# 10 yıl

@nano@

madem ekimde satacan temmuzdan beri ne yaygara yapıyon

Bütün millet yazdan beri yeni kartlar çıksada eskiyen modelleri alıcaklar yada yeni modelleri alıcaklar için kötü olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 10 yıl

@nano@

madem ekimde satacan temmuzdan beri ne yaygara yapıyon

Bu karpuz değil öyle çıkar sat gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 10 yıl

@nano@

madem ekimde satacan temmuzdan beri ne yaygara yapıyon


ekime 1 hafta kaldı zaten nedir bu sabırsızlık kacmıyor ya kartlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 10 yıl
5850 in o fiyata gtx285 i gecmesi guzel dahada fiyatı inecektir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7576 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim