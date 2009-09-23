ATi Radeon HD 5850 Ekim ayına kaldı

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Dünyanın en güçlü ve gelişmiş GPU'su olarak lanse edilen Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak Radeon HD 5850 için sessizlik devam ediyor. 259$ seviyesinden satışa sunulacağı ve GeForce GTX 285'ten daha yüksek performans sergileyebileceği belirtilen 2.09 TeraFLOP gücündeki, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının Ekim ayında geleceği söyleniyor.

Endüstriyel kaynaklarda dile getirilen yeni bir gelişmeye göre az sayıda pazara sunulan Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak bir alt model olan ve yaklaşık 100$ daha ucuza satılması beklenen ATi Radeon HD 5850 modelini satın almak isteyen kullanıcıların bir süred daha beklemesi gerekecek. Zira kartın ufak bir erleme ile gelecek aya kaldığı ve satış noktalarına kartın Ekim'den önce gitmeyeceği söyleniyor.

AMD-ATi cephesinden bu konuyla ilgili henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da yayınlanan RV870 incelemelerinin Radeon HD 5870 üzerinde yapılması ortaya atılan "Radeon HD 5850 ertelendi" iddialarını güçlendiriyor zira bilindiği üzere bugün yani 23 Eylül, AMD-ATi tarafından Radeon HD 5800 serisinin lansman tarihi olarak açıklanmış ve her iki modelin de satışa sunulacağı belirtilmişti.

259$ seviyesinden kullanıcılarla buluşacağı belirtilen Radeon HD 5850, Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak 1440x paralel işlemci ve 72x TMU birimiyle geliyor. Grafik işlem ünitesi 725MHz'de görev yapan ekran kartı 4000MHz'de çalışan 1GB GDDR5 bellekle geliyor ve aynı Radeon HD 5870 modelinde olduğu gibi çoklu çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini üzerinde barındırıyor.