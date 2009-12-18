ATi Radeon HD 5850 ve 5870 için fiyat ve bulunabilirlik araştırması

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Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan ve beş modeliyle şu an rakipsiz olan AMD, Ocak ayı ile birlikte daha düşük maliyetli modellerini de kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. ATi Radeon HD 5870 ile tek GPU, ATi Radeon HD 5970 ile de çift GPU'lu ekran kartı arenasında lider olan firma, Radeon HD 5700 serisi ile birlikte DirectX 11 desteğini 110$'a kadar çekmeşti.

Ancak hacimli GPU üretimini yaptırdığı TSMC firmasının verimlilik sıkıntıları nedeniyle gelen talebi karşılayamayacak miktarda üretim yapamaması sonucunda yüksek talebe ve az miktarda kartı bağlı olarak ister istemez fiyatlar yükselme eğilime girmişti. Peki son durum nedir, kartlar hangi fiyat seviyesinden satın alınabiliyorlar işte Tech Report sitesinin yaptığı çalışma ve elde edilen sonuçlar.

Newegg, TigerDirect, ZipZoomFly ile NCIX gibi Amerika ve Kanada'nın önde gelen elektronik ticaret siteleri ve fiyat arama motoru kullanılarak hazırlanan çalışma kapsamında önde gelen ekran kartı üreticilerinin modelleri incelenmiş ve resmi olarak 259$ seviyesinden lanse edilen HD 5850'nin 300$, yine resmi olarak 399$ seviyesinden lanse edilen HD 5870'in ise 400$'ın altında bulunamadığı tespit edilmiş.

TSMC kaynaklı verimlilik problemlerine bağlı olarak AMD'nin hedeflediği miktarda kartı pazara sunamadığı biliniyor. Ancak 800.000'den fazla DirectX GPU satan ve 1 milyon bariyerini aşması beklenen AMD'nin satış performansı, tek alternatif olarak DX11 kartlara gelen yüksek talebin de net bir göstergesi. Bu arada TSMC, kıtlık sorunun sona yaklaştığını ve bulunabilirliğin iyileştiğini belirtiyor.

Merak edenler için çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970'in ise Kuzey Amerika pazarında 849$'a kadar çıktığı gözlemlenmiş 5700 serisi için de fiyatlarda bir miktar artış gözlemlendiği, 1GB bellekli HD 5770'in 139$ seviyesinden listelendiği görülmüş. Bu arada TSMC verimlilik sorunun Ocak ayında aşılacağını, AMD ise yakından daha fazla GPU sağlayacağını açıkladı.

AMD cephesinde GPU üretimindeki artışa bağlı olarak bulunabilirlik sıkıntısı da yavaş yavaş sona erecek gibi görünüyor. Ancak fiyatların belli bir dengeye oturması hele ki açıklanan lansman fiyatlarına ve hatta altına gerilemesi ise 2010 bulacak gibi görünüyor. Ciddi fiyat değişimleri içinse ikinci üretici olarak Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni nesil çözümlerinden önce bir gelişme yaşanması öngörülmüyor.

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Not: Ülke, satış noktası ve modeline göre farklı fiyatların bulunması da olası.

Not 2: Yeşil olarak işaretlenmiş olanlar modelin listelendiği satış noktalarını göstermektedir.