ATi Radeon HD 5850'nin fiyatı yükseliyor

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ATi Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, hacimli satış konusunda henüz gelen yüksek talebe karşılık verecek adetlerde ekran kartını pazara sunabilmiş değil. Piyasada yapılan son fiyat araştırmalarına göre firma tarafından dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse edilen Radeon HD 5870 modelini temin edebilmek oldukça güç görünürken, bulunabilirlik anlamında Radeon HD 5850 modelinin çok daha yaygın olduğu ve ayrıca fiyat/performans başarımıyla dikkat çeken kartın son kullanıcılar tarafından ciddi ilgi gördüğü belirtiliyor.

Nvidia tarafında henüz Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarının lanse edilmemiş olması ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli haricinde GeForce 200 serisindeki tüm kartların ATi Radeon HD 5800 serisinin gerisinde kalması, öte taraftan Radeon HD 5850 modelinin bazı teknik farklılıklara rağmen (paralel işlemci ve doku birimi sayısı gibi) Radeon HD 5870 hızlarına ulaşarak benzer performansı sunabilmesi karta olan talebi ciddi şekilde arttırırken, yeterli miktarda ürünün piyasada olmaması sonucunda fiyatların yükselmeye başladığı ve partnerlere olana maliyetin 15-20$ arttığı söyleniyor.

ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serileri altında şimdiye kadar dört yeni modelini lanse eden AMD, satışlarını arttırmaya devam ediyor. Yüksek talep sonrasında fiyatlar bir miktar artış göstermiş olsa bile tek alternatif olarak AMD'nin satışlarını arttırmaya devam edeceği öngörülüyor. İçinde bulunduğumuz üç aylık son çeyrek dilimde GPU pazarındaki payını ciddi şekilde arttırması ön görülen AMD'ye karşı Nvidia cephesindeki sessizlik ise devam ediyor. Fermi tabanlı yeni model çalışmalarına devam eden Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk modelini Kasım sonu veya Aralık başında duyurması bekleniyor.