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ATi Radeon HD 5850'nin fiyatı yükseliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,8b
1
58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5850'nin fiyatı yükseliyor
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ATi Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, hacimli satış konusunda henüz gelen yüksek talebe karşılık verecek adetlerde ekran kartını pazara sunabilmiş değil. Piyasada yapılan son fiyat araştırmalarına göre firma tarafından dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse edilen Radeon HD 5870 modelini temin edebilmek oldukça güç görünürken, bulunabilirlik anlamında Radeon HD 5850 modelinin çok daha yaygın olduğu ve ayrıca fiyat/performans başarımıyla dikkat çeken kartın son kullanıcılar tarafından ciddi ilgi gördüğü belirtiliyor.

Nvidia tarafında henüz Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarının lanse edilmemiş olması ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli haricinde GeForce 200 serisindeki tüm kartların ATi Radeon HD 5800 serisinin gerisinde kalması, öte taraftan Radeon HD 5850 modelinin bazı teknik farklılıklara rağmen (paralel işlemci ve doku birimi sayısı gibi) Radeon HD 5870 hızlarına ulaşarak benzer performansı sunabilmesi karta olan talebi ciddi şekilde arttırırken, yeterli miktarda ürünün piyasada olmaması sonucunda fiyatların yükselmeye başladığı ve partnerlere olana maliyetin 15-20$ arttığı söyleniyor.

ATi Radeon HD 5700 ve 5800 serileri altında şimdiye kadar dört yeni modelini lanse eden AMD, satışlarını arttırmaya devam ediyor. Yüksek talep sonrasında fiyatlar bir miktar artış göstermiş olsa bile tek alternatif olarak AMD'nin satışlarını arttırmaya devam edeceği öngörülüyor. İçinde bulunduğumuz üç aylık son çeyrek dilimde GPU pazarındaki payını ciddi şekilde arttırması ön görülen AMD'ye karşı Nvidia cephesindeki sessizlik ise devam ediyor. Fermi tabanlı yeni model çalışmalarına devam eden Nvidia'nın DirectX 11 destekli ilk modelini Kasım sonu veya Aralık başında duyurması bekleniyor.


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neXXen 10 yıl
Forever AMD Forever 5850
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CoreXXX 10 yıl
ulen ati yakdın bizi:)) fiyat düşmesini beklerken yükseliyor, 3870 le bi kaç ay daha beraber olacaz anlaşılan
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iscanthere 10 yıl
tsmcnin verimlilik sorunları yüzünden arttı fiyatlar.
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bilalMW 10 yıl
Fiyat yükselmesini daha erken bekliyordum ben. :)
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sertacaygun 10 yıl
Talep fazla, üretici verimsiz. Haliyle artar fiyatlar. Yine de GTX285den ucuz olmasına bakılmalı.
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annihilator 10 yıl
haber geç kalmış 2 gün kadar, fx57 çalışman lazım biraz daha

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NikeNeGerek 10 yıl
Yapmayın allahaşkına.

Bilgisayar piyasasında kaç kişi HD5850 veya HD5870 alacak durumda ki? Yani bu ekran kartına bu tutarları verebilecek olan kişilerin oranı nedir sizce?

ATI, bu kartlarla piyasadaki satış oranını biraz kımıldatır o kadar. ATI de NVidia da gelirlerinin çok büyük bir kısmını 100$ altı kart satışından elde ediyorlar, bunu unutmayın.
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alpa07 10 yıl
BIRAKINDA ATİ, NVİDİA KATINI ÇIKARMADAN BİRAZ PARA KAZANSINN:D
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NemesisR3 10 yıl
bu birazda nvidianın suçu, şimdiye çıkarsaydı dx11 kartları o zaman değil fiyat artışı, fiyatlar yarıya inerdi
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aorhan20 10 yıl
Tartışmaya gerek yok arz talep meselesi dediğiniz gibi arz var demek ki paramız var ki alıyoruz talep yetersiz demek ki yeterince detaylı bir pazar araştırması yapılmamış ya da bilerek yapılan bir strateji(Yinede Amd ye helal olsun iki cephede savaşıyor ne kadar kar yönünden zarada olsalarda caktırmadan milleti yutuyorlar)Demek ki ne kadar az üretici varsa bizim icin o kadar kötü eğer bu iki şirkettin yanında üçüncü bir şirket olsa durum nasıl olurdu siz düşünün
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CaSsErDoDo 10 yıl
ha ha ha kullanıcı dostuymuş hepsi aynı b.k 10 dolar fazla kazanmak için yapmıcakları şey yok bu yüzden hiçbir firmanın fanatiği olmamak gerek ati çok fazla artistlik yapıyor nvidia piyasada yokken hele bi çıksında görelim nvidianın kartları
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UzmaN345 10 yıl
rakip yok satıslar tavan yaptı atide para para demeye beşladı D 5850 iyi bir kart yinede en iyi fiyat performans urunu işe rakip olmazsa sonuç bu nvidia hale ses yok yıl sonuna kaldı ve atiyide geçebilcekmi oda supeli eyer ati yle eş deyer bir kart çıkarırsa fiyat iki katı olursa bu şekilde yine satamaz amd gerçekten inteli fena faka bastırdı
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@nano@ 10 yıl
@fx57 YORUMUMU NEDEN SİLDİNİZ SORABİLİRMİYİM GERÇEKLER ACI MI GELDİ
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