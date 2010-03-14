ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition detaylandı

Grafik endüstrisinde gözler Nvidia'nın yapacağı Fermi lansmanına çevrilmiş durumda. 26 Mart'taki lansman kapsamında GeForce GTX 470 ve 480 modellerini duyurmaya hazırlanan Nvidia'ya karşı AMD-ATi cephesinde ise hazırlık çalışmaları devam eden özel tasarımlı Radeon HD 5970 modelleri merakla bekleniyor. Hem tek hem de çift GPU segmentlerinde en hızlı grafik çözümlerine sahip olan AMD, yaptığı son dakika değişikliği ile ilk defa Eylül ayında gösterdiği ancak o günden bu yana hakkında somut herhangi bir girişimde bulunmadığı ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelinin çıkış tarihini 29 Mart'a yani GeForce GTX 470 ve 480 modellerinin hemen peşine öteleyerek, gündemi Fermi tabanlı çözümlere bırakmayacağının sinyallerini verdi. Çoklu monitör desteği ile daha çok profesyonelleri hedef alan bir çözüm gibi görünse de standart bir Radeon HD 5870 modeliyle benzer özelliklere sahip olan Eyefinity6 Edition modelinin 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle yüksek çözünürlük testlerinde performans artışı sağlayacağı ve bu sayede AMD'nin pozisyonunu güçlendireceği belirtiliyor. Peki Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition hangi özelliklerle geliyor ve neler vaad ediyor, işte detaylar.

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ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartına, 1600x paralel işlemci, 80x doku ünitesi ve 32x ROP birimi güç veriyor. Grafik işlemci çalışma frekansı 850MHz, bellek çalışma frekansı ise 4800MHz olarak belirlenen ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, yük altında ise 228 Watt, bellek durumunda ise 34 Watt güç çekiyor. ATi Radeon HD 5870'in 188 Watt/27 Watt seviyesindeki değerleri dikkate alındığında, her iki durumda da kartın güç tüketiminde bir miktar artışı yaşandığı gözlemlenirken, bu artışın ana nedeni olarak artan bellek kapasitesi gösterilmekte. ATi Radeon HD 5800 serisiyle birlikte Eyefinity isimli çoklu monitör teknolojisini lanse eden ve üçlü monitör kurulumuna olanak tanıyan AMD, Eyefinity6 Edition modeliyle çıtayı yükseltiyor ve 6'lı monitör kurulumunu masaüstüne getiriyor.

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Profesyoneller için hazırlanan ekran kartlarında çoklu monitör desteği uzunca bir süredir sunulmakta. Nvidia'nın Quadro serisi grafik kartları ve Matrox'un özel çözümleri sayesinde başta finans olmak üzere spesifik meslek kolları için tek bir ekran kartıyla çoklu monitör kurulumları hali hazırda gerçekleştirilebiliyor. ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini kullanıma sunmaya hazırlanan AMD ise farklı bir strateji izlemeyi planlıyor. Bilindiği üzere Quadro serisi Nvidia ekran kartları veya Matrox çözümleriyle çoklu monitör kurulumu yapılabiliyor ancak bu tür çözümlerin öncelikli hedefleri arasında oyuncular olmadığı için 3D açısından zayıf kaldıkları biliniyor. İşte bu noktada devreye giren AMD, ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition ile hem oyuncular hem de profesyonelleri yakalamayı hedefliyor. ATi Radeon HD 5870'in tüm özelliklerini daha yüksek bellek kapasitesiyle harmanlayan yeni model, 6 adet Mini DisplayPort konnektörüyle kullanıcılara, 6 farklı monitörü eş zamanlı olarak çalıştırabilme ve 6x 2560*1600 çözünürlüğünde uygulama çalıştırma deneyimi sunuyor. Peki yüksek çözünürlük ve çoklu monitör kurulumu oyun performansına ne derece etki ediyor ?

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AMD'nin resmi dökümanlarına göre ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition, 6 monitörlü kurulumlarda (5760 x 2160 çözünürlüğünde) güncel oyunları, oynanabilirlikte sınır kabul edilen 30 kare/saniye düzeyinin üzerinde tutmayı başarıyor. Left 4 Dead serisinde 60 kare/saniye gibi akıcı bir oyun deneyimi vaad eden Eyefinity6 Edition modelinin Crossfire X başarımına da ışık tutan AMD'ye göre, ikinci bir kartla gerçekleştirilecek çoklu ekran kartı kurulumlarında performansın %80'e varan oranda artıyor. Haberimizin girişinde de belirttiğimiz gibi Eyefinity6 Edition modelini, uzun süredir satılmakta olan HD 5870 modelinden ayıran temel farklardan biri de daha yüksek bellek kapasitesiyle (2GB GDDR5) geliyor olması. Artan bellek kapasitesinin performansa etkisini de açıklayan AMD, oyununa göre %300'e varan performans artışı sağlanabileceğini belirtiyor. Bu önemli bir detay zira bilindiği üzere Matrix modeliyle Asus başta olmak üzere bazı üreticilerin 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 modelleri üzerinde çalıştığı biliniyor. AMD'nin resmi dökümanına göre 2GB kapasiteli modeller sayesinde HD 5870'in yüksek çözünürlük performansı kaydadeğer ölçüde artacak gibi görünüyor.

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29 Mart'ta lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition için AMD henüz resmi fiyat bilgisini açıklamadı. Bu arada Eyefinity teknolojisi için önde gelen bazı ekran kartı üreticilerinin AMD'ye alternatif çözümleri de olacak. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimzi üzere PowerColor, Eyefinity5 Edition adı altında, üzerinde 5 adet Mini DisplayPort konnektörü bulunan Radeon HD 5770 modelini, XFX ise Radeon HD 5970 Black Edition adı altında, üzerinde 6 adet Mini DisplayPort konnektörüne yer verilen, hız aşırtmalı ve 4GB bellekli Radeon HD 5970 modelini hazırlıyor.