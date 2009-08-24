ATi Radeon HD 5870, GeForce GTX 285'ten ucuz olacak

10 Eylül'de lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5800 serisi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 5850 (Cypress Pro) ve Radeon HD 5870 (Cypress XT) modellerinin saat hızı, bellek bant genişliği ve paralel işlemci sayıları gibi detayların paylaşımı noktasında henüz AMD-ATi cephesinden onay çıkmış olmasa da Donanım Haber farkıyla özellikle olası fiyatlarla ilgili bazı yeni bilgilere ulaşmayı başardık. Henüz kesinleşmiş olmasa da Radeon HD 5800 serisi için kuvvetle muhtemel ilk fiyatlar bu haberimizde.

1GB GDDR5 bellekle gelmesi hatta özel tasarımlı modelleriyle 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel varyasyonlarının olacağı da konuşulan DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 için elimize ulaşan yurt dışı satış fiyatı 299$. Eğer AMD-ATi son dakika değişikliği yapmaz ise 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli yeni nesil Radeon HD 5870 modelinin 299$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden lanse edilmesi beklenebilir. 1600x paralel işlem birimine sahip olacağı iddia edilen Radeon HD 5870 gündeme gelen olası fiyat bilgisi ile GeForce GTX 285'ten ucuz olacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör

AMD'nin performans segmentindeki yeni amiral gemisi olacak Radeon HD 5870 modeli için telaffuz edilen 299$'lık fiyat bilgisinin aksine Radeon HD 5850 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi olmasa bile Radeon HD 4870 ve 4850 modelleri için takip edilen fiyatlandırma düşünüldüğünde RV870 Pro GPU'sundan güç alacak Radeon HD 5850 modelinin de 249$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olması gündeme gelebilir ancak özellikle satış adedi anlamında AMD-ATi'nin asıl silahı olması beklenen Radeon HD 5850 modeli için şu ana kadar özellikle herhangi fiyat telaffuz edilmediğini belirtelim.

Peki ya Türkiye fiyatları ? Bu konuda henüz herhangi bir bilgi olmamakla birlikte fiyatların dağıtım kanalları ve vergiler de eklendiğinde %20 civarı bir fark ile ülkemize yansıyabileceği yani HD 5870 modelinin yurt dışında 299$ seviyesinden lanse edilmesi halinde ülkemiz pazarına da 349$ seviyesinden giriş yapabileceği söyleniyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bir kez daha altını çizmekte fayda var, HD 5800 serisi için henüz resmi fiyat açıklaması yapılmadığından ötürü Türkiye için gündeme gelecek olası satış fiyatları şu an için projeskiyondan ibaret, yani nihai bilgi için rakmaların netleşmesi bekleniyor.

Bir diğer yeni bilgi de kod adı Hemlock olan ve R800 olarak bilinen çift grafik işlemcili yeni "X2" modeliyle ilgili. Radeon HD 5870 modeline güç verecen RV870 GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen Hemlock veya muhtemel isimlendirmesi ile Radeon HD 5870 X2'nin Kasım ayında lanse edilebileceği söyleniyor. Yine henüz AMD-ATi cephesinden resmi açıklama yapılmış olmasa da Radeon HD 4870 X2'nin Radeon HD 4870'ten iki ay sonra lanse edilmesi ve Nvidia GT300 GPU'sunun Kasım ayında lanse edilmesinin kuvvetle muhtemel görünmesi, ATi R800 için de gözleri Kasım ayına çeviriyor.

GeForce GTX 285 Amerika'da 315$'dan, Türkiye'de ise 345$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satılmakta.