Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5870, GeForce GTX 285'ten ucuz olacak

ATi Radeon HD 5870 için konuşulan ilk fiyat bilgileri ve Radeon HD 5870 X2 için olası çıkış tarihi bu haberimizde.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
23,1b
1
166
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

10 Eylül'de lanse edilmesi beklenen ATi Radeon HD 5800 serisi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV870 GPU'sunun güç vereceği Radeon HD 5850 (Cypress Pro) ve Radeon HD 5870 (Cypress XT) modellerinin saat hızı, bellek bant genişliği ve paralel işlemci sayıları gibi detayların paylaşımı noktasında henüz AMD-ATi cephesinden onay çıkmış olmasa da Donanım Haber farkıyla özellikle olası fiyatlarla ilgili bazı yeni bilgilere ulaşmayı başardık. Henüz kesinleşmiş olmasa da Radeon HD 5800 serisi için kuvvetle muhtemel ilk fiyatlar bu haberimizde.

1GB GDDR5 bellekle gelmesi hatta özel tasarımlı modelleriyle 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip özel varyasyonlarının olacağı da konuşulan DirectX 11 destekli Radeon HD 5870 için elimize ulaşan yurt dışı satış fiyatı 299$. Eğer AMD-ATi son dakika değişikliği yapmaz ise 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli yeni nesil Radeon HD 5870 modelinin 299$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden lanse edilmesi beklenebilir. 1600x paralel işlem birimine sahip olacağı iddia edilen Radeon HD 5870 gündeme gelen olası fiyat bilgisi ile GeForce GTX 285'ten ucuz olacak gibi görünüyor.

ATi Radeon HD 5870, GeForce GTX 285'ten ucuz olacak
Tam Boyutta Gör

AMD'nin performans segmentindeki yeni amiral gemisi olacak Radeon HD 5870 modeli için telaffuz edilen 299$'lık fiyat bilgisinin aksine Radeon HD 5850 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi olmasa bile Radeon HD 4870 ve 4850 modelleri için takip edilen fiyatlandırma düşünüldüğünde RV870 Pro GPU'sundan güç alacak Radeon HD 5850 modelinin de 249$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olması gündeme gelebilir ancak özellikle satış adedi anlamında AMD-ATi'nin asıl silahı olması beklenen Radeon HD 5850 modeli için şu ana kadar özellikle herhangi fiyat telaffuz edilmediğini belirtelim.

Peki ya Türkiye fiyatları ? Bu konuda henüz herhangi bir bilgi olmamakla birlikte fiyatların dağıtım kanalları ve vergiler de eklendiğinde %20 civarı bir fark ile ülkemize yansıyabileceği yani HD 5870 modelinin yurt dışında 299$ seviyesinden lanse edilmesi halinde ülkemiz pazarına da 349$ seviyesinden giriş yapabileceği söyleniyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bir kez daha altını çizmekte fayda var, HD 5800 serisi için henüz resmi fiyat açıklaması yapılmadığından ötürü Türkiye için gündeme gelecek olası satış fiyatları şu an için projeskiyondan ibaret, yani nihai bilgi için rakmaların netleşmesi bekleniyor.

Bir diğer yeni bilgi de kod adı Hemlock olan ve R800 olarak bilinen çift grafik işlemcili yeni "X2" modeliyle ilgili. Radeon HD 5870 modeline güç verecen RV870 GPU'sunun çiftine sahip olması beklenen Hemlock veya muhtemel isimlendirmesi ile Radeon HD 5870 X2'nin Kasım ayında lanse edilebileceği söyleniyor. Yine henüz AMD-ATi cephesinden resmi açıklama yapılmış olmasa da Radeon HD 4870 X2'nin Radeon HD 4870'ten iki ay sonra lanse edilmesi ve Nvidia GT300 GPU'sunun Kasım ayında lanse edilmesinin kuvvetle muhtemel görünmesi, ATi R800 için de gözleri Kasım ayına çeviriyor.

GeForce GTX 285 Amerika'da 315$'dan, Türkiye'de ise 345$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satılmakta.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Apache Squad 10 yıl
Onca gün sabrettik şimdi az süre kala bir kart için yemeyin birbirinizi arkadaşlar bekleyin hele öyle yada böyle çıkacak herşey meydana bu atı.de nazlı çıktı =D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 10 yıl
yeni gelen bilgiler doğrultusunda bu topik de güncellense artık iyi olur.

açıklanan 399$ yurtdışı fiyatı ile 5870 burada yazan 299$ karşısında %30 fiyat farkı göstermekte.
bu durumda bu haber güncelliğini ve içeriğini yitirmiş durumda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
ahanda 10 eylüle girdik saat 0:00 hani nerde 5870 çabuk gösterin baaaaa :DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
tek anladığım şey gözlerimize inanıcamız ve yeni ati kartların eski nvidiaları hedef aldığı ve ayrıca en önemlisi yeni mimari değil 4*** devamı olacağı. burdan çıkan sonuç şu nvidia yeni serisi ile yine lider olacak atide f/p satıcak her zmanki gibi yani ama umarım nvidia bi güzellik yapar orta seviye bi 300 yaparda f/p yide alır eline atiyide yeni mimariye zorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maknc 10 yıl
Yuppiiiii gelsin hele yeni kartlar ati akar !!
bende ekran kartı almayı durdurdum bi tane HD 5850 alırım :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
c34 10 yıl
alito:
nvidia hızlı filan değil oyun şirketleriyle yaptığı sürücü uyumluluğu ile ilgili bir takım anlaşmaları kullanarak oyunların kullandığı motorların nvidia donanımı ve yazılımı ile daha optimize ve stabil çalışabilmesini sağlıyor.
haklısın aynı şeyi ben söyleyecektim adam microsoft gibi tekel olmak istiyor buna izin verilmemeli.Her oyunun başında 'The Way It's Meant To Be Played' diyo para bayılıyo görüntü çözümlemeyi oturuyo yapımcı ile birlikte kodluyo sonra geliyo kendi yapmış gibi havalara giriyo nvidia bey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 10 yıl
nvidia hızlı filan değil oyun şirketleriyle yaptığı sürücü uyumluluğu ile ilgili bir takım anlaşmaları kullanarak oyunların kullandığı motorların nvidia donanımı ve yazılımı ile daha optimize ve stabil çalışabilmesini sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 10 yıl
ATI yeni kartlarının bekleneni vermemesi ve Nvidia'nın dünya döndükçe ATI'den daha hızlı olması bazı arkadaşlara ne kazandırıyor merak ediyorum. Dünyaya gözünü açtığında o an Nvidia lider ise bunu, "tüm zamanlarda Nvidia hep liderdi ve sonsuza kadar lider kalacak, kalmalı" diye değerlendiremek nasıl bir düşünce şeklidir merak ediyorum. Biraz geniş düşünüp sınırlarınızın dışına çıkmaya çalışın. Mesela keşke İntel'in yeni grafik işlemcisi he Nvidia hem de ATI'yi geçse de, ortaya yeni bir rakip çıksa, bizler için yeni bir satın alma alternatifi olsa... Güzel olmaz mıydı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cato16 10 yıl
Bekle hunter_dogus.Az kaldı çıkmalarına zaten. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunter_dogus 10 yıl
Teşekkürler.Ben en iyisi bekliyim.Yanlız şuan kullandıgım pc 7 yıllık oldugu için beklemesi Çok zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engova 10 yıl
hunter_dogus
bekle derim (bence tabi)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23117 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gddr5, Ekran Kartı ve
2 etiket daha radeon amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim