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ATi Radeon HD 5870 için detaylı görseller gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,3b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870 için detaylı görseller gün ışığına çıktı
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ATi Radeon HD 5870 için detaylı görseller gün ışığına çıktı
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ATi Radeon HD 5870 için geri sayım başladı. İlk detayları 10 Eylül'de gün ışığına çıkan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının 22 Eylül ile birlikte satışa sunulması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve modeline göre 1GB/2GB GDDR5 bellekle geliyor. 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücüyle dikkat çeken DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının Eyefinity Edition kod adını taşıyan ve 6 adet mini-DisplayPort konnektörü ile özel bir versiyonu da kullanıma sunulacak.

AMD-ATi tarafından yayın yasağı uygulandığı için henüz detaylı test sonuçları yayınlanmayan Radeon HD 5870 modelinin detaylı görselleri de yayınlanmaya başlandı. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyıan ekran kartı, Radeon HD 4800 serisine kıyasla iki kata varan oranda artan teknik detayları ve yüksek işlem gücüyle AMD-ATi'nin yeni amiral gemisi olacak. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modeli gelene kadar firmanın performans konusundaki yeni silahı olacak Radeon HD 5870, 399$/499$ (1GB GDDR5 / 2GB GDDR5) seviyesinden kullanıcılarla buluşacak.

ATi Radeon HD 5870 için detaylı görseller gün ışığına çıktı
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ATi Radeon HD 5870 için detaylı görseller gün ışığına çıktı
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ATi Radeon HD 5870 için detaylı görseller gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5870 için detaylı görseller gün ışığına çıktı
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Yok öyle deil mamad arkadaşım. 800 shader ünitesinden 1600 shader ünitesine çıkılmış büyüme o sebeple.
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mamad 10 yıl
Gpu boyutu çok büyük değil. Ati gerçekten bu seri de çok iyi bir yol izlemiş anlaşılan. Fotolar için teşekkürler fx57.


Tasarımdaki büyüklüğün nedeni genelde kartın daha serin çalışması isteğinden. Ancak başka nedenler de olabilir tabi.
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erolsipar 10 yıl
Yukarda bahsettiğim $1000-1100 HD 5870X2 içindir.
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sahafiec 10 yıl
performansı ne kadar da iyi olsa 399$+KDV geliş fiyatı ile ne kadar satar burada belli zaten.
eğer döviz fiyatı da yükselirse buna KDV indirimi bitimi de eklenince kaç babayiğit verecek bu fiyatı görmek isterim.
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erolsipar 10 yıl
HD 5870 1Gb $399, HD 5870 2Gb $499 HD 5870X2 4GB ise $949 olur. Türkiyede ise KDV ÖTV ve benzeri ile $1000-1100 satılır. 1700-2000 TL arasinda olucak.
Nvidia ise Ati'den pahalı olucağini söylüyor o zaman millet ikinci elini zor alır. Yazık yani performans/Fiyat oranı öldü. Hadi Intel Larrabee'le becerırse düşer bu fiyatlar. Çok bekleriz ancak çok. :(
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sertacaygun 10 yıl
Kara dul gibi maaşallah, simsiyah... Metalci işi tam, almak lazım :D ...
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FasTBoY 10 yıl
sadtneverdie

Kart neredeyse gtx295 e takla attıracak amcam bu kart 256 bit diyor :D





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sadtneverdie 10 yıl
Kart neredeyse gtx295 e takla attıracak amcam bu kart 256 bit diyor :D
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DISTURBED 10 yıl

sadtneverdie

Kart neredeyse gtx295 e takla attıracak amcam bu kart 256 bit diyor :D

abi bu kart dursun bit i az sen bana 2900xt sar ordan

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toonjai 10 yıl
ATI koptu gidiyor. 1gb modelini düşünüyorum yeni sistemimde...
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yusuf1985 10 yıl
Kalite kendini belli etmiş ati artık kendine gelmeye dahada yaklaşmışa benziyor
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tolgacem 10 yıl
en güzeli vrm(voltaj regule modulu) analog degil. entegre vasıtası ile dijital vrm kullanılmıs daha stabil az ısı olur. yinede sogutucuya bir termal pad ile entegreye temas ettirmişlerdir diye dusunuyorum.
pcb cok kaliteli gozukuyor bileşenlerin yerleştirilmesi falan baskı devresi guzel yani
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XivA 10 yıl
galiba bu entegreli dijital mosfetten kaynaklanıyor 27 watt olayı :S
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