ATi Radeon HD 5870 için detaylı görseller gün ışığına çıktı

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ATi Radeon HD 5870 için geri sayım başladı. İlk detayları 10 Eylül'de gün ışığına çıkan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının 22 Eylül ile birlikte satışa sunulması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1600x paralel işlem birimine ve modeline göre 1GB/2GB GDDR5 bellekle geliyor. 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücüyle dikkat çeken DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartının Eyefinity Edition kod adını taşıyan ve 6 adet mini-DisplayPort konnektörü ile özel bir versiyonu da kullanıma sunulacak.

AMD-ATi tarafından yayın yasağı uygulandığı için henüz detaylı test sonuçları yayınlanmayan Radeon HD 5870 modelinin detaylı görselleri de yayınlanmaya başlandı. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyıan ekran kartı, Radeon HD 4800 serisine kıyasla iki kata varan oranda artan teknik detayları ve yüksek işlem gücüyle AMD-ATi'nin yeni amiral gemisi olacak. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modeli gelene kadar firmanın performans konusundaki yeni silahı olacak Radeon HD 5870, 399$/499$ (1GB GDDR5 / 2GB GDDR5) seviyesinden kullanıcılarla buluşacak.

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