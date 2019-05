ATi Radeon HD 5870 mercek altında

Ve ATi Radeon HD 5800 serisi piyasada.. Uzun süredir devam eden meraklı bekleyiş, ortaya atılan yüzlerce spekülasyon ve yapılan pek çok tartışma sonrasında AMD-ATi, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için çalışmalarını tamamlayan ilk firma oldu ve Radeon HD 5800 serisini satışa sundu.

DirectX 9'dan DirectX 10'a geçiş sürecinde AMD ile entegrasyon çalışmalarına konsantre olan ATi, performans beklentilerini karşılmakta sıkıntı yaşamış ancak daha sonra hızlı bir gelişim sürecine girerek daha rekabetçi ürünler hazırlamayı başarmıştı. Radeon HD 2900 serisi ile yüksek performans segmentin de hayal kırıklığı yaratan ancak tesellation teknolojisi gibi yeniliklerle geleceğe yönelik olumlu sinyaller veren AMD-ATi, Radeon HD 3800 ve Radeon HD 4800 serisinden sonra endüstride ilk defa DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisini kullanıcılarla buluşturuyor. Radeon HD 4800 serisi ile kendi ürün gamı içerisinde son dönemin en başarılı modellerine imza atarak GPU Geliştirme Programı'ndaki değişikliklerin uygulanabilirliğini gözler önüne seren AMD, "Sweet Spot" güçlü, hızlı ve düşük maliyetli GPU'lar hazırlayacağını sık sık dile getiriyor.

Tam Boyutta Gör

RV770'e giderken

Radeon HD 2900XT ile tanıtılan R600, AMD-ATi'nin yüksek maliyetli son GPU'su olarak lanse edildikten yaklaşık 6 ay sonra yerini RV670 GPU'suna bırakmıştı. AMD'nin birleştirilmiş mimari yaklaşımıyla hazırladığı, DirectX 10 destekli R600, 320x paralel işlem birimiyle geliyor ve paralel işlemciler (stream processors) çalışma mantığı açışından Nvidia G80'tedaha basitki paralel işlemcilerden (shader processors) ayrılıyordu. SIMD yapısında farklı bir yol izleyen ve SIMD çekirdeklerinde her biri birbirinden bağımsız 5 scalar komutu döndürebilen AMD, aslında yeni nesil GPU tasarımlarında nasıl bir yol izleyeceğinin sinyallerini veriyordu. Radeon HD 2900XT mimari özellikleri itibariyle kağıt üzerinde oldukça bir profil sunuyor olsa bile sürücü ve oyun sıkıntıları kartı vurmuş, yüksek güç tüketimi de AMD'nin işini zorlaştıran bir diğer önemli sorun olmuştu. Tasarım çalışmaları AMD evliliğinden önce başlayan R600 GPU'sunun yaşam süresi belirttiğimzi nedenlerden dolayı kısa sürmüş Mayıs 2007'de lanse edilen Radeon HD 2900XT'den yaklaşık 7 ay sonra RV670 GPU'su lanse edilerek Radeon HD 3850 ve Radeon HD 3870 modelleri, AMD Spider platformu ile birlikte lanse edilmişti.

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 2900XT; Kontrolsüz güç, güç değildir!

AMD çatısı altına girdikten sonra üretim modelinde ciddi güncellemeler yapılan ATi'nin bu konudaki ilk girişimi RV670 olmuştu. Yüksek performans segmentinde R600 veya G80 gibi maliyet yapısı riskli ve üretimi karmaşık GPU'lar yerine, performans segmentinde liderliğe oynayabilecek, yeni nesil teknolojilerlel donatılmış düşük maliyetli GPU tasarıma, yüksek performans segmentinyse ilgili GPU tasarımının çiftine yer vermeyi planlayan ATi'de değişimin ilk temsilcisi RV670 olmuş ve RV670 tabanlı Radeon HD 3800 serisi lanse edilmişti. İlk etapta Radeon HD 3850 ve Radeon HD 3870 olmak üzere iki yeni model ile kullanıcılara sunulan yeni jenerasyon, performans noktasında liderliği ele alamasa da sahip olduğu yeniliklerle olumlu eleştriler almayı başarmıştı. AMD-ATi'nin endüstride ilk defa 55nm üretim teknolojisini kullandığı RV670 GPU'su ile yine endüstride ilk defa DirectX 10.1 desteği sunmaya başlamış ayrıca Radeon HD 3870 modeliyle birlikte GDDR4 bellek kullanımını da yaygınlaştırmıştı. Phenom işlemci ailesi ve 7 serisi yeni yonga seti modelleriyle birlikte Spider platformunun bir üyesi olan Radeon HD 3800 serisinde AMD, grafik performansına ek olarak çoklu ortam özelliklerini de geliştirmişti.

Tam Boyutta Gör

Radeon HD 3870: 55nm ve DirectX 10.1 ile ATi yeniden potaya giriyor.

Unified Video Decoder teknolojisi ile yüksek tanımlı video oynatımında merkezi işlem birimine olan bağımlığı azaltan ayrıca yeni nesil güç yönetim teknolojileriyle dinamik GPU yönetimini çok daha etkin bir şekilde kullanmaya başlayan AMD-ATi'nin Radeon HD 3800 serisi için planladığı en büyük sürpriz RV680 kod adını taşıyan çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 modeli olmuştu. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Sweet Spot yaklaşımında amiral gemisi olarak çift GPU'lu modeller hazırlamaya karar veren AMD-ATi'nin geçmişe baktığımızda 2000'li yılların başında Rage Furry Maxx modeliyle çift GPU'lu ekran kartı deneyimi olduğunu biliyoruz. Her ne kadar Rage Furry Maxx projesi özellikle sürücü sorunları nedeniyle sıkıntılı bir proje olarak hatırlansa da yeni nesil X2 modelleri için aslında firmanın deneyim sahibi olduğunu gösteren önemli bir detaydı. Mart 2008'de ürün gamının çift grafik işlemcili ilk ekran kartı olarak Radeon HD 3870 X2, performans noktasında firmayı, Radeon HD X1900 serisinden sonra ilk defa zirveye aday göstermiş, sürücü sorunları ve micro-shuttering problemleri yaşanmış olsa da HD 3870 X2, GeForce 9800GX2 ile gelene kadar unvanını korumayı başarmıştı.

RV770: Beklentiler artıyor

Radeon HD 3800 serisi ile önemli gelişim kaydeden ve Radeon HD 3870 X2 ile Sweet Sport stratejisinin ilk etabını tamamlayan AMD-ATi'nin bir sonraki aşamada sektöre neler sunacağı tartışılmaya başlanmış Radeon HD 4000 serisi hakkında ilk bilgiler sızmaya başlamıştı. Ancak Radeon HD 3000 serisinden farklı olarak yeni nesil ekran kartları için gizlilik politikasını sıkı tutan ve bilgi sızmaması için yoğun efor sarfeden AMD-ATi cephesinde RV770 GPU'sunun 480x paralel işlem birimiyle geleceği yönünde bazı dökümanlar ortaya çıkmış ancak RV770'in lanse edilmesiyle birlikte bunların bir şekilde rakibi yanıltıcı girişimler olduğu ortaya çıkmıştı çünkü hepimizin bildiği gibi 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 GPU'sunda paralel işlemci sayısı 2.5 kat arttıraralk 320'den 800'e çıkartılmıştı.Tasarım çalışmaları birkaç yıl önceden başlayan RV770 GPU'su ile AMD-ATi düşük maliyetli ve yüksek performanslı GPU hazırlama konusunda adeta yeni bir dönemin kapısını aralıyordu. Yüksek maliyetli ve monolitik yapılı büyük GPU'ların artan rekabet koşulları çerçevesinde hızlı bir şekilde güncellenemeyeceğine ifade eden AMD-ATi, RV770 ile 200-300$ seviyesine yeni bir pencere açıyordu.

Tam Boyutta Gör

Sweet Spot stratejisi ile ATi GPU tasarımında strateji değiştiriyor, Radeon HD 3800 serisi ile başlayan değişim asıl etkisini Radeon HD 4800 serisinde gösteriyor

Nvidia'nın 1 milyardan fazla transistör içeren ve 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200 GPU'sundan sadece günler sonra Radeon HD 4800 serisini tanıtan AMD-ATi, RV770 GPU'su ile 200-300$ seviyesinde her çözünürlükte her oyunu akıcı bir şekilde oynatabilecek, oyuncular için doğru maliyetlere sahip çözümler sunduğunu iddia ediyordu. Yeni nesil üretim teknolojisi ve ölçeklenebilir tasarım anlayışı ile güç tüketiminde de ciddi kazanımlar elde eden firma, RV770 ile bu konuda iddialı olduğunu sık sık dile getiriyordu. Üretim verimliliği daha düşük olan GT200 GPU'sunun 313.1 Watt (komple sistem) çektiği gözlemlenirken RV770 GPU'sunun çifti ise 335.7 Watt güç çekiyordu. Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modelleri genele baktığımızda Nvidia'nın GeForce GTX 280 serisinden daha hızlı olmasalar da yakın performans sergilemeleri ve çok daha ucuza sunumaları nedeniyle yüksek satış rakamlarına ulaşarak AMD-ATi'nin yüzünü güldürmeyi başarmışlardı. Hatta kimi analistler 199$ seviyesinden satışa sunulan Radeon HD 4850 modeline karşı GeForce 9800GTX'de önce fiyat indirimi yapan sonra da 55nm'ye geçen Nvidia'nın hazırlıksız yakalandığını dile getiriyorlardı.

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi, Radeon HD 4800 serisi ile yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

ION ve Tegra projeleri üzerine yoğunlaşan ekran kartı tarafında ise Intel'in Larrabee projesine konsantre olan Nvidia cephesinde sesli olarak dile getirilmese de AMD-ATi'den RV770 gibi bir çözüm beklenmediği kapalı kapılar ardında tartışılan başlıklardan birisi oluyordu. İkinci jenerasyon 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Radeon HD 4800 serisi ile endüstride ilk defa GDDR5 bellek teknolojisini kullanan ve yine endüstride ilk defa TeraFLOP seviyesinde işlem gücü sunmayı başaran AMD-ATi, Sweet Stop stratejisinin düşük maliyet + yeni teknoloji yaklaşımını sürdürmeyi başarıyordu. RV770 GPU'sunun artçısı diyebileceğimiz Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerinden yaklaşık iki ay sonra AMD-ATi beklenen hamleyi gerçekleştiriyor ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle ilk defa performans liderliğini ele geçirmeyi başarıyordu. RV770XT GPU'sunun çiftine yer verilen ve Nvidia'dan farklı olarak tek PCB'de çift GPU tasarımını sürdüren AMD-ATi, PLX köprü yongası ile GPU'lar arası haberleşmeyi sağlarken, bir önceki jenerasyona (3870 X2) göre haberleşmede kullanılan köprü yonganın bant genişliğinin arttırılması performansa ciddi katkı yapıyordu.

Tam Boyutta Gör

En yenilikçi kim? AMD-ATi, Radeon HD 4000 serisine karşı Nvidia'nın isim değişikliklerine gittiğini belirtiyordu.

Analistlerin "hazırlıksız yakalandı" iddialarını doğrular şekilde Radeon HD 4870 X2 modeline yaklaşık 5 ay boyunca yanıt veremeyen Nvidia, GT200 GPU'sunu 55nm üretim sürecine dahil ederek hazırladığı GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerini "endüstrinin en hızlı ekran kartları" olarak lanse etmiş ve "bugün"e kadar en hızlı ekran kartlarına sahip üretici olmayı başarmıştı. Ocak ayında lanse edilen GeForce GTX 2x5 modellerinden sonra her iki üreticiden de daha hızlı çözümler gelmemiş zira firmalar Windows 7 ile lanse edilecek DirectX 11 API'si için yeni jenerasyon çalışmalarına yoğunlaşmayı tercih etmişlerdi. Ancak Radeon HD 5800 serisinden önce RV770 tasarımı için girişimlerini yapmak isteyen AMD-ATi önce endüstride ilk defa GPU hızı 1GHz'e kadar çıkabilen Radeon HD 4890 modeliyle güncel ürün gamı içerisinde tek grafik işlemcili en hızlı modelini duyurmuş ardından da yine endüstride ilk defa 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Radeon HD 4770 (RV740) modelini tanıtmıştı. Her ne kadar HD 4770 ile TSMC'nin verimlilik problemlerinden ötürü talep beklentileri karşılayanamasa da 40nm için ilk adım atmılmış Radoen HD 5800 serisi için ciddi bir deneyim kazanılmıştı.

Tam Boyutta Gör

ATi RV870: DirectX 11 desteği ve mimari değişiklikler

RV770 ile elde edilen başarı sonrasında tahmin edebileceğiniz üzere RV870 GPU'su için beklentiler ciddi şekilde arttı. Çalışmaları uzunca bir süredir büyük bir gizlilik içerisinde sürdürülen RV870 GPU'su ve güç verdiği Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartları bugün itibariyle endüstrinin beğenisine sunuluyor. Hakkında pek çok iddia ortaya atılan, üzerine pek çok spekülasyon yapılan ATi Radeon HD 5800 serisi, AMD-ATi tarafından daha önce açıklandığı gibi Windows 7 lansmanından tam bir ay önce lanse edilmiş oldu. RV770'te olduğu gibi RV870 GPU'su da önemli yenilik ve güncellemelerle geliyor dilerseniz şimdli hep birlikte RV870 GPU'sunu sahip olduğu yenilik ve güncellemeler eşliğinde masaya yatıralım ve yakından tanımaya çalışalım.

Tam Boyutta Gör

Radeon HD 5800 serisi sadece başlangıç, sırada Radeon HD 5870 X2 ve Radeon HD 5700 serisi var!

RV870 ile tasarım hedefleri;

- DirectX 11 desteği (Tam donanım ve yazılım desteği).

- DirecrX 9, 10 ve 10.1 performansını en yüksek seviyeye ulaştırma.

- Stream Computing ile ideal GPGPU platformonu oluşturma (OpenCL 1.0 ve DirectCompute için tam donanımsal destek).

- İşlem gücünü arttırma (Bir önceki jenerasyona göre aynı güç seviyesinde 2 kat daha yüksek işlem gücü hedefi).

- Yenilikçi yaklaşım (Eyefinity teknolojisi ve görüntü kalitesi iyileştirmeleri).

RV870 GPU'su ile AMD-ATi'nin üzerinde durdurduğu ve tasarım aşamasında hedef aldığı temel parametrelerden birisi de verimlilik. RV870 GPU'su ile AMD-ATi yarıiletken endüstrisinin temel prensiplerinden birisi olarak kabul gören Moore Yasası'ndan daha hızlı gittiği belirtiyor. 2005 sonunda lanse edilen Radeon X1800XT modeliyle watt başına düşüen işlem gücünün 1.07 GigaFLOP, mm2 başına (zar alanı) başına düşen işlem gücünün ise sadece 0.7 Watt olduğunu dile getiren AMD-ATi, resmi satışı bugün başlayan ATi Radeon HD 5870 ile hem GigaFLOP / Watt hem de GigaFLOP /mm2 ölçümlerinde 14 kattan daha fazla gelişim gösterdiğini zira Radeon HD 5870 modelinde watt başına 14.47GigaFLOP, mm2 başına ise 7.90 GigaFLOP işlem gücü sunduğunu belirtiyor.

RV870 GPU'su ve TeraScale 2 mimarisi;

Radeon HD 5870'in performans noktasında neler vaat ettiğini anlayabilmek için GPU özelliklerini masaya yatırmak ve tasarımdaki yenilikleri dikkatle analiz etmek gerekiyor. RV870 GPU'sunun temelini oluşturan TeraScale 2 mimarisi bir önceki jenerasyona göre (RV770: 1.jenerasyon TeraScale mimarisi) 2 kata kadar daha yüksek işlem gücü vaat ediyor. 2 TeraFLOP'un üzerine işlem gücü sunabilen TeraScale 2 mimarisin önemli güncellemeler ve ciddi tasarım geliştirmeleri bulunuyor. GPU'nun temel özelliklerine baktığımız zaman, 20 SIMD motoruna, her motor 16 izlek (thread) işlemcisine ve her işlemci 5 Stream çekirdeği sayesinde 1600x paralel işlem birimine sahip olduğunu görüyoruz. Her SIMD motoru için 4 olmak üzere toplamda 80x doku (TMU) birimine sahip olan Radeon HD 5870 GPU'su 256-bit bellek veri yolu ile geliyor ve 4.8GHz'de çalışan yüksek frekanslı GDDR5 bellek teknolojisi sayesinde 150GB/sn'nin üzerinde bellek bant genişliği sunabiliyor.

Tam Boyutta Gör

ATi RV870: 40nm ve 1600x paralel işlem birimi

Görüntü bozulmalarını en aza indirgeyecek özel algoritma kullanan yeni bir Tesselation ünitesi ile donatılmış. Daha yüksek geometri gölgelendirme tarama performansı sunan grafik motoru ayrıca devamlılığı olan arabellek güncellemeleri için daha yüksek performans vaat ediyor. İzlek işlemcilerinin detaylarına baktığımızda ise RV770 GPU'suna kıyasla iki kat daha fazla işlem gücü sunan Radeon HD 5870 GPU'sunun tek hassasiyette 2.7 TeraFLOP, çift hassasiyette ise 544GigaFLOP işlem gücü sunuyor. Tabii GPU'ların işlem gücü uygulama desteği ve kullanım amaçları dikkate alındığında son kullanıcıların çok büyük bir kısmı için doğrudan tercih nedeni olmayacaksa da RV870 mimarisi ile hazırlanacak FireStream ve FireGL serisi profesyonel grafik kartlarında 3 TeraFLOP'a yakın işlem gücü AMD-ATi'nin lehine bir durum yaratabilir zira firma yaptığı açıklamasında RV870 GPU'sunun Nvidia Tesla C1060'a kıyasla 7 kata varan oranda daha yüksek tek ve çift hassasiyet performansı sunuyor.

Tam Boyutta Gör

AMD: ATi Radeon HD 5870 ile kendi süper-bilgisayarınıza sahip olabilirsiniz.

Doku ünitesiyle ilgili olarak ta ciddi güncellemelere sahip olan RV870 GPU'sunda, doku bant genişliğinin arttırıldığı ve saniyede elde edilen filtre edilmiş çift doğrusal doku performansının 68 milyara çıkartıldığı açıklanırken yine yüksek doku performanıs için L1 ve L2 arasındaki bellek bant genişliğinin ise 435GB/sn'ye varan oranda arttırıldığı belirtiliyor. DirectX 11 ile gelen yeni doku özelliklerine de yer verilen TeraScale 2 mimarisinde yeni HDR blok şıkıştırma modlarına (32-bit ve 64-bit) yer verildiği açıklandı. Doku filtreleme için yeni bir Antisotropic Filtering algoritmasına yer verilen mimari ile açı bağımlıığının saf dışı edilerek doku filtreleme performansı için önemli bir yol katedildiği belirtiliyor. Performansa ve görüntü kalitesini arttırmaya yönelik yeniliklerin yanı sıra AMD-ATi, RV870 GPU'su ile birlikte güç tüketimine yönelik geliştirmeler de sunuyor. Güncellenen dinamik güç yönetimi sayesinde enerji verimliliği konusunda ciddi yol alındığı firma tarafından özellikle vurgulanıyor;

- Bekleme durumu (idle) güç tüketiminin düşürülmesi (bekleme durumunda dinamik olarak düşürülen hız ve gerilim değerleri - GPU ve bellek için).

- VRM Arabiriminde geliştirime (Aşırı ısınmaya karşı voltaj düzenleyicisinde donanımsal ısı takibi).

- ULPS ile çoklu GPU kullanımları (Crossfire X) için çok düşük güç durumu.

ATi Radeon HD 5800 serisi

Tam Boyutta Gör

Ve karşınızda endüstrinin DirectX 11 destekli ilk ekran kartı; ATi Radeon HD 5870

ATi Radeon HD 5800 serisi bugün itibariyle kullanıma sunuluyor. Firma ilk etapta Radeon HD 5850 ve 5870 modellerini lanse ederken Kasım ayı içerisinde Hemlock kod adını taşıyan ve Radeon HD 4870 X2 modelinin yerini alması beklenen çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modelinin de lanse edilmesi bekleniyor. DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunun üzerine inşa edilen ATi Radeon HD 5800 serisi için AMD'nin üzerinde durduğu temel bazı özellikler bulunuyor. AMD'ye göre Radeon HD 5800 serisini benzer kılan temel özellikler;

- RV870 ile dünyanın en güçlü grafik işlem birimi (2.72 TeraFLOP).

- Eyefinity teknolojisiyle teniden tanımlanan oyun deneyimi (24 megapiksel'e kadar HD oyun deneyimi).

- DirectX 11 desteği sunan ilk GPU.

- Enerji verimliliği için devrimsel tasarım.

AMD RV870 GPU'sunu ayrıca dünyanın en gelişmiş, en gelişmiş ve segmentinde en verimli GPU olarak tanımlıyor;



- AMD'ye göre RV870 en gelişmiş GPU çünkü; 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandı, GDDR5 bellek teknolojisini kullanıyor ve DirectX 11 desteği sunuyor.

- AMD'ye göre RV870 en güçlü GPU çünkü; 2.72 TeraFLOP seviyesinde yüksek işlem gücü sunuyor ve örneğin IBM Deep Blue'dan 177x daha güçlü

- AMD'ye göre RV870 segmentinin en verimli GPU'su çünkü Watt başına 14.47 GigaFLOP işlem gücü sunabiliyor ayrıca bekleme durumunda sadece 27 Watt güç çekiyor.

Radeon HD 5800 serisi ile birlikte AMD, yeni bir değerlendirme kriterini daha gündemin alıyor. GigaFLOP / Watt, GigaFLOP / mm2 gibi değerlendirme ölçütlerini sık sık kullanan firma, Radeon HD 5800 serisi ile birlikte İşlem Gücü / Lansman Fiyatı olarak açıkladığı yeni bir parametreyi daha kullanmaya başlıyor. Firma yaptığı açıklamasında İşlem Gücü / Lansman Fiyatı dikkate alındığında kullanıcılara her jenerasyonda iki kat daha fazla değer sunduğunu iddia ediyor. Her ne kadar bu karşılaştırma özellikle oyun performansını dikkate alan son kullanıcılar için öncelikli tercih sebebi olmasa da gelişen teknolojiyle birlikte aynı fiyat seviyesinde iki kat daha güçlü çözümler sunmak veya aynı performansı çok daha düşük bir fiyatla sunabilmek son kullanıcıların lehine olan bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5870 kartı boydan boya kaplayan özel bir soğutucuya sahip.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Radeon HD 5800 serisi altında iki yeni model lanse ediliyor; Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870. Her ikisi de RV870 GPU'sundan güç alan yeni ekran kartları arasında teknik özellik anlamında ciddi farklılıklar bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modelleri arasında saat hızı ve kullanılan bellek teknolojisi haricinde uçurum yaratabilecek herhangi bir teknik özellik farklılığı bulunmuyordu. Ancak Radeon HD 5800 serisi ile birlikte bu durum değişiyor ve AMD-ATi modeller arasındaki farklılığı belirginleştirebilmek adına Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleri arasında saat hızı haricinde performans değerlerine etki edecek bazı önemli farklılıklar da bulunuyor. Şimdi dilerseniz her iki modeli de tek tek masaya yatıralım.

Her ikisi de RV870 GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarından ATi Radeon HD 5870, firmanın yeni amiral gemisi olarak dikkat çekiyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapıyor. 2.72TeraFLOP işlem gücü sunan ekran kartının doku doldurma performansı 68.0 GTexel/sn, piksel doldurma performansı ise 27.2GPixel/sn. 80x TMU ve 32x ROP birimine sahip olan Radeon HD 5870, 4.8GHz'de çalışan yüksek bellek GDDR5 bellek modülleriyle 153.6GB/sn'lik bellek bant genişliğine ulaştığı açıklandı. Güç tüketim değerlerine baktığımızda ise yeni modelin yük altında 188 Watt, bekleme durumunda ise 27 Watt'lık değerlere sahip olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Radeon HD 5850 modeli de Radeon HD 5870 modeli gibi 256-bit bellek veri yolu ve GDDR5 bellek teknolojisiyle geliyor. 725MHz GPU ve 4GHz bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartında, Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak 1600 yerine 1440x paralel işlem birimine ve 80x TMU yerine 72x TMU birimine yer veriliyor. 52.2 GTexels/sn'lik doku ve 23.2 Gpixel/sn piksel doldurma performansına sahip olan RadeoHD HD 5850, 2.09 TeraFLOP işlem gücü ve 128.0 GB/sn'lik bellek bant genişliği sunuyor. Radeon HD 5850'nin güç tüketim değerlerine baktığımızda ise bekleme durumunda 27 Watt ile Radeon HD 5870 aynı tüketim değerine sahip olan Radeon HD 5850, yük altında ise 170 Watt ile Radeon HD 5870 modelinden 18 Watt daha az güç çekiyor.

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerine ek olarak Radeon HD 5870 Eyefinity Six olarak isimlendirilen üçüncü bir model daha bulunuyor. Radeon HD 5870'in özel bir varyasyonu olan bu modelde en büyük farklılık kart üzerinde 6 adey mini-DisplayPort konnektörüne yer vererek tek kartla 6 monitörün kullanılmasına olanak tanıması. Üstelik AMD'ye göre Radeon HD 5870 Eyefinity 6 modelinin dört tanesi bir arada kullanılarak tam 24 monitörün tek bir sistemde çalıştırılabilmesi mümkün kılınıyor. Gelen bilgilere göre AMD-ATi, Eyefinity 6 modeliyle hem oyuncuları hem de finans ve sağlık sektöründeki spesifik ihtyaçlar için tek bir kartla çözüm sunmuş olacak. Standart modelden bir miktar daha pahalı olması beklenen Radeon HD 5870 Eyefinity 6'nın lansman tarihi ise henüz bilinmiyor.

Eyefinity Teknolojisi

Radeon HD 5800 serisi ile birlikte AMD-ATi, Eyefinity adı verilen yeni bir çoklu monitör teknolojisini de kullanıma sunuyor. Standart olarak çift DVI, HDMI ve DisplayPort ya da 6x mini-DisplayPort (Radeon HD 5870 Eyefinity Six) konnektörleriyle gelen yeni nesil ekran kartları ile üç veya 6 monitörü kullanabilmek mümkün. Eyefinity teknolojisi ile oyun, yaratım ve eğlence uygulamalarında yeni bir deneyim sunduğunu belirten firma, kullanıcıların farklı ihtiyaçlar için alternatif monitör konfigürasyonlarıyla çalışabileceklerinin altını çiziyor. AMD-ATi'ye göre bir oyuncu örneğin 3 monitörlü kullanımda monitörlerinden bir bir beyzbol oyunu oynarken ikinci monitörde beyzboz maçı izleyebilecek üçüncü monitörde ise beyzbol haberlerini okuyabilecek ve tahmin edebileceğiniz üzere tüm bunları eş zamanlı olarak görüntüleyebilecek. Tabii AMD tarafından örneklendirilen kullanım senaryosunu farklı kombinasyonlarla çeşitlendirebilmek te mümkün.

Tam Boyutta Gör

Çoklu monitör kullanımı için görüntü motorunu yeniden tasarlayan AMD, esnek mimari yaklaşımıyla aynı anda 6 adet 10-bit görüntü hattını destekleyebiliyor. Her GPU için en yüksek 6x DisplayPort desteği sunan AMD, tek kart üzerinde hem DVI hem HDMI hem de DisplayPort desteği sunduğu için çoklu monitör uygulamalarına ek olarak tek monitör kullanımları için piyasada satılmakta olan güncel tüm monitörlere de destek sunuluyor. Yazılım tarafında da Eyefinity teknolojisine destek veren AMD-ATi, Catalyst sürücü paketindeki Control Center kısmına çoklu monitör desteğ için yeni bir kullanıcı penceresi eklerken yeni teknolojinin Windows 7 ve Windows Vista ile birlikte Linux altında da sorunsuzca kullanılabileceğini açıklarken akıllara masaüstü yayıncılıkta yaygın olarak Apple'ın Mac sistemleri de geliyor. Bu konuda henüz net bir bilgi olmasa da ileride çıkacak Radeon HD 5800 Mac Edition modellerinde de Eyefinity desteği sunulabilir.

Tam Boyutta Gör

Eyefiniy teknolojisiyle çoklu monitör desteği sunmaya başlayan AMD-ATi, monitör ihtiyacı için de şu an Samsung ile çalışıyor. Tahmin edilebileceği üzere uyumlu kullanım için monitörlerin çoklu yapıya uygun bir tasarım ve ayak yapısına sahip olması gerekiyor. İşte bu nedenle Eyefinity teknolojisi için monitör partnerleri almaya başlayan AMD-ATi'nin ilk ortağı Samsung oldu. Henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da zamanla özellikle de Radeon HD 5800 serisinin satış başarısına bağlı olarak diğer üreticilerin de Eyefinity teknolojisi için AMD-ATi ile ortak çalışma girişiminde bulunması beklenebilir. Peki ya oyun desteği ? Eyefinity teknolojisi ile kullanıcıların 24.6MP'e denk gelen 7680 x 3200 piksel çözünürlüğünde oyun oynayabilebileceğini belirten AMD-ATi, yaptığı açıklamasında Eyefinity teknolojisinin popüler oyunların hepsine destek verdiği ve yapılan testlerde 80'den fazla oyunla sorunsuzca kullanılabildiğini belirtti.

DirectX 11 ve Oyunlar

DirectX 10 malesef DirectX 9 sonrasında oluşan beklentiyi karşılamayadı. Geliştiricilerin adaptasyon sıkıntısı yaşaması, programlanabilirlik konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle DirectX 10 oyuncuların beklentilerini tam manasıyla karşılayamadı. Windows Vista Hizmet Paketi 1 (SP1) ile lanse edilen DirectX 10.1 ise bazı yeni özelliklere rağmen sadece AMD-ATi ve S3 tarafından desteklendiği için stüdyolar ve geliştiriciler tarafından ilgi görmedi. İşte tüm bu nedenlerden ötürü DirectX 11'in önemli bir fırsata sahip olduğu belirtiliyor. Özünde DirectX 10 genleri taşıyan DirectX 11 yeni nesil özellikleri, kolay entegrasyon ve daha etkin programlanabilirlik gibi vaatleri ile oyun endüstrisinin can simidi olmaya aday. 22 Ekim'de Windows 7 ile birlikte lanse edilecek DirectX 11 için Radeon HD 5800 serisi ile endüstrinin ilk ekran kartlarını pazara sunan AMD-ATi, yeni nesil DirectX 11 API'sinin oyunlar için ciddi fayda sağlayacağını belirtiyor.

AMD-ATi'ye göre DirectX 11'in yararları;

- Daha iyi performans: Multi-thread (çoklu izlek) ve DirectCompute 11 desteği.

- Daha iyi görsellik: Tessellation, Sıra Bağımsız Saydamlık ve HDR doku kaplama özellikleri.

- Daha iyi deneyim: DirectCompute, fizik yapay zeka desteği.

Peki programcılar neden DirectX 9'dan DirectX 11'e geçmeli? İşte AMD-ATi'nin cevaplar;

- Objeye yönelik programlama.

- Ciddi performans kazanımı.

- Kolayca anlaşılır multi-thread (çoklu-izlek) desteği - özellikle çok çekirdekli işlemciler için.

- Direct3D ve DirectCompute için sorunsuz entegrasyon.

- Windows 7 ve Windows Vista üzerinde destek.

- ATi Radeon HD 5000 serisi GPU'lara erken erişim.





Tam Boyutta Gör

Ve oyuncuların cevabını merakla beklediği soru, DirectX 11 destekli oyunlar ne zaman gelecek ?

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını bugün itibariyle satışa sunan AMD-ATi, yeni oyunlar için stüdyolarla yakın iş birliği içerisinde. Firma yaptığı açıklamasında DirectX 11 destekli bazı oyunlar için olası çıkış tarihlerini de açıkladı;

- Battleforge (stüdyo: EA Phenomic): Eylül 2009.

- S.T.A.L.K.E.R.:Call of Pripyat (stüdyo: GSC Gameworld): Son çeyrek 2009.

- Dirt 2 (stüdyo: Codemasters): Son çeyrek 2009.

- Lord of the Rings Online (stüdyo: Turbine): İlk çeyrek 2010.

- Alien vs. Predator (stüdyo: Rebellion): İlk çeyrek 2010.

- Genghis Khan (stüdyo: Kylin): ???

- Frostbite 2 Motoru (stüdyo: EA DICE): 2010

- Vision Motoru (stüdyo: Trinigy): ???

Test Sonuçları;

Donanimhaber.com olarak ATi Radeon HD 5870 ile yaptığımız testlerin tamamını bu akşam yayınlayacağımız video incelememizde bulabileceksiniz. Radeon HD 5870 ile yaptığımız testler sonucunda DirectX 11 destekli ekran kartının şimdiye kadar hazırlanan tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartını olduğunu rahatlıkla söylebiliriz. 40nm RV870 GPU'sundan güç alan yeni model, yaptığımız testlerin tamamında Nvidia GeForce GTX 285'e geçmeyi hatta yer yer ciddi farklarla geride bırakmayı başarıyor.

Tabloları büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

AMD-ATi tarafından sağlanan 8.66 RC6 sürüm numaralı sürücüyle gerçekleştirdiğimiz testlerde Radeon HD 5870'in yine uygulamalarına göre çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinden de hızlı olabildiğini gözlemledik. Radeon HD 5870 modelinin çıkmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde EOL sürecine girmesi beklenen çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modelinin yerini ise Radeon HD 5870 X2 modeli alacak. Test sonuçları itibariyle Radeon HD 5870 için şu an paranın satın alınabileceği en hızlı tek GPU'lu ekran kartı durumunda.

Tabloları büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

DirectX 11 desteği ve 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücüyle dikkat çeken ATi Radeon HD 5870, 379$'lık yurt dışı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor. Radeon HD 4870 X2 modelinden de hızlı olmayı başarabilen yeni model için yayınlanacak yeni sürücülerle performans seviyesini yükseltmesi de beklenebilir. Radeon HD 5870 karşısında daha hızlı olmayı başaran tek model ise Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli olurken, yüksek maliyetler, yüksek güç tüketimi ve PSU gereksinimlerin ve artık Windows 7 ile birlikte DirectX 11'in getirdiği önemli yeniliklerle geleceğin standardı olarak artık çok yakında olmasından ötürü şu an için yüksek performans segmentinde satın alınabilecek en iyi çözümün Radeon HD 5870 olduğu söylenebilir.

Tabloları büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

Radeon HD 5870 modeline ek olarak AMD-ATi, daha uygun fiyatlı Radeon HD 5850 modelini de kullanıma sunuyor. Radeon HD 5870'ten daha yavaş olan Radeon HD 5850 259$'lık yurt dışı satış fiyatıyla dikkat çekerken gelen bilgilere göre 70-100$ arası daha pahalı olan GeForce GTX 285'i geride bırakmayı başarıyor. Radeon HD 5800 serisi ile birlikte endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın GeForce 300 serisini Kasım ayında pazara sunması beklenirken mevcut modeller için yeni bir fiyat indirimine gitmesi de söz konusu olabilir.

Tabloları büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz!

Editörün Notu: Donanimhaber.com olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek için kısa bir süre önce ofisimizi değiştirmeye karar verdik. Taşınma işlemlerimiz tamamlanmış olmakla birlikte video çekim stüdyomuz için çalışmalarımızda artık son noktaya geliyoruz. Stüdyomuzun yakın zamanda devreye girmesiyle birlikte video incelemelerimiz yeniden başlayacak ayrıca yeni sürprizlerimiz de olacak.