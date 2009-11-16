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ATi Radeon HD 5870'in hız aşırtmalı versiyonları satışa sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5870'in hız aşırtmalı versiyonları satışa sunuluyor
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Resmi lansmandan yaklaşık iki ay sonra ATi Radeon HD 5870 için hız aşırtmalı modellerin yaygın satışına bu hafta itibariyle başlanıyor. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortakları tarafından fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve muhtemelen özel soğutuculu modellerin Ancak 40nm üretim teknolojisi ile hız aşırtma noktasında önemli bir potansiyel vaat eden Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun 1GHz'de çalışacağı bazı özel modellerin hazırlanması da beklenebilir. Zira hatırlanacağı üzere RV790 GPU'sunun güç verdiği ATi Radeon HD 4890 için de bazı üreticiler 1GHz'de çalışan modellerini de pazara sunmuşlardı.

Üreticiler fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller için çalışmalarını sürdüredursun, AMD-ATi cephesinde ise yüksek GPU talebinin karşılamanın planları yapılıyor. TSMC tarafından yaşanan verimlilik problemlerinden ötürü gelen talebi karşılayacak seviyede GPU temin edemeyen AMD-ATi, DirectX 11 destekli Dirt 2 ve yurt dışında satış patlaması yaşanan Noel dönemi öncesinde üretime hız kazandırmayı ve pazardaki yüksek kart talebini olabilecek en yüksek düzeyde karşılamyı hedefliyor.


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toonjai 10 yıl
@OverClocKing
senin de yaş epey olmuş anlaşılan arkadaşım:D
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OverClocK1ng 10 yıl

toonjai

@OverClocKing
senin de yaş epey olmuş anlaşılan arkadaşım:D


Bu sene 35 olacak kısmetse.
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Fear Dot Com 10 yıl
Yine intel kokusu alıyorum gene geciktirici eylemler planlıyor olabilirmi die düşünmeden edemiyorum :(:(:(
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bigdede 10 yıl
güzel haber yaw
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yekoo 10 yıl
gtx295 in sırtına havlu koruz bişicik olmaz :)
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TiesTorN 10 yıl

The Wanted

güzel, 1ghz lik modeller gtx295 i terletebilir.

Default 5870 terletiyor zaten, 1ghz'likler çiğ çiğ yer
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DISTURBED 10 yıl
güzel, 1ghz lik modeller gtx295 i terletebilir.
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cestvrai 10 yıl
güzel, 1ghz lik modeller gtx295 i terletebilir.

Büyük ihtimalle aynı performansı verir 1gz seviyesinde. E tabiki
gtx 295'in çift gpu olduğunu belirtmekte fayda var
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Batuist 10 yıl
piyasa ati kartlarla dolmuş durumda.. ati pazar payını artırması lazım.. nasıl hala nvidia önde anlamıyorum... (birinci inteli saymazsak)
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Kestane Korkusu 10 yıl
Hız aşırtmaktan korkanlar yada beceremeyenler için 5850'nin güzel bir hızaşırtmalı versiyonu çıkmalı bence.Forumdan gördüğüme göre 5870 e yaklaşıyor hız aşırtma yapılınca
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Beklenen bir gelişmeydi bence. Hd5770'de de bir hız aşırtmalı model bekliyorum şahsen. Soğutması da standarttan üstün olsa süper olur.
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Source 10 yıl
ATI ne yaptı etti şu kartları nvidia'dan önce çıkarttı bu neyi gösteriyor geçmişten iyi bir ders almış ATI..
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VenomS 10 yıl
bu iyi haber garanti dahilinde o/c lu hali gelmesi ve belkide daha yüksek hızlara izin veren modeller bile çıkabilir DH testlerini yada kullanıcı testlerini sabırsızlıkla bekliyorum
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