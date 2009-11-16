ATi Radeon HD 5870'in hız aşırtmalı versiyonları satışa sunuluyor

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Resmi lansmandan yaklaşık iki ay sonra ATi Radeon HD 5870 için hız aşırtmalı modellerin yaygın satışına bu hafta itibariyle başlanıyor. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortakları tarafından fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve muhtemelen özel soğutuculu modellerin Ancak 40nm üretim teknolojisi ile hız aşırtma noktasında önemli bir potansiyel vaat eden Cypress kod adlı RV870 GPU'sunun 1GHz'de çalışacağı bazı özel modellerin hazırlanması da beklenebilir. Zira hatırlanacağı üzere RV790 GPU'sunun güç verdiği ATi Radeon HD 4890 için de bazı üreticiler 1GHz'de çalışan modellerini de pazara sunmuşlardı.

Üreticiler fabrika çıkışı hız aşırtmalı modeller için çalışmalarını sürdüredursun, AMD-ATi cephesinde ise yüksek GPU talebinin karşılamanın planları yapılıyor. TSMC tarafından yaşanan verimlilik problemlerinden ötürü gelen talebi karşılayacak seviyede GPU temin edemeyen AMD-ATi, DirectX 11 destekli Dirt 2 ve yurt dışında satış patlaması yaşanan Noel dönemi öncesinde üretime hız kazandırmayı ve pazardaki yüksek kart talebini olabilecek en yüksek düzeyde karşılamyı hedefliyor.