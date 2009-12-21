ATi Radeon HD 5890 için gözler Nvidia'nın sergileyeceği performansta

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ATi Radeon HD 5800 serisi ve 5970 modelleriyle endüstrinin en hızlı grafik çözümlerine sahip olan AMD cephesinde gözler Nvidia'nın Fermi tabanlı GeForce 360 ve 380 modellerine çevrilmiş durumda. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç vereceği GeForce GTX 360 ve 380 modelleri için şu ana kadar resmi herhangi bir performans dökümanı yayınlanmış olmasa da AMD şimdiden kolları sıvamış durumda. Gelen bilgilere göre firma, ATi Radeon HD 5890 modelini, rakip çözümlerin performans değerlerine göre yılın ilk yarısında kullanıcıların beğenisine sunabilir.

ATi Radeon HD 5890 modeli için de henüz somut herhangi bir bilgi olmasa da firmanın Radeon HD 4800 serisinde izlediği yolu takip edeceği ve muhtemelen ortaya GPU hızı 1GHz, bellek hızı ise 5GHz'in üzerinde bir model çıkartacağı iddia ediliyor. ATi Radeon HD 5890 için çift grafik işlemcili yeni bir X2 modeli de gündeme gelebilir ancak düşürülmüş saat hızlarıyla dahi 300 Watt sınırının hemen altında (294 Watt) yer alan ATi Radeon HD 5970 dikkate alındığında 5890 için gündeme gelebilecek olası bir çift GPU modelinde 300 Watt sınırının aşılması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Bu arada ATi Radeon HD 5870 için fabrika çıkışı yüksek saat hızlarına sahip özel modellerin de Ocak ayı ile birlikte sunulmaya başlanması, ilk temsilcilerden birisinin de MSI'ın Radeon HD 5870 Linghtning modelinin olması bekleniyor.