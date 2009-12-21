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ATi Radeon HD 5890 için gözler Nvidia'nın sergileyeceği performansta

9 yıl
27,5b
1
45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5890 için gözler Nvidia'nın sergileyeceği performansta
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ATi Radeon HD 5800 serisi ve 5970 modelleriyle endüstrinin en hızlı grafik çözümlerine sahip olan AMD cephesinde gözler Nvidia'nın Fermi tabanlı GeForce 360 ve 380 modellerine çevrilmiş durumda. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç vereceği GeForce GTX 360 ve 380 modelleri için şu ana kadar resmi herhangi bir performans dökümanı yayınlanmış olmasa da AMD şimdiden kolları sıvamış durumda. Gelen bilgilere göre firma, ATi Radeon HD 5890 modelini, rakip çözümlerin performans değerlerine göre yılın ilk yarısında kullanıcıların beğenisine sunabilir.

ATi Radeon HD 5890 modeli için de henüz somut herhangi bir bilgi olmasa da firmanın Radeon HD 4800 serisinde izlediği yolu takip edeceği ve muhtemelen ortaya GPU hızı 1GHz, bellek hızı ise 5GHz'in üzerinde bir model çıkartacağı iddia ediliyor. ATi Radeon HD 5890 için çift grafik işlemcili yeni bir X2 modeli de gündeme gelebilir ancak düşürülmüş saat hızlarıyla dahi 300 Watt sınırının hemen altında (294 Watt) yer alan ATi Radeon HD 5970 dikkate alındığında 5890 için gündeme gelebilecek olası bir çift GPU modelinde 300 Watt sınırının aşılması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Bu arada ATi Radeon HD 5870 için fabrika çıkışı yüksek saat hızlarına sahip özel modellerin de Ocak ayı ile birlikte sunulmaya başlanması, ilk temsilcilerden birisinin de MSI'ın Radeon HD 5870 Linghtning modelinin olması bekleniyor.


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Tolgá 9 yıl
en hızlı gddr5 belleklerin timingleri ne acaba..
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NemesisR3 9 yıl
bence ati en iyisini yapıyor rakibinin hamlesini bekliyor
; şimdi 5890 çıkarsalardı bu seferde nvidia ona göre kart yapardı.
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Opeth 9 yıl
Nvidia yı görmeden paçaları sıvamamak lazım tabi
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Batuist 9 yıl
acaba ati nvidianın ayak seslerini mi duymaya başladı?? :)))
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mav1li 9 yıl
Ati eşeği sağlam kazığa bağlıyor.
SSD için maliyet yüksek. Satış rakamları düşük. Toplamda fazla kar getirmiyor. Üretim teknolojisi iyice gelişsin. 10nmlere düşsün o zaman ssd fiyatlarını görün.
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tokatli6061 9 yıl
bit'i artırmak yani bellek veriyolunu genişletmenin işe yaraması için şuanki bellekveriyolunun yetersiz olması gerek, acaba mevcut haliyle 5870 gpu'suna bu veriyolu az geliyormudur? ddr5 bellek ile 256bit veri yolu 150gb/sn üzerinde bir veri aktarımı sağlıyor bence bu genişlik mevcut GPU için bile fazladır, gpu üzerinde optimizasyona gidilmesi bence daha faydalı olur, tek gpu ile gtx295'i %20 civarı geçmesi iyi olur aynı gpudan x2 olursa ne olur? :D
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KANUNI61 9 yıl
t
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StreamRolleR 9 yıl
ve bu referans modelin fiyatlarını düsecegi anlamına gelir.
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showstopper41 9 yıl
Bant genişliği artsın 384bit olsun diyorsunuz da GPU o kadar güç değilse bir işe yaramayacak.
Tek GPU lu ati kartların en güçlüsü olacak. GTX295 i geçer artık.
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F.@.T.İ.H 9 yıl

StreamRolleR

ve bu referans modelin fiyatlarını düsecegi anlamına gelir.



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drkayzer 9 yıl
bekleyip görelim
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Process64 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Hobar 9 yıl
40 nm ddr5 lerin 7ghz gibi hızlara ulaşabileceği söyleniyordu. onlarla birleşirse şu anki perforamansını çok daha üst seviyelere çıkarabilir.
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TiesTorN 9 yıl
6ghz ram koysa yeterli aslında, 4.8ghz baya düşük gerçekten...
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bulo206 9 yıl
''cestvrai'' arkadaşıma katılıyorum
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