ATi Radeon HD 5900 serisi geliyor

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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, dün duyurduğu Radeon HD 5750 ve 5770 modelleriyle DirectX 11'in son kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını ön görüyor. 110$ seviyesinden başlayan fiyatlarıyla Radeon HD 5700 serisi ile üç haftada dört yeni model lanse eden firma, önümüzdeki ay içerisinde Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemicili model veya modellerini (5850 X2 henüz netleşmedi) pazara sunarak yüksek performans segmentinde liderliği ele almanın planlarını yapıyor.

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"ATI Radeon HD 5900 Series " = ati2mtag_Evergreen, PCI\VEN_1002&DEV_689D

2009 yılını 5 veya 6 model ile kapatması ön görülen AMD-ATi, Radeon HD 5900 serisini de duyurabilir. Firma tarafından şu ana kadar bu yönde herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da hazırlanan son sürücüdeki model tanımlama bilgileri arasında Radeon HD 5900 serisine de yer veriliyor. AMD-ATi yakın zamanda olmasa bile Fermi mimarisini temel alan yeni nesil Nvidia kartlarının çizeceği tabloya göre Radeon HD 5800 serisine kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olması beklenen Radeon HD 5900 serisini de pazara sunabilir ancak bu durumun 2010 öncesinde yaşanması pek beklenmiyor.