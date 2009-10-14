ATi Radeon HD 5900 serisi geliyor

ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, dün duyurduğu Radeon HD 5750 ve 5770 modelleriyle DirectX 11'in son kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını ön görüyor. 110$ seviyesinden başlayan fiyatlarıyla Radeon HD 5700 serisi ile üç haftada dört yeni model lanse eden firma, önümüzdeki ay içerisinde Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemicili model veya modellerini (5850 X2 henüz netleşmedi) pazara sunarak yüksek performans segmentinde liderliği ele almanın planlarını yapıyor.
"ATI Radeon HD 5900 Series" = ati2mtag_Evergreen, PCI\VEN_1002&DEV_689C
"ATI Radeon HD 5900 Series " = ati2mtag_Evergreen, PCI\VEN_1002&DEV_689D
2009 yılını 5 veya 6 model ile kapatması ön görülen AMD-ATi, Radeon HD 5900 serisini de duyurabilir. Firma tarafından şu ana kadar bu yönde herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da hazırlanan son sürücüdeki model tanımlama bilgileri arasında Radeon HD 5900 serisine de yer veriliyor. AMD-ATi yakın zamanda olmasa bile Fermi mimarisini temel alan yeni nesil Nvidia kartlarının çizeceği tabloya göre Radeon HD 5800 serisine kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olması beklenen Radeon HD 5900 serisini de pazara sunabilir ancak bu durumun 2010 öncesinde yaşanması pek beklenmiyor.
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adamlar baktı gt300 acımıyacak etekleri alarm zilleri çaldı
mesela
5900 5850x2
5950 5870x2
veya 5870 i geliştirip, 5890 yerine 5900 diyecek
+1
Çok mantıklı ancak Nvidia'nın GT300 serisiyle baş edebilmek için 5870'in daha da yüksek bank genişliği olan bir versiyonuna da
ihtiyaç duyacaktır ATI.
daha hızlı bellekler ve 384bit yada 320bit bant genişligi ile gelse yeter
zaten gtx295 10 sene daha geçilmez dimi hiçbir şekilde...bu fanatiklikle elinize ne geçiyor anlamıyorum...adamlar gtx295 yarışan bir kartı tek gpu ve daha yeni özelliklerle daha az paraya satıyorlar gene yaranamıyorlar gerçi fanatiklik olunca ne yapsalar boş...acaba sizin damarı kesseler nvidanın renkleri atarmı...adamlar gtx295e 10 basacak kart yapsalar fiyatınada 10000$ deseler dahamı mutlu olacaksınız yada egonuzu bu seferde parası ilemi tatmin edeceksiniz...
herşey bu ikisiyle bitiyomu?
Eleman çözmüş olayı.
Nvidia ya atsana mail bu fikrini.Belki adamların aklına gelmemiştir.