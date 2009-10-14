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ATi Radeon HD 5900 serisi geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
27,3b
1
66
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5900 serisi geliyor
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ATi Radeon HD 5800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara sunan AMD, dün duyurduğu Radeon HD 5750 ve 5770 modelleriyle DirectX 11'in son kullanıcılar arasında hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını ön görüyor. 110$ seviyesinden başlayan fiyatlarıyla Radeon HD 5700 serisi ile üç haftada dört yeni model lanse eden firma, önümüzdeki ay içerisinde Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemicili model veya modellerini (5850 X2 henüz netleşmedi) pazara sunarak yüksek performans segmentinde liderliği ele almanın planlarını yapıyor.

"ATI Radeon HD 5900 Series" = ati2mtag_Evergreen, PCI\VEN_1002&DEV_689C
"ATI Radeon HD 5900 Series " = ati2mtag_Evergreen, PCI\VEN_1002&DEV_689D

2009 yılını 5 veya 6 model ile kapatması ön görülen AMD-ATi, Radeon HD 5900 serisini de duyurabilir. Firma tarafından şu ana kadar bu yönde herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da hazırlanan son sürücüdeki model tanımlama bilgileri arasında Radeon HD 5900 serisine de yer veriliyor. AMD-ATi yakın zamanda olmasa bile Fermi mimarisini temel alan yeni nesil Nvidia kartlarının çizeceği tabloya göre Radeon HD 5800 serisine kıyasla daha yüksek saat hızlarına sahip olması beklenen Radeon HD 5900 serisini de pazara sunabilir ancak bu durumun 2010 öncesinde yaşanması pek beklenmiyor.


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alito 10 yıl
2GB 5870 ne zaman çıkar acaba tahmini olan varmı? benim gözüm pek tutmuyor 1GB lık olanları ilerde problem olabilir 2GB lık almak istiyorum.
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baysan240 10 yıl
bunlar pazarlama stratejileri ati nvdia dan tırsıyor oda ati den. alıştıra alıştıra ürün çıkarmaya sürekli bir üst modeli stokta tutmaya mecburlar yoksa 1000 adet yerine 400 adet satarlar düşünsenize iki tarafında en iyi ekran kartı bende diyip bütün kartlarını masaya koyduklarını ikiside zarar eder sonrasında ise 2-3 yıl öncesi gibi tek firmanın merhametine kalırız
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mehmetgirgin 10 yıl
ya ne kadar hızlı ekran kartı çıkarıyorlar bazı modeller arada kaynayıp gidecek heralde olsun ama ya yine bizim işimize yaradı fiyatlar dşüyor ama türkiyede görebilirmiyiz o indirimi allah bilir
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buraoca2 10 yıl
5870'in en büyük sorunu yetersiz bant genişliği. 5850'nin GPU'sunun voltajı arttırılarak çok rahatça 5870 seviyesine çıkıyor; fakat 5870'in GPU voltajı arttırıldıktan sonra bile stok 5870'e fazla bir fark atamıyor.(Her ne kadar kartın bellek hızlarını yükseltsek bile.)GDDR5 ile bant genişliği bir nebze karşılalıyor gibi görünsede; 5870 çıktıktan sonra durumun daha farklı olduğunu anladım...
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IgorStravinsky 10 yıl
5890'da çıkarsa sanırsam çok geniş bi yelpaze olcak.
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@nano@ 10 yıl
ihtiyar delikanlı 3 ay geriden geliyorsun galiba :))
adamlar baktı gt300 acımıyacak etekleri alarm zilleri çaldı
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Father Torque 10 yıl
Asıl GT300 3 ay geriden geliyor haberin yok
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dost1984 10 yıl
atimi tövbe bidahamı aslaa
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NemesisR3 10 yıl
belkide x2 leri 5900 adında satar
mesela
5900 5850x2
5950 5870x2
veya 5870 i geliştirip, 5890 yerine 5900 diyecek
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cestvrai 10 yıl
5900 5850x2
5950 5870x2

+1

Çok mantıklı ancak Nvidia'nın GT300 serisiyle baş edebilmek için 5870'in daha da yüksek bank genişliği olan bir versiyonuna da
ihtiyaç duyacaktır ATI.
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tolgacem 10 yıl
5900 demesindeki sebeb ozellikleri 5870 ile birebir aynı olmaz

daha hızlı bellekler ve 384bit yada 320bit bant genişligi ile gelse yeter

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sadtneverdie 10 yıl
bırakın artık şu gtx295 çift kart muhabbetini ne diye uçak gemisi tutup hava attılar öyleyse kart cıkmadan hıc gtx295 cıft gpu lu gecemeyız demıyorlardı?
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EjderLefLef 10 yıl

sadtneverdie

bırakın artık şu gtx295 çift kart muhabbetini ne diye uçak gemisi tutup hava attılar öyleyse kart cıkmadan hıc gtx295 cıft gpu lu gecemeyız demıyorlardı?


zaten gtx295 10 sene daha geçilmez dimi hiçbir şekilde...bu fanatiklikle elinize ne geçiyor anlamıyorum...adamlar gtx295 yarışan bir kartı tek gpu ve daha yeni özelliklerle daha az paraya satıyorlar gene yaranamıyorlar gerçi fanatiklik olunca ne yapsalar boş...acaba sizin damarı kesseler nvidanın renkleri atarmı...adamlar gtx295e 10 basacak kart yapsalar fiyatınada 10000$ deseler dahamı mutlu olacaksınız yada egonuzu bu seferde parası ilemi tatmin edeceksiniz...

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Tanarri 10 yıl
5870in gtx295 geçmemesi çok normal hani iki gpu bi kart olmasını geçtim bi nvidia bile bi önceki serisinde yani gtx280 piyasaya sürüldüğü zamanlarda 9800x2 geçideğini idda ediyodu ama noldu foss ne geçti ne bişi yani e bu her seri öle olucak diyede bişi yok ama nvidia bile kendi çit gpu sunu geçemiyodu ati nin geçmesçememesi okadarda üzücü veya abartılıcak bişi değil bence gayet normal hatta sonuçlar çok da yakın olduğu için bence çok çok iyi esasen benim merak ettiğim konu gt300 gpu su bakalım gtx295 geçebilicekmi xD? gtx280in 9800x2 geçemediğini düşünülürse gt300 de gtx295 geçememe oranı çok yüksek ha gt300 geçemez se ne olur ? ben söliyim 5870 ile kafa kafaya bi kart olucak demektir =)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nvidia gddr5 ve 40nm e geçerse fena çakacak ati ye bn onu biliorm :D
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DISTURBED 10 yıl

IhtiyarDelikanli

nvidia gddr5 ve 40nm e geçerse fena çakacak ati ye bn onu biliorm :D

herşey bu ikisiyle bitiyomu?
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aykutx 10 yıl

IhtiyarDelikanli

nvidia gddr5 ve 40nm e geçerse fena çakacak ati ye bn onu biliorm :D


Eleman çözmüş olayı.

Nvidia ya atsana mail bu fikrini.Belki adamların aklına gelmemiştir.
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