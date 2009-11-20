ATi Radeon HD 5950 ilk çeyrekte gelebilir

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Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini dünyanın en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan AMD, yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı içerisinde, muhtemelen Tüketici Elektroniği 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak Raden HD 5400 ve 5600 serilerini duyurması beklenen firmanın çift grafik işlemcili Radeon HD 5950 modelini önümüzdeki yıl için planladığı ve büyük bir ihtimalle ilk çeyrekte anons edileceği konuşuluyor. Radeon HD 5850 modelinde kullanılan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ekran kartı, düşürülmüş saat hızlarıyla gelecek.

Resmi güç tüketim değerini 300 Watt'ın altında tutabilmek için Radeon HD 5970 modelinde grafik işlemci çalışma frekanslarını 850MHz yerine 725MHz seviyesine çeken, bellek hızlarını da 4000MHz'e düşüren AMD, ATi Radeon HD 5950 modelinde ise GPU hızlarını ise 650MHz seviyesine düşürebilir. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2880x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması beklenen Radeon HD 5950 modelinde AMD'nin üreticilere sınırlama getirmemesi ve firmaların özel tasarımlı modellerini lansman ile eş zamanlı olarak pazara sunmaları bekleniyor.