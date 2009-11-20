Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Radeon HD 5950 ilk çeyrekte gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5950 ilk çeyrekte gelebilir
Tam Boyutta Gör

Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modelini dünyanın en hızlı ekran kartı olarak geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan AMD, yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayı içerisinde, muhtemelen Tüketici Elektroniği 2010 fuarıyla eş zamanlı olarak Raden HD 5400 ve 5600 serilerini duyurması beklenen firmanın çift grafik işlemcili Radeon HD 5950 modelini önümüzdeki yıl için planladığı ve büyük bir ihtimalle ilk çeyrekte anons edileceği konuşuluyor. Radeon HD 5850 modelinde kullanılan RV870 GPU'sunun çiftine sahip olacak ekran kartı, düşürülmüş saat hızlarıyla gelecek.

Resmi güç tüketim değerini 300 Watt'ın altında tutabilmek için Radeon HD 5970 modelinde grafik işlemci çalışma frekanslarını 850MHz yerine 725MHz seviyesine çeken, bellek hızlarını da 4000MHz'e düşüren AMD, ATi Radeon HD 5950 modelinde ise GPU hızlarını ise 650MHz seviyesine düşürebilir. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine, 2880x paralel işlem birimine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması beklenen Radeon HD 5950 modelinde AMD'nin üreticilere sınırlama getirmemesi ve firmaların özel tasarımlı modellerini lansman ile eş zamanlı olarak pazara sunmaları bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sft67 10 yıl
Almak lazım bundan , fiyatınıda bi açıklasalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanart 10 yıl
Bu kartın 4000 seridindeki karşılığı 4850X2 ne kadar iş yaptıysa bu da o kadar yapar. Yani hiç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 10 yıl
Böyle üst segment kartlarda en iyi "tek" olmalı bence.Çift GPU'lu bir kartın ekonomisi olmaz diye düşünüyorum.Ben şahsen çift GPU'lu bir kart almayı düşünsem bu kartın yüzüne dahi bakmazdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 10 yıl
hasanart

Bu kartın 4000 seridindeki karşılığı 4850X2 ne kadar iş yaptıysa bu da o kadar yapar. Yani hiç.

4850x2 sınırlı miktarda piayasaya girdi.bu öyle olmazsa çok satabilir.gtx 295 ten daha performanslı ve oc kapasitesi yüksek bi kart olur.tabi o dönemlerde gt300 çıkarsa bu kartın satışlarını baltalayabilir.gerçi gt300ler çok pahalı olacak orası kesin atinin elinde indirim kozu olacak şimdi biraz pahalıdan satıyor doğal olarak kartları daha fazla kar için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 10 yıl
5830 dan hala haber yok mu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 10 yıl
Bana kalırsa 5970'den çok daha fazla iş yapar bu kart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 10 yıl
5870 li varken pek gerek oalcağını sanmıyrum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 10 yıl
eğer OC potansiyeli 5970 gibi olursa mutlaka alıcı bulur.
ne de olsa çift GPU, performans 5870 den daha yüksek olabilir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13964 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon, gddr5 ve
2 etiket daha test amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim