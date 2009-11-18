ATi Radeon HD 5970, 1025MHz'e hız aşırtıldı

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AMD-ATi tarafından gezegenin en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 için lansmanı üzerinden daha 24 saat geçmeden kaydadeğer hız aşırtma çalışmaları da gelmeye başladı. Monstru rumuzunu taşıyan Romanyalı profesyonel hız aşırtmacı, ATi Radeon HD 5970'de grafik işlemci frekansını hava soğutma ile 725MHz olan standart değerin 300MHz üzerine yani 1025MHz seviyesine çıkartmayı başardı.

Bellek hızlarını da 4000MHz'den 4800MHz seviyesine çıkaran Monstru, çalışma esnasında stabilite yakalayabilmek adına grafik işlemci çalışma gerilimini 1.262v seviyesine çıkardığını söylüyor. Belirtilen hızlar ile alınan 3DMark Vantage testinde P27405 gibi bir skor elde edilmiş olsa bile ekran kartının işlemci limitine takıldığını söylemek mümkün zira 4.2GHz'e çıkartılmış Core i7 870 yerine 5.5GHz civarında çalışan bir Intel işlemciyle rekor girişiminde bulunabileceği belirtilirken elde edilen 27875'lik GPU skorunun mevcut rekorun sadece 1000 puan gerisinde olduğuna dikkat çekiliyor.