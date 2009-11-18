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ATi Radeon HD 5970, 1025MHz'e hız aşırtıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,7b
1
58
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi tarafından gezegenin en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 için lansmanı üzerinden daha 24 saat geçmeden kaydadeğer hız aşırtma çalışmaları da gelmeye başladı. Monstru rumuzunu taşıyan Romanyalı profesyonel hız aşırtmacı, ATi Radeon HD 5970'de grafik işlemci frekansını hava soğutma ile 725MHz olan standart değerin 300MHz üzerine yani 1025MHz seviyesine çıkartmayı başardı.

Bellek hızlarını da 4000MHz'den 4800MHz seviyesine çıkaran Monstru, çalışma esnasında stabilite yakalayabilmek adına grafik işlemci çalışma gerilimini 1.262v seviyesine çıkardığını söylüyor. Belirtilen hızlar ile alınan 3DMark Vantage testinde P27405 gibi bir skor elde edilmiş olsa bile ekran kartının işlemci limitine takıldığını söylemek mümkün zira 4.2GHz'e çıkartılmış Core i7 870 yerine 5.5GHz civarında çalışan bir Intel işlemciyle rekor girişiminde bulunabileceği belirtilirken elde edilen 27875'lik GPU skorunun mevcut rekorun sadece 1000 puan gerisinde olduğuna dikkat çekiliyor.


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hellmare 10 yıl
Daha Fermi çıkmadan erken yorum yapmak yanlış olur.ati biraz liderliğinin keyfini süredursun.Zaten fermi yeterince güçlü olacak.Ama esas savaş orta-alt düzeyde olur her zaman.Gövde gösterisi ise üst seviyede. Ancak Ati gibi bir rakip olmasa idi bugün geforce 8 mx(geforce 2 mx serisinin dx 10 ile modifiye edilmiş hali) kartları kullanıyor olma ihtimalimizde vardı!!!
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annihilator 10 yıl
5970 boş bi kart isteyen 1000mhz'e çıkarsın. tek monitör kullanıp 5970 alan kişinin parasına acırım
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CoreXXX 10 yıl
sonuç iyide bu kadar yüksek bi karta bizim ihtiyacımız varmı uzun uzun tartışılabilir,gt250 yada hd 4770 gibi 100 dolarlık kartların her oyunu üstelik yüksek çözünürlüklerde başarıyla çalıştırldığı düşünülürse 600 dolar bi karta verilirmi bilemem, ama hava atmaya alırsanız o başka
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trooper27 10 yıl
bu ati overvolt tool sadece 5970 de mi çıkıyor acaba çok süper bişi ya:(
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genelkurmay89 10 yıl
heyt be i7 lere bile darboğaz yaptırabilen bir efsane 5970


ben bu karta oc yapmaya kıyamam akşam yatarken kasadan söküp baş ucuma koyarım ben bu kartı
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trooper27 10 yıl
bu msi burner tüm ati kartlarda kullanılabiliniyormu? yoksa msi lardamı kullanılıyor
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disorderpunk 10 yıl
Nickimi Darboğaz yapıcam ...
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sgnr 10 yıl
Ben daha 4 çekirdekli işlemci alamadım adamlar darboğazdan bahsetmeye başladı =) pehh.. nVidia geç gelicek ama tehlikeli olucak gibi bir his var içimde.
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orhan--k 10 yıl
Bu hızaşırtmanın oyunlara getirisinide gösreren testleri görmek lazım... İyi değerler..
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bilalMW 10 yıl
hava soğutma ile alınan sonuç gayet güzel. :)
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djx 10 yıl
Bu tabloda 5970 olduğuna dair bir görsellik yok sadece 5900 series cpu z grafikte gözükmüyor kanımca bu görüntü sahtede olabilir süpe uyandırdı bende
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mageji 10 yıl

djx

Bu tabloda 5970 olduğuna dair bir görsellik yok sadece 5900 series cpu z grafikte gözükmüyor kanımca bu görüntü sahtede olabilir süpe uyandırdı bende

ATI kartları için 3.part tüm yazılımlarda kart ismi yazmaz ki zaten.
4870 ve eşdeğeri serilerde 4800 series
5870 ve eşdeğeri serilerde 5800 series
5970 ve eşdeğeri serilerde 5900 series

yazar.
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hsngencer 10 yıl
cok komik bi yorum ya.5970 demez 59.. serisi der.
djx

Bu tabloda 5970 olduğuna dair bir görsellik yok sadece 5900 series cpu z grafikte gözükmüyor kanımca bu görüntü sahtede olabilir süpe uyandırdı bende
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DISTURBED 10 yıl
@sadtneverdie
hocam ferminin bu kart karşısında bişe yapabileceğini sanmıyorum, 5970 adeta canavar gibi bişe.
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AndryTR 10 yıl
Olur da HD 5990 çıkarsa olacakları düşünemiyorum; ekran kartı için kasanın yanında güç kaynağını da 1000W gibi bir şeyle yenilemek gerekecek. Fermi henüz ortalarda olmadığı için "Fermi bu karta karşı bir şey yapamaz" ya da "Fermi bu kartı ezip geçer" demek tahminden öteye gidemiyor. Ama aklımdan geçen şey Fermi'nin, gecikmeyle çıkacağını da göz önünde bulundurursak, sağlam bir rakip olacağı...

Güç tüketimleri beklediğim değerlerin üzerinde geldi açıkçası. Bir de bu hızlara çıkınca artık iyice artarlar. Alacak arkadaşlara hayırlar, ilgili elektrik dağıtım şubelerine de müjdeler olsun...
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Barzo1905 10 yıl

The Wanted

@sadtneverdie

hocam ferminin bu kart karşısında bişe yapabileceğini sanmıyorum, 5970 adeta canavar gibi bişe.


daha çıkmadan ve özellikleri dahi bilinmeden nasıl böyle bir yorum yapabiliyorsun? yada bildiğin başka birşey mi var?
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iscanthere 10 yıl
işte oc dedğin böyle olur
sapphire bak da örnek al
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