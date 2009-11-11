ATi Radeon HD 5970 19 Kasım'da lanse ediliyor

Tam Boyutta Gör

ATi Radeon HD 5970'in ilk örnekleri bir süre önce dağıtılmaya başlandı.

ATi Radeon HD 5870 ile endüstrinin en hızlı GPU'sunu duyuran AMD, çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi için geri sayım düğmesine bastı. Bir süredir fiziksel olarak hazır olduğu ancak sürücü çalışmalarının devam ettiği belirtilen ATi Radeon HD 5970 (Radeon HD 5870 X2) modelinin 19 Kasım'da yani önümüzdeki hafta içerisinde lanse edileceği bildiriliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 XT GPU'sunun çiftine sahip olan ATi Radeon HD 5970'i, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse etmeyi planlayan AMD, yeniden liderlik koltuğuna oturmak için artık gün sayıyor.

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için hacimli üretime en iyi ihtimalle Ocak ayında başlayacağı konuşulan Nvidia'nın, ATi Radeon HD 5970'e karşı nasıl bir girişimde bulunacağı ise şimdiden merak konusu. Her ne kadar Fermi tabanlı GeForce 380GTX (isimlendirme henüz netleşmedi!) modelinin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 rekabete girişeceği yönünde kimi iddilara dile getirilse bile performans değerlendirmesi için Radeon HD 5970 ve GeForce GTX 295 karşılaştırmalarından çıkacak sonucun beklenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Çift grafik işlemcili yapısı ile 3200x paralel işlem birimine sahip olacak ATi Radeon HD 5970 modelinin 2GB GDDR5 bellekle geleceği ve 12.1-inç uzunluğunca olacağı belirtiliyor. Genel görünümü ve tasarım özellikleriyle dRadeon HD 5870 ile benzer detaylara sahip olan Radeon HD 5970'in saat hızları henüz resmi olarak netliğe kavuşmasa da ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak isteyen AMD'nin GPU frekansını 850MHz'den 725MHz'e yani ATi Radeon HD 5850'nin çalışma hızına çekmiş olabileceği üzerinde duruluyor ancak belirttiğimiz gibi bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.