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ATi Radeon HD 5970 19 Kasım'da lanse ediliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 5970 19 Kasım'da lanse ediliyor
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ATi Radeon HD 5970'in ilk örnekleri bir süre önce dağıtılmaya başlandı.

ATi Radeon HD 5870 ile endüstrinin en hızlı GPU'sunu duyuran AMD, çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi için geri sayım düğmesine bastı. Bir süredir fiziksel olarak hazır olduğu ancak sürücü çalışmalarının devam ettiği belirtilen ATi Radeon HD 5970 (Radeon HD 5870 X2) modelinin 19 Kasım'da yani önümüzdeki hafta içerisinde lanse edileceği bildiriliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 XT GPU'sunun çiftine sahip olan ATi Radeon HD 5970'i, dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse etmeyi planlayan AMD, yeniden liderlik koltuğuna oturmak için artık gün sayıyor.

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için hacimli üretime en iyi ihtimalle Ocak ayında başlayacağı konuşulan Nvidia'nın, ATi Radeon HD 5970'e karşı nasıl bir girişimde bulunacağı ise şimdiden merak konusu. Her ne kadar Fermi tabanlı GeForce 380GTX (isimlendirme henüz netleşmedi!) modelinin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 rekabete girişeceği yönünde kimi iddilara dile getirilse bile performans değerlendirmesi için Radeon HD 5970 ve GeForce GTX 295 karşılaştırmalarından çıkacak sonucun beklenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Çift grafik işlemcili yapısı ile 3200x paralel işlem birimine sahip olacak ATi Radeon HD 5970 modelinin 2GB GDDR5 bellekle geleceği ve 12.1-inç uzunluğunca olacağı belirtiliyor. Genel görünümü ve tasarım özellikleriyle dRadeon HD 5870 ile benzer detaylara sahip olan Radeon HD 5970'in saat hızları henüz resmi olarak netliğe kavuşmasa da ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak isteyen AMD'nin GPU frekansını 850MHz'den 725MHz'e yani ATi Radeon HD 5850'nin çalışma hızına çekmiş olabileceği üzerinde duruluyor ancak belirttiğimiz gibi bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.


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CoreXXX 10 yıl
kartın adını ati 5970 long felan koysalardı bari, amma uzun kart,benim kasaya koymak için hdd yuvalarını kesmek lazım sanırım:))
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Source 10 yıl
ATI liderlik koltuğunu tekrar alabilecekmi bakalım
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mamad 10 yıl

Source

ATI liderlik koltuğunu tekrar alabilecekmi bakalım


O konuda şüphe yok. Önemli olan bu kartın karşısında Fermi ne yapacak? Eğer Nvidia, Fermi ile bu kartı geçmeyi başarırsa, tahmini olarak nesiller arası %120'lik bir performans sıçraması yapmış olur (tek gpu'da) ki bu durum bir rekor olur. Tabi aradan geçen süreyi de hesaplamak gerekir. Zira 2008 Haziranda gt200 çıkmıştı. 2 yıla yakın bir süre sonra yeni nesil kartların çıkışı Nvidia'nın imza atacağı en büyük başarılara bile gölge düşürebilir.

Tabi Nvidia'nın, Fermi ile bu kartı geçememe gibi bir durumu da var ki; bence yüksek olan ihtimal de bu. Bu durumda Nvidia'nın işi daha zor olacak. Ne fiyatta ne de performansta rekabet edebilecek. Üstüne üstlük, kartlarını Ati'den çok daha geç çıkarmış olması da Nvidia adına çok büyük bir talihsizlik olacaktır. Tabi Fermi'yi görmeden konuşmak yanlış olacak. Sadece ihtimallerden bahsediyorum. Ati'nin performans liderliğini alması mesele değil. Bu konumda ne kadar durabileceği mesele.
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tbederli 10 yıl
Alırda, Ne kadar süre orada kalır, önemli olan bu.
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