Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

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Steam tarafından aylık olarak paylaşılan donanım anketinin Kasım 2024 sonuçları açıklandı. Bu liste, Steam kullanıcılarının tercih ettiği işletim sistemi, ekran kartı ve işlemci tercihlerindeki değişimleri gözler önüne seriyor. Peki, Kasım ayında oyuncuların donanım tercihlerinde hangi gelişmeler yaşandı? Gelin sonuçlara birlikte göz atalım.

En popüler ekran kartları

Kasım ayında NVIDIA GeForce RTX 3060, bir kez daha Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartı olmayı sürdürdü. Ancak ekran kartı, %5,03 oranına gerileyerek bir önceki aya göre %0,73 düşüş yaşadı. Listenin ikinci sırasına yükselen RTX 4060 mobil (+%0,60) ise, toplam %4,92 kullanım oranına sahip. Üçüncü sırada ise, %0,23'lük küçük bir düşüşle RTX 4060 bulunuyor.

Diğer yandan, GeForce GTX 1650 %3,74, RTX 3060 Ti %3,19 ve RTX 4060 Ti %3,18 oranında kullanım payına sahip oldu. Listenin dikkat çeken bir başka detayı ise RTX 4060 mobil GPU’nun sürekli artış göstermesi. İşte Kasım ayının en popüler ekran kartları:

GeForce RTX 3060 - %5,03 (-%0,73) GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %4,92 (+%0,60) GeForce RTX 4060 - %3,83 (-%0,23) GeForce GTX 1650 - %3,74 (+%0,12) GeForce RTX 3060 Ti - %3,19 (-%0,09) GeForce GTX 4060 Ti- %3,18 (-%0,14) GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3,04 (+%0,24) GeForce RTX 3070 - %2,95 (-%0,31) GeForce RTX 3050- %2,94 (+%0,23) GeForce RTX 2060 - %2,79 (-%0,56)

AMD yükselişe devam ediyor

İşlemci pazarında ise AMD’nin yükselişi dikkat çekiyor. Kasım ayında Intel, %1,94’lük bir kayıpla pazar payını %64,23’e düşürürken, AMD %1,94 oranında kullanıcı kazanarak pazar payını %35,71’e çıkardı. Görünüşe göre Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerdeki kararlılık sorunları ve yeni soket uyumluluğu nedeniyle bir süre daha kayıp vermeye devam edecek.

Intel : %64,23 (-%1,94)

: %64,23 (-%1,94) AMD: %35,71 (+%1,94)

Kasım ayında işletim sistemi tarafında da önemli bir değişim yaşandı. Windows 11, kullanıcı oranını %54,87’ye çıkararak %4,36’lık bir artış gösterdi ve liderliğini pekiştirdi. Windows 10 ise %44,85’lik bir orana gerileyerek %4,27 kullanıcı kaybetti. Windows 7 ve diğer işletim sistemleri ise %1’in altında kullanım oranıyla listenin alt sıralarında yer alıyor.

Windows 11 64 bit : %54,87 (+%4,36)

: %54,87 (+%4,36) Windows 10 64 bit : %44,85 (-%4,27)

: %44,85 (-%4,27) Windows 7 64 bit : %0,22 (-%0,07)

: %0,22 (-%0,07) Diğer: %0,07 (-%0,00)

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