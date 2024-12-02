Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

En popüler ekran kartları
Kasım ayında NVIDIA GeForce RTX 3060, bir kez daha Steam kullanıcıları arasında en popüler ekran kartı olmayı sürdürdü. Ancak ekran kartı, %5,03 oranına gerileyerek bir önceki aya göre %0,73 düşüş yaşadı. Listenin ikinci sırasına yükselen RTX 4060 mobil (+%0,60) ise, toplam %4,92 kullanım oranına sahip. Üçüncü sırada ise, %0,23'lük küçük bir düşüşle RTX 4060 bulunuyor.
Diğer yandan, GeForce GTX 1650 %3,74, RTX 3060 Ti %3,19 ve RTX 4060 Ti %3,18 oranında kullanım payına sahip oldu. Listenin dikkat çeken bir başka detayı ise RTX 4060 mobil GPU’nun sürekli artış göstermesi. İşte Kasım ayının en popüler ekran kartları:
- GeForce RTX 3060 - %5,03 (-%0,73)
- GeForce RTX 4060 Laptop GPU - %4,92 (+%0,60)
- GeForce RTX 4060 - %3,83 (-%0,23)
- GeForce GTX 1650 - %3,74 (+%0,12)
- GeForce RTX 3060 Ti - %3,19 (-%0,09)
- GeForce GTX 4060 Ti- %3,18 (-%0,14)
- GeForce RTX 3060 Laptop GPU - %3,04 (+%0,24)
- GeForce RTX 3070 - %2,95 (-%0,31)
- GeForce RTX 3050- %2,94 (+%0,23)
- GeForce RTX 2060 - %2,79 (-%0,56)
AMD yükselişe devam ediyor
İşlemci pazarında ise AMD’nin yükselişi dikkat çekiyor. Kasım ayında Intel, %1,94’lük bir kayıpla pazar payını %64,23’e düşürürken, AMD %1,94 oranında kullanıcı kazanarak pazar payını %35,71’e çıkardı. Görünüşe göre Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerdeki kararlılık sorunları ve yeni soket uyumluluğu nedeniyle bir süre daha kayıp vermeye devam edecek.
- Intel: %64,23 (-%1,94)
- AMD: %35,71 (+%1,94)
Kasım ayında işletim sistemi tarafında da önemli bir değişim yaşandı. Windows 11, kullanıcı oranını %54,87’ye çıkararak %4,36’lık bir artış gösterdi ve liderliğini pekiştirdi. Windows 10 ise %44,85’lik bir orana gerileyerek %4,27 kullanıcı kaybetti. Windows 7 ve diğer işletim sistemleri ise %1’in altında kullanım oranıyla listenin alt sıralarında yer alıyor.
- Windows 11 64 bit: %54,87 (+%4,36)
- Windows 10 64 bit: %44,85 (-%4,27)
- Windows 7 64 bit: %0,22 (-%0,07)
- Diğer: %0,07 (-%0,00)
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