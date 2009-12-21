ATi Radeon HD 6000 serisi 2011'e kalabilir

Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı grafik çözümüne sahip olan AMD, bir yandan DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisini yeni modellerle genişletmeye hazırlanırken, öte taraftan tamamiyle baştan tasarlanan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni yılın ikinci yarısında, muhtemelen de son çeyreğinde hazır olması beklenen yeni nesil grafik işlemci mimarisinin güç vereceği ATi Radeon HD 6000 serisinin, tahminlerin aksine 2011 yılına kalacağı iddia edildi. 40nm üretim teknolojisi için TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemlerinden ciddi şekilde etkilenen AMD'nin ortağı olduğu GlobalFoundries ile GPU üretimine adım atmayı planladığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, GlobalFoundries firmasının GPU üretimine başlayacağını doğrulamıştı. 28nm üretimine sürecine geçiş için hazırlık çalışmalarını son çeyrekte tamamlaması beklenen GlobalFoundries hacimli üretime 2011'de başlamayı planlıyor.
Gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 6000 serisinin lansmanı, GPU'ların GlobalFoundries tesislerinde üretilmesi için 2011'e kalabilir. Henüz net bir bilgi olmasa da AMD'nin yeni mimaride yüksek 3D performansıyla birlikte GPGPU yaklaşımına daha fazla ağırlık vereceği ve esnek tasarım anlayışını gözeteceği zira hazırlanan GPU mimarisinin, Fusion işlemci ailesinin daha sornaki jenerasyonlarında işlemcilere entegre edileceği söyleniyor.
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Uzun yazıları genelde okumaktan sıkılırım. İçlerinden birkaç cümle okur ve paragrafın bana birşey verebileceğini sezersem devam ederim..Uzun yazılarına rağmen okumayı sürdürebildiğim ender kişilerdensin..
Yazıların tamamı işime yaramayacak olsa da bahsettiklerin sadece ilgilendiğim konuda bilgi sahibi olmamı sağlamıyor, bunlar arasındaki ilişkileri ve evrensel boyutunu daha iyi anlamamı ve farklı alanlarda dolaylı yoldan mesela ticaret-ileri görüşlülük sonuca ulaşma çabası ve genel strateji kurmak adına dünya görüşüme katkı sağladığını ve bakış açımı genişlettiğini söyleyebilirim. Anlatmak istediğini sade bir biçimde birazda konuyla önceden ilgilenenlere hitap edecek bir tarzda anlatıyorsun ki demek istediğini 2.kez okuma gereği duymuyorum.Yoksa bir cümleden dahi oluşsa 5.000 kere Nvidia maket kartla milleti kandırıyor fikri yazıldığını farzedersek toplamda çok daha uzun ve çok daha boş olduğunu düşünebiliriz.. Bu yüzden bu tip uzun yazılar bazen bildiğimiz bir cümlenin 50 defa tekrar edilmesinden daha kısa ve anlamlı benim için. Eğer teknik bir alanda önceden bir çalışman olsaydı muhtemelen burada bişeyler anlatacağım diye vakit kaybetmezdin tahminimce.Çünkü buna fırsatın olmazdı.. Fikir yürütmeyi herkes sever ancak herkes konusuna vakıf değildir ve konunun hemen hemen tüm yönleriyle ilgili değildir.Sen ise bunları kesin bilgilere dayanarak ve geçmiş dönemlerle kıyaslayarak yapıyorsun..Yani konunun nerden çıkıp nereye doğru gittiği hakkında bilgi ve fikir sahibisin. Bu yüzden uzun da olsa yazılarını okumaya değer görüyorum şahseb. Geniş bakmasını bilen ve geleceği insanlık adına şekillendirmek isteyen kabına sığmaz ruhlara ilham kaynağı olabilir bu yazılar. Çünkü şahsen bilmesem de işin inceliklerinden haberdar olunca çocuk ruhlu olduğumdan olsa gerek bana sanki bir tür oyun gibi geliyor ve bundan büyük bir zevk alarak bu oyuna ben de katılmak hatta biz kendi oyunumuzu neden oynayamıyoruz ve Dünya devleri arasına neden giremiyoruz diye haykırmak geliyor. Emeğinize sağlık ..
Not: Bundan sonraki yazılar biraz daha kısa olursa daha iyi olabilir L0L
hı hı dabi dabi