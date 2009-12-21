ATi Radeon HD 6000 serisi 2011'e kalabilir

Tam Boyutta Gör

Çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle endüstrinin en hızlı grafik çözümüne sahip olan AMD, bir yandan DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisini yeni modellerle genişletmeye hazırlanırken, öte taraftan tamamiyle baştan tasarlanan yeni nesil grafik işlemci mimarisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni yılın ikinci yarısında, muhtemelen de son çeyreğinde hazır olması beklenen yeni nesil grafik işlemci mimarisinin güç vereceği ATi Radeon HD 6000 serisinin, tahminlerin aksine 2011 yılına kalacağı iddia edildi. 40nm üretim teknolojisi için TSMC'nin yaşadığı verimlilik problemlerinden ciddi şekilde etkilenen AMD'nin ortağı olduğu GlobalFoundries ile GPU üretimine adım atmayı planladığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, GlobalFoundries firmasının GPU üretimine başlayacağını doğrulamıştı. 28nm üretimine sürecine geçiş için hazırlık çalışmalarını son çeyrekte tamamlaması beklenen GlobalFoundries hacimli üretime 2011'de başlamayı planlıyor.

Gelen bilgilere göre ATi Radeon HD 6000 serisinin lansmanı, GPU'ların GlobalFoundries tesislerinde üretilmesi için 2011'e kalabilir. Henüz net bir bilgi olmasa da AMD'nin yeni mimaride yüksek 3D performansıyla birlikte GPGPU yaklaşımına daha fazla ağırlık vereceği ve esnek tasarım anlayışını gözeteceği zira hazırlanan GPU mimarisinin, Fusion işlemci ailesinin daha sornaki jenerasyonlarında işlemcilere entegre edileceği söyleniyor.