ATi yeniden liderliğe geliyor; Radeon HD 5850 ve 5870 için kapsamlı test sonuçları

ATi ve Nvidia arasındaki liderlik yarışı DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarıyla bir kez daha alevleniyor. Çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle bir önceki yaz dönemine damgasını vuran ATi'ye karşı cevabı merakla beklenen Nvidia, Ocak ayında duyurduğu GeForce GTX 295 modeliyle sessizliğini bozmuş ve bir kez daha liderlik koltuğunu ele geçirmeyi başarmıştı. Devam eden süreçte her iki firma da DirectX 11 çalışmalarına yoğunlaşmak isteyince, GeForce GTX 295'in üzerine daha hızlı bir model lanse edilmemiş (Asus'un MARS GTX 295 modeli hariç) ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295, 9 ay boyunca liderlik koltuğunun keyfini sürmeyi başarmıştı. Ancak önümüzdeki günlerle birlikte oyunda dengeler yeniden değişecek gibi görünüyor zira Radeon HD 5800 serisi ile AMD-ATi, zirveyi gözüne kestirmiş durumda. Yeni nesil ekran kartlarıyla dengeleri değiştireceğini iddia eden AMD-ATi, Radeon HD 5800 serisini 23 Eylül ile birlikte satışa sunmaya hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör

Endüstride ilk defa DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'nin kullanıma sunacağı ilk modeller Radeon HD 5850 ve 5870 olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'sundan güç alan ekran kartları, Radeon HD 4800 serisinden farklı olarak kendi içlerinde önemli bazı farklılıklara sahipler. Çift grafik işlemcili Radeon HD 5870 X2 modeli gelene kadar firmanın yeni amiral gemisi ve yüksek performans çözümü olması beklenen Radeon HD 5870 modeli, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB/2GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek seçeneğine sahip olacak. 1600x paralel işlem birimi, 80x TMU ve 32x ROP birimiyle geleceği belirtilen Radeon HD 5870, teknik özellik anlamında pek çok açıdan Radeon HD 4800 serisinin iki kat üzerinde yer alıyor. GPU hızı 850MHz, bellek frekansı ise 4.8GHz olarak açıklanan Radeon HD 5870, 2.72 TeraFLOP'luk yüksek işlem gücüyle kendi süper-bilgisayarınızı kurma olanağı da sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Radeon HD 5870 modelinin üç farklı seçenekle pazara sunulması bekleniyor. Dileyen kullanıcılar kartın 1GB GDDR5, dileyenlerse 2GB GDDR5 bellekli versiyonunu satın alabilecekler. Üçüncü model olan Radeon HD 5870 Six (Eyefinity) ise konspet itibariyle AMD-ATi'nin gizli silahlarından birisi olacak gibi görünüyor, peki ama nasıl? Radeon HD 5800 serisi ile birlikte Eyefinity teknolojisini tanıtan AMD-ATi, tek bir kart ile 6 monitörün, dört kartlı Crossfire X kurulumunda ise 24 monitörün aynı anda kullanılabilmesine olanak tanıyor. Bilindiği üzere finans ve sağlık sektörleri başta olmak üzere bazı spesifik iş kollarında çoklu monitör kullanımına ciddi derecede ihtiyaç duyulmakta. Bu gereksinimin giderilmesi noktasında şimdiye kadar özel kartlar veya çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanıyan anakartlar kullanıyordu ancak Radeon HD 5870 Six ile bu ihtiyaca farklı bir bakış açısı getiriliyor ve oyuncular için hazırlanan yüksek performanslı kart ile çoklu monitör ihtiyacı da giderilebiliyor.

Sahip olduğu 6 adet mini-DisplayPort ile çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan Radeon HD 5870 Six ile AMD-ATi birden fazla segmenti tek bir kart ile vurmaya çalışacak zira Radeon HD 5870 tabanlı olan ve aynı grafik performansını vaat eden ekran kartı, bu açıdan oyuncuları, çoklu monitör kullanımına olanak tanıyan özel tasarımıyla da spesifik iş gruplarını hedef alacak gibi görünüyor. Radeon HD 5870 ile birlikte AMD-ATi, Radeon HD 5850 modelini de kullanıma sunacak. Radeon HD 4850 ve 4870 modelleri arasındaki ilişki, Radeon HD 5800 serisinde yerini ciddi farklılıklara bırakıyor. Bilindiği üzere HD 4850 ve 4870 modelleri, paralel işlemci sayısı, ROP ve TMU birimleri açısından benzer çizgide yer alıyor ve bellek formatı ile ayrılıyorlardı. Çünkü Radeon HD 4850 modelinde GDDR3 bellek teknolojisine yer veren AMD-ATi, HD 4870 modelinde ise GDDR5 bellek teknolojisini kullanıyor ve bu ayrım bellek saat hızı farkını da beraberinde getiriyordu.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Radeon HD 5850 ise saat hızlarına ek olarak bazı diğer detaylarıyla da Radeon HD 5870'in altında yer alıyor. Örneğin 1600x paralel işlem birimiyle gelen Radeon HD 5870'den farklı olarak Radeon HD 5850 modelinde 1440x paralel işlem birimine yer verildiği öte taraftan 80x TMU ile donatılan Radeon HD 5870 modelinden farklı olarak Radeon HD 5850 modelinde 72x TMU birimi olduğu belirtiliyor. 1GB GDDR5 olmak üzere en azından ilk etapta tek bir bellek seçeneği ile satışa sunulacak olan Radeon HD 5850'nin grafik işlemci çalışma frekansının 725MHz, bellek hızının ise 4000GHz civarında çalışacağı belirtiliyor. Kartların ısıl güç tasarımlarına baktığımızda ise teknik farklılıkların aksine oldukça yakın bir profil sergilediklerini görüyoruz zira bekleme durumunda her ikisi de 27 Watt çeken DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının yük altındaki tüketimleri ise Radeon HD 5850 modeli için 170 Watt, Radeon HD 5870 modeli içinse 188 Watt olarak açıklandığını da belirtelim.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Kağıt üzerinde oldukça iddialı görünen yeni nesil ekran kartları, performans noktasında neler vaat ediyor ? 23 Eylül tarihine kadar yayın yasağı uygulandığı için kapsamlı test sonuçları için bir süre daha beklenmesi gerekecek ancak hemen her jenerasyonda olduğu gibi NDA öncesinde çeşitli test sonuçları da sızmaya başladı. Henüz bağımsız test sonuçları detaylandırılmış olmasa da AMD-ATi tarafından hazırlanan performans değerlendirme tabloları, Radeon HD 5800 serisinin performansı hakkında fikir verebilir. Gün ışığına çıkan yeni dökümanlara göre AMD-ATi, Radeon HD 5870 modelini Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeline rakip olarak konumlandırıyor ve testlerin önemli bir kısmında, özellikle de yüksek çözünürlüklerde Radeon HD 5870 modelinin daha hızlı olduğunu iddia ediyor. DirectX 11 destekli herhangi bir test uygulaması ve destek veren herhangi bir rakip donanım olmadığı için karşılaştırmalı testlerin DirectX 10 ve 10.1 uygulamaları ile gerçekleştirildiğini de hatırlatalım.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

En yüksek kalite ayarları ile gerçekleştirilen oyun testlerinde Radeon HD 5870 modelinin özellikle Wolfenstein MP, Riddick AoDA, H.A.W.X ve Devil May Cry 4 gibi oyunlarda GeForce GTX 295'in ciddi şekilde önünde ye aldığı açıklanırken Call of Duty 4, Crysis ve Far Cry 2 gibi oyunlarda ise bir miktar gerisinde olduğu iddia ediliyor. Tabii bu noktada GeForce GTX 295'in çift grafik işlemcili bir çözüm olduğunu unutmamak kaldı ki bu durumun altını çizen AMD-ATi, Radeon HD 5870 ile GeForce GTX 285 karşılaştırması da yapıyor. Firma tarafından dünyanın en hızlı GPU'su olarak tanımlanan Radeon HD 5870, GeForce GTX 285 ile yapılan testlerin tamamında rakibinin önünde yer almayı başarırken fark kimi testlerde ciddi değerlere ulaşıyor zira LP Colonies ve Riddick testlerinde %250'ye varan farkların oluştuğunu görmekteyiz. GeForce GTX 285'ten ciddi derecede hızlı olduğunu iddia ettiği Radeon HD 5870'e ek olarak Radeon HD 5850'de GTX 285'ten hızlı görünüyor.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

AMD-ATi tarafından hazırlanan dökümanlara göre 299$ seviyesinden satışa sunulması beklenen Radeon HD 5850 testlerin çok büyük bir bölümünde, %200'e varan farklarla rakibinin önünde yer alırken Wolfestein ve Unreal Tournament 3 gibi bazı testlerde ise rakibinin önünde yer alıyor. Test sonuçları ve 299$ lansman fiyatı dikkate alındığında önümüzdeki günlerde GeForce GTX 200 serisi için Nvidia'nın ciddi bir fiyat indirimine gideceğini tahmin etmek te zor değil zira mevcut fiyat bilgilerine göre Radeon HD 5850, GeForce GTX 285'ten daha düşük bir fiyatla lanse edilecek Radeon HD 5870 ise özel tasarımlıl bazı GTX 285 modelleriyle aynı seviyeden pazara giriş yapmış olacak. 3DMark Vantage ile yapılan testlere baktığımızda ise Radeon HD 5870, çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle başa baş bir performans sergilirken, HD 5850'nin ise GeForce GTX 285'ten daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Tabii bu testlerin AMD tarafından gerçekleştirildiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz!

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleri 23 Eylül ile birlikte Avrupa piyasalarında satışa sunulacaklar. DirectX 11 desteği ile gelen ayrıca 3 TeraFLOP'a yaklaşan yüksek işlem gücüyle dikkat çekici detaylara sahip olan yeni nesil ekran kartlarına karşı Nvidia'nın GT300 tabanlı GeForce 300 serisini lanse etmesi için Kasım ayına kadar beklenmesi gerekecek. Tabii aradaki 2 aylık süreç ve 22 Ekim'de satışa sunulacak Windows 7'nin yaratacağı rüzgar da dikkate alındığında Nvidia'nın güncel ürün gamındaki performans modelleri için yeni bir fiyat indirimine gitmesi bekleniyor.