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ATi'den Catalyst 8.12 güncellemesi ve yeni Windows 7 sürücüsü

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'den Catalyst 8.12 güncellemesi ve yeni Windows 7 sürücüsü
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AMD iki yeni ekran kartı sürücüsünü daha Radeon destek sayfasına ekledi. Firmanın sürücülerinden ilki, Microsoft'un çalışmaları devam eden yeni işletim sistemi Windows 7 için daha önce yayımlanan sürücülerin güncellenmiş versiyonu. Radeon HD 2000, 3000 ve 4000 serisi ekran kartlarına destek veren sürücü aynı zamanda 780G, 780V ve 790GX çipsetleriyle de uyumlu olarak çalışabiliyor.

AMD'nin 32-bit ve 64-bit destekli sistemler için yeni Windows 7 sürücüsünü bu adresten indirebilirsiniz. Öte yanda firma geçtiğimiz ay kullanıma sunulan Catalyst 8.12 sürücüsü için de yeni bir güncelleme yayımladı. Yeni hotfix özellikle çok çekirdekli işlemci kullanan sistmlerden DirectX 10 performansını arttırmak ve HD 4850 Crossfire X kurulumunda olduğu görülen mavi ekran sorununu için yayımlandı.

Catalyst 8.12 için yayımlanan güncellemeyi buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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isikayhan 10 yıl
8.12'de: 8 rakamı 2008 yılını, 12 aralık ayını ifade ediyor
yani bu ay 9.1 sürümünün çıkması gerek
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strafor 10 yıl
Hala 8.12 'y, kullanamıyorum. Crossfire 'ı algılamıyor. Sorun çıkarıyor. 8.11 'e devam mecburen.
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labtek38 10 yıl
Sitede 12. ayın 10. da yayınlanan driver var en son olarak
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max975 10 yıl
bence atı biraz yavaş
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ugacomtr 10 yıl
ayın 13ünde 8,13 cıkmayacak mı :(
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

ayın 13ünde 8,13 cıkmayacak mı :(

9.1 onun adı.
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Pandemic 10 yıl
Ati yazılımcılarını geliştir artık. Driver sorunun çok fazla. Kartların hızlı olsada unutmamak gerekir ki %50 yazılım %50 donanımdır...
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BlackEagle 10 yıl
Cat.12 perf.olarak hissedilebilir fark yaratan bir sürücü.. İnşallah bundan sonraki güncellemelerinde de böyle devam ederler..
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