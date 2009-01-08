ATi'den Catalyst 8.12 güncellemesi ve yeni Windows 7 sürücüsü

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AMD iki yeni ekran kartı sürücüsünü daha Radeon destek sayfasına ekledi. Firmanın sürücülerinden ilki, Microsoft'un çalışmaları devam eden yeni işletim sistemi Windows 7 için daha önce yayımlanan sürücülerin güncellenmiş versiyonu. Radeon HD 2000, 3000 ve 4000 serisi ekran kartlarına destek veren sürücü aynı zamanda 780G, 780V ve 790GX çipsetleriyle de uyumlu olarak çalışabiliyor.

AMD'nin 32-bit ve 64-bit destekli sistemler için yeni Windows 7 sürücüsünü bu adresten indirebilirsiniz. Öte yanda firma geçtiğimiz ay kullanıma sunulan Catalyst 8.12 sürücüsü için de yeni bir güncelleme yayımladı. Yeni hotfix özellikle çok çekirdekli işlemci kullanan sistmlerden DirectX 10 performansını arttırmak ve HD 4850 Crossfire X kurulumunda olduğu görülen mavi ekran sorununu için yayımlandı.

Catalyst 8.12 için yayımlanan güncellemeyi buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.