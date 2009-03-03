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ATi'den fiyat indirimi; Radeon HD 4870'in fiyatı 149$'a geriledi

ATi Radeon HD 4800 serisinde yeni fiyat indirimi! Hem Radeon HD 4850 hem de Radeon HD 4870 modellerinde yapılan indirimin detayları ve yeni fiyatlar.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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111
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bugün başlayacak CeBIT 2009 fuarında yeniden isimlendirme stratejisinin son halkasını açıklayacak. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere üzere firma, GeForce 9800GT modelini GeForce GTS 240, GeForce 9800GTX+ modelini ise GeForce GTS 250 adı altında yeniden isimlendirecek. Ürün gamını tek bir çatı altında toplayabilmek adına yapılacağı belirtilen bu değişiklik ile birlikte firma, fiyatlandırma politikasını da gözden geçirecek ve rakibi AMD-ATi'e karşı avantaj elde etmeye çalışacak. Fakat Nvidia, yeniden isimlendirme için son hazırlıklarını yaparken AMD-ATi de sessizliğini bozdu ve 6 Nisan'da anons edileceği belirtilen Radeon HD 4890 modeli öncesinde satılmakta olan Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 512MB GDDR5 modellerinin fiyatlarında dikkat çekici bir indirime gitti.

ATi'den fiyat indirimi; Radeon HD 4870'in fiyatı 149$'a geriledi
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Geçtiğimiz haftalarda yapılan indirim ile fiyatı 199$ seviyesine çekilen Radeon HD 4870 modelinde, hatırı sayılır bir indirim daha yapıldı. Firmanın güncel ürün gamında yer alan tek grafik işlemcili en hızlı model olarak bilinen Radeon HD HD 4870, bilindiği üzere 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteği sunan ayrıca 800x paralel işlem birimine sahip olan DirectX ve Crossfire X destekli kartın fiyatında 50$'lık indirim yapıldı ve resmi fiyatı 199$ seviyesinden 149$ seviyesine çekilecek. Segment bazlı konumlandırma açısından Nvidia'nın GeForce GTX 260 serisine rakip olan AMD-ATi'nin HD 4870 modeli için gündeme gelen bu indirim sonrasında Nvidia'nın nasıl bir hamle gerçekleştireceği ise bir anda cevabı en çok merak edilen sorulardan biri haline geldi.

Fiyatında indirime gidileceği belirtilen tek model Radeon HD 4870 değil. Geçtiğimiz sene Haziran ayında anons edildiğinde fiyat/performans dengesi ile bir anda merak konusu olan ve geçen süreç zarfında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başararak AMD-ATi'nin son yıllardaki en başarılı ekran kartlarından bir unvanını kazanan Radeon HD 4850'nin fiyatında da indirime gidileceği söyleniyor. Yeniden isimlendirmenin yanı sıra fiyatnda da ayarlama yapulacağı belirtilen GeForce 9800GTX+ modeline karşı HD 4850'nin fiyatı 129$ seviyesine çekilecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro modelinin güç verdiği model de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olmakla birlikte HD 4870 modelinden farklı olarak GDDR5 yerine GDDR3 bellek teknolojisi kullanılıyor.

ATi'den fiyat indirimi; Radeon HD 4870'in fiyatı 149$'a geriledi
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Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerine ek olarak henüz detayları açıklanmasa da yine sahip olduğu fiyat/performans dengesi ile dikkat çeken Radeon HD 4830 modelinde de fiyat ayarlaması yapılması bekleniyor. AMD-ATi'de yaşanan bu gelişmelere Nvidia ise ilk etapta GeForce GTS 250 lansmanıyla cevap verecek. Ancak ekonomik krizin de etkisiyle yaşanan daralmaya bağlı olarak düşen satışlar nedeniyle fiyatların son derece etkin rol oynadığı günümüzde firma da muhtemelen rakibinin bu girişimine sessiz kalmayacak ve yeni bir hamle gerçekleştirecektir ancak şimdilik bu konuda herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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alirezzak 10 yıl
Bu fiyatlar TÜRKİYE'yi TEĞET geçiyor.
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Eşref_37 10 yıl
Ben bunu pek çok konuda söyledim, bu fiyatları Türkiye de beklemeyin en azında 5xxx ve GTX3xxx serileri çıkana kadar.
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IIIFosEIII 10 yıl

Orjinalden alıntı: alirezzak

Bu fiyatlar TÜRKİYE'yi TEĞET geçiyor.


aynen oyle oluyor
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imperceptible 10 yıl
tahmini..nezaman düşecek fiyat 139 dolara ...bide bu düşecek model 1 gb lık 4870 mi
şu anda 215 dolarda
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Temren 10 yıl
Eski başlık. Burda mart ayındaki mesajlara göre 300 lira seviyesine düşmesi bekleniyormuş. şu an en ucuzu 320 TL

bu sıra ikinci bir indirim olur mu bilmiyorum. 1 gb olan modeller pahalı olabilir, pahalı olarak kalmaya devam edebilir. gayet normal bir durum
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intricate 10 yıl
Valla 2. indirim oldu fiyatlarda hala en ufak bir oynama yok. yerinde sayıyor. Kart üreticileri pek indirim taraftarı değil. Belki de bundan. Aynı benzinde yapılan indirimler de petrol ürünleri üreticileri tarafından uygulanmıyor ya da ikinci indirimde uygulanıyor ona benzedi bu durum. Belki bu sefer biraz iner. 4850 129+'a inerse ben o zaman 4870 alabilirim. Zaten 4850 almayı düşünüyordum. Bakalım bekleyip görmek lazım...
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blueboy08 10 yıl
yaza doğru ineceği söyleniyor inş.
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sybertecno 10 yıl
dolar 1.245 di thermaltake armor+ kasa ve 22 inç monitör almıştım. o zaman da demiştimki dolar ne kadar pahalı ya 1.245. şimdi olmuş nerdeyse 1.8 . iiki almışım param varken. şimdi hayatta alınamaz bunlar.
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KANUNI61 10 yıl
nvidia isim degiştirsin sadece ati parayı götürüyor hala lider adamlar
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easwood 10 yıl
8800 gts zamanlarında kartlarda patlama vardı 2008 başlarında dolar çok cazip fiyatlardaydı sistemimle ile birlikte 8800 gts 512 mb almıştım 550 ytl ye dolar 1280 idi o zamanlar şimdi bakıyorum çok basit bir kart fiyatı 300 ytlerde geziyo böyle nereye kadar bilinmez ama tüm şirketlerin indirime yada sabit kur fiyatlarına girmesi gerekiyor yoksa istedikleri kadar kart yapsınlar yoksa piyasa ortada biraz zor satış olması
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deviilll 10 yıl
Bende PC'yi dolar 1.50 olmadan 1 hafta önce toplamıştım.Hemde vatanın %18lik indirim kampanyası vardı şimdiye göre baya ucuza gelmişti.Neyse GTX 260ında fiyatı biraz insin ondan sonra yaza alıcam kısmetse...
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Silphatos 10 yıl
ben de 1.35'ken almıştım hatta 1.34'dü galiba geçen yazın başlarında, 4850+e7200+gigabyte p35 falan, şimdi olsa hayatta alamazdım haha
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OverClocK1ng 10 yıl
Süper ya. Ben de kendime 4870 li iyi bir sistem kurarım 2 ay sonra...
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UzmaN345 10 yıl
ya beyler o kartların dusmesı ıcın burdakı sutokların bıttesı lazım 5-6 ay surer:)
zaten Dx 11 yolda bu nedemek yenı kartlar yokda yazın wındows 7 çıkıcak yazın buyuk bır ındırım var
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