ATi'den fiyat indirimi; Radeon HD 4870'in fiyatı 149$'a geriledi

Nvidia bugün başlayacak CeBIT 2009 fuarında yeniden isimlendirme stratejisinin son halkasını açıklayacak. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere üzere firma, GeForce 9800GT modelini GeForce GTS 240, GeForce 9800GTX+ modelini ise GeForce GTS 250 adı altında yeniden isimlendirecek. Ürün gamını tek bir çatı altında toplayabilmek adına yapılacağı belirtilen bu değişiklik ile birlikte firma, fiyatlandırma politikasını da gözden geçirecek ve rakibi AMD-ATi'e karşı avantaj elde etmeye çalışacak. Fakat Nvidia, yeniden isimlendirme için son hazırlıklarını yaparken AMD-ATi de sessizliğini bozdu ve 6 Nisan'da anons edileceği belirtilen Radeon HD 4890 modeli öncesinde satılmakta olan Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 512MB GDDR5 modellerinin fiyatlarında dikkat çekici bir indirime gitti.

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Geçtiğimiz haftalarda yapılan indirim ile fiyatı 199$ seviyesine çekilen Radeon HD 4870 modelinde, hatırı sayılır bir indirim daha yapıldı. Firmanın güncel ürün gamında yer alan tek grafik işlemcili en hızlı model olarak bilinen Radeon HD HD 4870, bilindiği üzere 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteği sunan ayrıca 800x paralel işlem birimine sahip olan DirectX ve Crossfire X destekli kartın fiyatında 50$'lık indirim yapıldı ve resmi fiyatı 199$ seviyesinden 149$ seviyesine çekilecek. Segment bazlı konumlandırma açısından Nvidia'nın GeForce GTX 260 serisine rakip olan AMD-ATi'nin HD 4870 modeli için gündeme gelen bu indirim sonrasında Nvidia'nın nasıl bir hamle gerçekleştireceği ise bir anda cevabı en çok merak edilen sorulardan biri haline geldi.

Fiyatında indirime gidileceği belirtilen tek model Radeon HD 4870 değil. Geçtiğimiz sene Haziran ayında anons edildiğinde fiyat/performans dengesi ile bir anda merak konusu olan ve geçen süreç zarfında yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başararak AMD-ATi'nin son yıllardaki en başarılı ekran kartlarından bir unvanını kazanan Radeon HD 4850'nin fiyatında da indirime gidileceği söyleniyor. Yeniden isimlendirmenin yanı sıra fiyatnda da ayarlama yapulacağı belirtilen GeForce 9800GTX+ modeline karşı HD 4850'nin fiyatı 129$ seviyesine çekilecek gibi görünüyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro modelinin güç verdiği model de 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olmakla birlikte HD 4870 modelinden farklı olarak GDDR5 yerine GDDR3 bellek teknolojisi kullanılıyor.

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Radeon HD 4850 ve Radeon HD 4870 modellerine ek olarak henüz detayları açıklanmasa da yine sahip olduğu fiyat/performans dengesi ile dikkat çeken Radeon HD 4830 modelinde de fiyat ayarlaması yapılması bekleniyor. AMD-ATi'de yaşanan bu gelişmelere Nvidia ise ilk etapta GeForce GTS 250 lansmanıyla cevap verecek. Ancak ekonomik krizin de etkisiyle yaşanan daralmaya bağlı olarak düşen satışlar nedeniyle fiyatların son derece etkin rol oynadığı günümüzde firma da muhtemelen rakibinin bu girişimine sessiz kalmayacak ve yeni bir hamle gerçekleştirecektir ancak şimdilik bu konuda herhangi bir bilgi bulunmuyor.