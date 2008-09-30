ATi'den giriş seviyesi için yeni ekran kartları; Radeon HD 4350 ve HD 4550

AMD-ATi cephesinden beklenen hamle geldi ve firma Radeon HD 4000 serisinin ilk etap çalışmalarını tamamlamak üzere giriş seviyesindeki yeni modellerini yaptığı resmi açıklama ile duyurdu. Hatırlanacağı üzere firma geçtiğimiz Haziran ayının sonuna doğru 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 gpu'sunun güç verdiği Radeon HD 4800 serisini duyurmuş ve Temmuz başında yaygın olarak kullanıma sunulan HD 4850 ve HD 4870 modelleriyle yaz döneminde yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmıştı.

Devam eden süreçte "endüstrinin en güçlü grafik kartı" olarak lanse edilen çift grafik işlemcili Radeon hd 4870 X2 modeliyle iki yıllık liderlik hasretine son veren ve rakibi Nvidia'dan "altın kemeri" geri almayı başaran AMD-ATi, arkasına aldığı rüzgar ile hız kesmemiş, okula dönüş dönemi olarak tabir edilen ve firmaların yıllık satış stratejilerinde oldukça önemli bir dönemeç olarak kabul gören Eylül yani bu ayın ilk yarısında RV730 gpu'sunun kullanıldığı HD 4670 modelini duyurmuş ve 100$ fiyat segmentinde GeForce 9500GT modelini gündemden düşürmüştü. Hem Eylül ayının hem de yılın üçüncü çeyreğinin bitimine saatler kala firma giriş seviyesi için hazırladığı Radeon HD 4350 ve HD 4550 modellerinin lanse etti.

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Pasif yapısı ve farklı bağlantı arabirimlerine (VGA, DVI, HDMI ve DisplayPort) verdiği destek ile Radeon HD 4550 çoklu ortam bilgisayarları için dikkat çekici bir çözüm olabilir.

AMD-ATi'nin giriş seviyesi için hazırladığı yeni ekran kartları 55nm üretim teknolojisiyle geliştirilen RV710 gpu'sunu kullanıyor. Radeon HD 4800 ve 4600 serisine güç veren RV7x0 jenerasyonundan izler taşıyan yeni grafik işlemci tahmin edebileceğiniz üzere hedeflenen segmentin beklenti ve gereksinimleri doğrultusunda üst modeller kadar performans odaklı olmasa da sahip olduğu teknik detaylar ve özellikler ile ilgili fiyat segmentlerinde kullanıcıları mutlu etmeyi hedefliyor.Belirttiğimiz üzere AMD-ATi giriş seviyesi için Radeon HD 4350 ve HD 4550 modellerini duyurdu. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan kartların teknik özelliklerine geçelim.

RV710 gpu'sundan güç alan her iki model de 64-bit bellek veri yolu desteğiyle geliyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartları 8x kaplama ünitesi ve ROP birimine sahipler. Radeon HD 3400 serisiyle mukayese edildiğinde teknik anlamda çıtayı daha da yukarı çekmeyi hedeflediği net bir şekilde ortaya çıkan AMD-ATi'nin yeni modelleri için fark yaratacak en önemli detayın saat hızları olacağını söyleyebilmek mümkün. Zira 242 milyon transistörden oluşan RV710 gpu'sunun güç verdiği kartlar bellek saat hızlarıyla birbirlerinden ayrılıyor.

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ATi Radeon Radeon HD 4350 için özellikle düşük profilli PCB tasarımına sahip modeller yaygınlaşabilir.

Giriş seviyesinde konumlandırılan iki yeni modelin en iddialısı diyebileceğimiz Radeon HD 4550 modeli 600MHz'lik gpu saat hızına sahip. Üreticisinin tercihine göre 256MB veya 512MB GDDR3 bellek ile gelecek olan Radeon HD 4550'nin bellek saat hızı 1600MHz (efektif) olacak. Bir alt model olan Radeon HD 4350 de benzer şekilde 600MHz gpu saat hızıyla gelecek fakat HD 4550'den farklı olarak GDDR3 yerine efektif olarak 1000MHz'de görev yapan GDDR2 bellek kullanacak. Kullanılan bellek yongaları ve paralelinde oluşan saat hızı farkı her iki modelin bellek bant genişliklerine de yansıyor.

AMD-ATi'nin resmi dökümanlarına göre, Radeon HD 4550 12.8GB/sn, Radeon HD 4350 ise 8.0GB/sn'lik bellek bant genişliğine sahip. Tabii belirttiğimiz bu detayların firmanın referans tasarımlı modelleri için geçerli olduğunu, AMD-ATi'nin izin verdiği çerçevede iş ortaklarının farklı özelliklere sahip alternatif modeller hazırlayabileceğini belirtmekte de fayda görüyoruz. 100GigaFLOP'yakın işlem güçleriyle firmanın performans/maliyet iddiasını kendi segmentlerinde devam ettirmesi beklenen DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli yeni kartlar, 20 watt'lık olan ısıl güç tasarımlarıyla (TDP) da dikkat çekmeyi başarıyorlar.

AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 ve HD 4550 modelleri çok yüksek grafik gücüne ihtiyaç duymayan oyunları belli ayar seviyelerinde oynatabilecek yeteneğe sahip olsa da yapısal özellikleri gereği kartlar özellikle HTPC olarak bilinen ve oturma odalarımızı hedef alan çoklu ortam bilgisayarlarını hedef alıyorlar.

Kartlara güç veren 55nm RV710 gpu'su RV7xx jenerasyonunun kullanıma sunulan diğer üyelerinde olduğu gibi Unified Video Decoder 2 teknolojisini destekliyor. Bu sayede yüksek tanımlı videolar için merkezi işlem birimi'ni (cpu) yormadan donanımsal hızlandırma sağlayabilen HD 4350 ve HD 4550'nin destek verdiği video formatları arasında H.264, VC-1 ve MPEG-2 yer alıyor. Ayrıca her iki model de Radeon HD 2000 serisi ile başlayan ve günümüz modern kartlarıyla devam eden HDMI üzerinden 8 kanal LPCM desteğine de sahipler. Yani giriş seviyesi için hazırlanan yeni ekran kartları görüntünün yanında ses aktarımı konusunda da kullanıcılarına alternatif sunacak ev-eğlence sistemlerinin kurulumunda kolaylık sağlamayı hedefliyor. Ek olarak AMD-ATi'nin belirttiğine göre her iki yeni model de yüksek tanımlı format dünyasının yaygın anlamda tek temsilcisi olan Blu Ray için de destek tam donanımsal destek sunuyor.

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Peki yeni kartlar performans noktasında neler vaat ediyor. Anandtech'in yayınladığı test sonuçlarına göre hem Radeon HD 4350 hem de Radeon HD 4650, Nvidia'nın GeForce 9500GT modelinden daha yavaş. Fakat bu noktada yeni modellerin zaten GeForce 9500GT'yi hedef almadığını, AMD-ATi'nin 9500GT'nin karşısına HD 4670 modelini konumlandırdığını biliyoruz. Bu arada ülkemiz Ramazan bayramını takiben bizim de HD 4350 ve 4550 modelleriyle ilgili testler yayınlayacağımızı da hatırlatalım. Güç tüketimi noktasında ise AMD-ATi, 55nm üretim teknolojisinin kazanımlarıyla farkını ortaya koyabiliyor.

GeForce 9500GT'den her şartta daha az güç tüketen yeni modeller bekleme durumunda HD 4670 ile yakın, yük altında ise hissedilir ölçüde daha az güç tüketiyorlar. Sonuç olarak AMD-ATi'nin HD 4350 ve HD 4550 modelleri HTPC'ler için oldukça iddialı. 8 kanal LPCM ve yüksek tanımlı video desteğine ek olarak düşük güç tüketimiyle dikkat çeken yeni modeller 39$ ve 55$'lık fiyata sahipler. Performans noktasında biraz daha iyi olan GeForce 9500GT'nin ise fiyat anlamında HD 4550 ile 4670 arasında kaldığını, güç tüketimi açısından ise HD 4550'nin rakibinden daha başarılı olduğunu söyleyebilmek mümkün.

Bazı test sonuçları için;

Anandtech - Hot Hardware