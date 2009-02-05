ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'su Nisan'da geliyor

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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda çalışmalarına son sürat devam eden AMD-ATi ve Nvidia ikilisinden hangisinin ipi önde göğüsleyeceği hem endüstri hem de son kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. 55nm üretim teknolojisine rakibinden aylar önce geçerek bu konudaki iddiasını ortaya koyan AMD-ATi'ye karşı, 40nm ile ikinci turu alarak durumu lehine çevirmek isteyen Nvidia arasındaki tansiyonu yüksek mücadelenin Mart ayında gerçekleştirilecek CeBIT fuarını takiben yılın ikinci yarısında hız kazanması bekleniyor.

Daha önceki haberlerimizde orta segment için geliştirilen RV740 kod adlı yeni grafik işlem biriminin AMD-ATi'nin 40nm üretim sürecine yönelik ilk temcilsi olacağını ifade etmiştik. CeBIT fuarı esnasında en azından kapalı kapılar ardında iş ortaklarına gösterilmesi beklenen yeni GPU'nun, HD 4600 serisine güç veren 55nm RV735 GPU'sunun yerini alması bekleniyor. Özellikle Radeon HD 4670 modeliyle ilgili fiyat segmentinde ses getiren AMD-ATi'nin, GeForce 9600GT ile 100 altı pazarda etkili olan Nvidia'ya karşı elini güçlendirmek istediği belirtiliyor.

AMD-ATi'nin RV740 GPU'suyla muhtemelen eş zamanlı olarak Nvidia'nın da giriş seviyesi için yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT218 kod adlı yeni GPU'sunu duyurması bekleniyor. RV740 ile orta segmentte pazar payını arttırmayı hedefleyen AMD-ATi, RV740'ı takiben yüksek performans segmenti için RV790 GPU'sunu duyurması beklenirken Nvidia'nın da orta ve yüksek performans segmentleri için GT214 ve GT212 kod adlı GPU'ları lanse etmesi bekleniyor. Yeni üretim teknolojisiyle maliyet avantajı da elde edecek olan üreticiler "fiyat" yarışına da girişecekler.