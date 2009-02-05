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ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'su Nisan'da geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,4b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk GPU'su Nisan'da geliyor
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Yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş konusunda çalışmalarına son sürat devam eden AMD-ATi ve Nvidia ikilisinden hangisinin ipi önde göğüsleyeceği hem endüstri hem de son kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. 55nm üretim teknolojisine rakibinden aylar önce geçerek bu konudaki iddiasını ortaya koyan AMD-ATi'ye karşı, 40nm ile ikinci turu alarak durumu lehine çevirmek isteyen Nvidia arasındaki tansiyonu yüksek mücadelenin Mart ayında gerçekleştirilecek CeBIT fuarını takiben yılın ikinci yarısında hız kazanması bekleniyor.

Daha önceki haberlerimizde orta segment için geliştirilen RV740 kod adlı yeni grafik işlem biriminin AMD-ATi'nin 40nm üretim sürecine yönelik ilk temcilsi olacağını ifade etmiştik. CeBIT fuarı esnasında en azından kapalı kapılar ardında iş ortaklarına gösterilmesi beklenen yeni GPU'nun, HD 4600 serisine güç veren 55nm RV735 GPU'sunun yerini alması bekleniyor. Özellikle Radeon HD 4670 modeliyle ilgili fiyat segmentinde ses getiren AMD-ATi'nin, GeForce 9600GT ile 100 altı pazarda etkili olan Nvidia'ya karşı elini güçlendirmek istediği belirtiliyor.

AMD-ATi'nin RV740 GPU'suyla muhtemelen eş zamanlı olarak Nvidia'nın da giriş seviyesi için yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT218 kod adlı yeni GPU'sunu duyurması bekleniyor. RV740 ile orta segmentte pazar payını arttırmayı hedefleyen AMD-ATi, RV740'ı takiben yüksek performans segmenti için RV790 GPU'sunu duyurması beklenirken Nvidia'nın da orta ve yüksek performans segmentleri için GT214 ve GT212 kod adlı GPU'ları lanse etmesi bekleniyor. Yeni üretim teknolojisiyle maliyet avantajı da elde edecek olan üreticiler "fiyat" yarışına da girişecekler.


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Batuist 10 yıl
GPU'lar kadar hızlı gelişen bir teknoloji yok herhalde dünyada... acaba bu gelişme hızı nerede tıkanacak merak ettim..
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Promity 10 yıl
Ninemin şakları olsa dedem olurdu 10nm ye bile geçse bu mimariyle ishalden başka bişi olmaz 4800 serisinin alayı 9800den iyi iken NM ler 55 iken ATİ 220-350tl arasında satıyor ve daha iyi Nvidia 220 400tl arasında satıyor daha yavaş Neyiyle rekabet edicek. Oyun firmalarına para yatırıp Ati yi baltalar anca müşteriye indirim yapacağına.
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eneshatipoglu 10 yıl
pardon 4995x2 olcak 0 fazla olmusş lol :)
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eneshatipoglu 10 yıl
temmuzun bası gıbı 4870 x2 alıcaktım ve tahmınen o zmana param 900 lira civarı olucak eğer o zamana kadar 4995 x2 çıkarsa 4995x2 alırım zuhaha makinaya bak:
amd x2 5600 3.4(oc)
zalman 9700nt sogutucu
corshaır 6 gb ddr2800 ram
ati radeon 4870x2/49950x2(suankı 8800gts 320mblık)
seagate sata 320 gb hdd
msı k9n ultra anakart
creative xtremegamer fatalty ses kartı
makina çoşucak gene :))) ekran kartıyla
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theyapici 10 yıl
ati forever adamlar yapıyor v çuvalla paa almıyorlar dahaaz ısı daha yükse performans ve daha ucuz 40 nm
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MuRQT 10 yıl
Elin oğlu yapıyor :)
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fatihcanery 10 yıl
dedikleri gibi limit noktasına geliyorlar artık nanometrelerde küçülme beklenmesin fazla
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yugams 10 yıl
şimdi 40nm sonra 30nm daha sonra 20nm çok daha sonra 10nm eeee bundan sonra ..... nereye
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King_Arthur 10 yıl
30nm den sonrası bu karar kolay geçiş olmayacaktır..
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mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: yugams

şimdi 40nm sonra 30nm daha sonra 20nm çok daha sonra 10nm eeee bundan sonra ..... nereye

20nm'den sonra silikon çiplerde nanometrik küçültme yapılması biraz zor. Yeni bir madde ile yola devam edilecek sanırım. Bu maddeye de "grafin" diyorlar ancak kesinleşmiş birşey yok.

Buarada nvidia'nın 40nm'ye bu kadar hızlı geçebileceğini açıkcası zannetmiyorum. Daha senenin ortasında 55nm'ye ite-kaka geçebildiler (9800gt faciası), 40nm'ye ati'yle eş zamanlı olarak geçmeleri ve mimarilerine bu nanometrik küçülmeyi uygulayabilmeleri müthiş olur ama zannetmiyorum.
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
40 nm de ati döktürücek bence.
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DemirKipi 10 yıl
Güzel haber. Nvidia'yı da bekliyoruz.
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Master_Evil 10 yıl
gerçekten güzel haber maliyet düşüşü
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