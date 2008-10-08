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ATi'nin Radeon HD 4350 ve HD 4550 modelleri ay sonuna doğru yaygınlaşabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz Haziran ayında kullanıma sunduğu Radeon HD 4850 ve HD 4870 modelleriyle başlayan HD 4000 serisi ekran kartı ailesini bugün gelinen noktada yeni modeller ile genişleten AMD-ATi'nin durmaya niyeti yok gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre firma resmi duyurusunu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Radeon HD 4550 modelini oluşan talebe göre önümüzdeki günlerde kullanıma sunmayı planlıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 kod adlı grafik işlem biriminin güç verdiği ekran kartının konumlandırılması biraz da Nvidia'nın GeForce 9500GT için yaptığı fiyat indirimi sonucunda yeniden şekillenmesi beklenen segmentin duruma göre belirlenecek. Öte taraftan benzer bir durum HD 4000 serisinin en yavaş ve ekonomik modeli olan Radeon HD 4350 için de geçerli olacak.

İletişim halinde olduğumuz partner firmalardan elde ettiğimiz bilgiler de gelen yeni haberlere paralel olarak Radeon HD 4350 ve 4550 modellerinin ancak bu ayın sonuna doğru yaygın anlamda bulunabileceğini işaret ediyor. Çoklu ortam özellikleriyle öne çıkan Radeon HD 4350 ve HD 4550 modellerinin sunacağı satış performansına güvenen AMD-ATi, fiyatlandırma noktasında da rakibi Nvidia'nın önünde yer almayı hedefliyor.


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Snd 11 yıl
Hala bekleme konumunda fazla güç çekiyorlar.
Entegre Grafik kartına göre en azından bekleme konumunda enerji tüketimi konusunda avnatajı olması lazım.
Yük altındakine itirazımız yok ama en azından bekleme konumunda bazı iyileştirmeler yapmaları lazım.
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max975 11 yıl
bakalım yaygınlaşsın ne olacak
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