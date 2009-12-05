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Atom N450 işlemcili yeni nesil netbook'lar 11 Ocak'ta geliyor

9 yıl
36,5b
1
24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Atom N450 işlemcili yeni nesil netbook'lar 11 Ocak'ta geliyor
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Kimi kaynaklarca Atom 2 olarak tanımlanan Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu için geri sayıma başlayan Intel cephesinde üreticilerin son dönemece girdiği belirtiliyor. Gelen yeni bilgilere göre aralarında Asus, Acer, Lenovo ve MSI gibi dünya devi isimlerin de yer aldığı dizüstü bilgisayar üreticileri, yeni nesil mobil işlemcilerden Atom N450 tabanlı netbook modellerini 11 Ocak'ta tanıtacaklar.

Yaygın olarak kullanılan Atom N270, N280 ve N330 gibi işlemcilerden farklı olarak Pineview kod adını taşıyan yeni nesil Atom işlemciler entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimiyle farklılık yaratacaklar. Entegre özellikleri gelişen işlemcilerle birlikte yonga seti tasarımında tek çip anlayışına geçiş yapacak olan Intel, yeni platform ile hem çip sayısını ve güç tüketimini aşağı çektiğini belirtiyor.

1.66GHz'de çalışan ve ısıl güç tasarımı 5.5 Watt olarak belirlenen Atom N450 işlemcisine platform kontrol yongası olarak NM10 kod adını taşıyan yeni çip eşlik edecek. Atom N450 işlemcisinin kullanılacağı yeni nesil netbook'larda 512MB veya 1GB bellek ile 20GB'a kadar SSD ve/veya 120/160GB sabit disk ve Condor Peak kod adlı WLAN yongasının kullanılacağı açıklandı.

Windows 7 Starter, XP Home Edition, Moblin Linux veya yılın ilerleyen dönemlerinde Googl Chrome OS ile satın alınabilecek netbook'ların fiyatları ise 299$'dan başlayacak.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ıyı akşamlar benım arkadas exper style 2 10.2 n 450 almış ama world dossyası yok dıyor dogru mu acaba
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ıyı akşamlar benım arkadas exper style 2 10.2 n 450 almış ama world dossyası yok dıyor dogru mu acaba
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DH Misafiri 9 yıl
bi üstteki post bana ait karşılaştırılacak modeller bu linkte:
http://www.vatanbilgisayar.com/products.aspx?L2=PC_POR&k3=Netbook&qs=|31=2048
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DH Misafiri 9 yıl
selamlar, bu iki netbook için işlemci performans karşılaştırması yapabilir misiniz? biri N450 ama İşlemci Bus Hızı 533MHz, diğeri N280 ama İşlemci Bus Hızı 667MHz. Hangisi daha performanslıdır?
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DH Misafiri 9 yıl
slm arkadaşlar sanırım bu konularda çok fazla bilgiye sahipsiniz sizden en kullanışlı pil açısından notebook hangi markadır bana yardım ettiğiniz için şimdiden tşkler:D
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nitehawk 9 yıl
işlemcinin 64 bit desteklediğini eklemek istedim.
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Redalert2 9 yıl
1-Bir kg lik ion netbookta online oyunları oynamayı bekliyoruz.
2-piyasadaki bütün modeller şuan zaten tek bir model.sadece pillerini değiştirip yeni model diyorlar.
3-bu alete koyacakları ekran kartı en fazla gma4500 olur.intelin sağı solu belli olmaz x3100 bile olabilir.cod2 bile oynayamayız.
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sadtneverdie 9 yıl
gereksiz gereksiz yorumlar 1 kg lık aletten ne bekliyorsunuz ki? adamlar pil ömrüne oynuyor siz grafikler vasat diyorsunuz var mı alternatifi? tek model çıkartıp piyasaya sürmediklerine dua etmeli.
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xense 9 yıl
Valla. şu 1Gb bazen max olarak gösteriliyor hasta oluyorum. 32bir os için 2gb ideal bence. sony vaio w serisini cok beğendim ama nedense her yerde max 1GB diyor ne iş anlamadım gitti. birde su netbooklarda da ekran cercevesi biraz küçülse ideal olacak. acıkçası dell xps kullanıyorum pil sürem 2 saatin altına indi. ciddi manada adaptör arar oldum. sadece nete giriyor bazen mkv bakıyor genelde e-posta okuyorum bunları takılmadan kıvıracak bir netbook çok hoşuma giderdi. pil süreleri 4 saatin altında değil zaten. msi kullandım iii bir cihaz dı ama klavye yüzünden sattım. sony vaio w serisi cok iyidi. birte adam gibi bir testi olsa...
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showstopper41 9 yıl
Entegre grafik işlemcisi var ve 5.5W güç tüketimi. Pil ömrü 20 saate yaklaşabilir.
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klozet2 9 yıl
2gb güzelde 1 gb a zaten ucuza satılır
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