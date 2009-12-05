Atom N450 işlemcili yeni nesil netbook'lar 11 Ocak'ta geliyor

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Kimi kaynaklarca Atom 2 olarak tanımlanan Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformu için geri sayıma başlayan Intel cephesinde üreticilerin son dönemece girdiği belirtiliyor. Gelen yeni bilgilere göre aralarında Asus, Acer, Lenovo ve MSI gibi dünya devi isimlerin de yer aldığı dizüstü bilgisayar üreticileri, yeni nesil mobil işlemcilerden Atom N450 tabanlı netbook modellerini 11 Ocak'ta tanıtacaklar.

Yaygın olarak kullanılan Atom N270, N280 ve N330 gibi işlemcilerden farklı olarak Pineview kod adını taşıyan yeni nesil Atom işlemciler entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik birimiyle farklılık yaratacaklar. Entegre özellikleri gelişen işlemcilerle birlikte yonga seti tasarımında tek çip anlayışına geçiş yapacak olan Intel, yeni platform ile hem çip sayısını ve güç tüketimini aşağı çektiğini belirtiyor.

1.66GHz'de çalışan ve ısıl güç tasarımı 5.5 Watt olarak belirlenen Atom N450 işlemcisine platform kontrol yongası olarak NM10 kod adını taşıyan yeni çip eşlik edecek. Atom N450 işlemcisinin kullanılacağı yeni nesil netbook'larda 512MB veya 1GB bellek ile 20GB'a kadar SSD ve/veya 120/160GB sabit disk ve Condor Peak kod adlı WLAN yongasının kullanılacağı açıklandı.

Windows 7 Starter, XP Home Edition, Moblin Linux veya yılın ilerleyen dönemlerinde Googl Chrome OS ile satın alınabilecek netbook'ların fiyatları ise 299$'dan başlayacak.