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    Yeni Audi e-tron GT quattro tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Audi, e-tron GT ailesini yeni bir giriş seviye versiyonla genişletti. 430 kW güce, 622 km menzile ve 10 dakikada 285 km şarj kapasitesine sahip model, Avrupa'da satışa sunuldu.

    Audi, e-tron GT ailesini genişletti. Yeni Audi e-tron GT quattro, markanın Gran Turismo felsefesini günlük kullanıma uygun performans ve ileri teknolojiyle bir araya getirerek S e-tron GT, RS e-tron GT ve RS e-tron GT performance modellerinin yanına giriş seviye olarak konumlanıyor.

    Yeni Audi e-tron GT quattro, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Audi e-tron GT quattro tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni e-tron GT quattro, standart kullanımda 370 kW, Launch Control özelliğiyle ise 430 kW’a (yaklaşık 582 hp) kadar güç sunuyor. Sportif model, 97 kWsa net batarya kapasitesiyle donatılmış ve WLTP'ye göre 622 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu değer, e-tron GT quattro’yu hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda ideal bir seçenek haline getiriyor.

    Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri 320 kW’a kadar hızlı şarj desteği. Bu sayede araç, yalnızca 10 dakikada yaklaşık 285 kilometre menzil kazanabiliyor. Audi’nin “e-tron rota planlayıcı” özelliği, bataryayı önceden doğru sıcaklık aralığına getirerek optimum şarj performansı sağlıyor.

    Yeni e-tron GT quattro, 0.24 cd sürtünme katsayısı, büyük jantları, uzun aks mesafesi ve coupe formundaki siluetiyle hem sportif hem de zarif bir görünüm sunuyor. Ön kısımda gövde rengiyle vurgulanan ters çevrilmiş Singleframe ızgara, arka kısımda ise dikey kanatçıklı difüzör, araca güçlü bir duruş kazandırıyor.

    Audi e-tron GT quattro tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı quattro sistemi, ön ve arka akslar arasında torku tam değişken şekilde dağıtarak her sürüş koşulunda maksimum çekiş sağlıyor. Sürüş durumu milisaniyeler içinde analiz edilerek güç dağılımı buna göre optimize ediliyor. Ayrıca bu model, S e-tron GT versiyonundan yaklaşık 30 kilogram daha hafif, bu da hem verimliliğe hem de sürüş dinamiklerine olumlu katkı sağlıyor.

    Avrupa'da siparişe açılan yeni Audi e-tron GT quattro'nun fiyatı 108.900 eurodan başlıyor. 

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    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

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    elcas 1 gün önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

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    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

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    Forumdan Konular

    acı yiyince makattan kan gelmesi ds7 alınır mı 18 yaşını doldurmak ne demek en yakın ne app noktası eğer bir gün bana ihtiyaç duyarsanız size hiçbir şey öğretememişim demektir

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