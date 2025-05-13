Yeni Audi e-tron GT quattro tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Audi, e-tron GT ailesini genişletti. Yeni Audi e-tron GT quattro, markanın Gran Turismo felsefesini günlük kullanıma uygun performans ve ileri teknolojiyle bir araya getirerek S e-tron GT, RS e-tron GT ve RS e-tron GT performance modellerinin yanına giriş seviye olarak konumlanıyor.
Yeni Audi e-tron GT quattro, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri 320 kW’a kadar hızlı şarj desteği. Bu sayede araç, yalnızca 10 dakikada yaklaşık 285 kilometre menzil kazanabiliyor. Audi’nin “e-tron rota planlayıcı” özelliği, bataryayı önceden doğru sıcaklık aralığına getirerek optimum şarj performansı sağlıyor.
Yeni e-tron GT quattro, 0.24 cd sürtünme katsayısı, büyük jantları, uzun aks mesafesi ve coupe formundaki siluetiyle hem sportif hem de zarif bir görünüm sunuyor. Ön kısımda gövde rengiyle vurgulanan ters çevrilmiş Singleframe ızgara, arka kısımda ise dikey kanatçıklı difüzör, araca güçlü bir duruş kazandırıyor.
Avrupa'da siparişe açılan yeni Audi e-tron GT quattro'nun fiyatı 108.900 eurodan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli