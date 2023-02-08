2024 BMW X5 ve X6 tanıtıldı: Daha güçlü motorlar, yeni teknolojiler

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce ipucu görseli paylaşılan 2024 BMW X5 ve X6 bugün resmi olarak tanıtıldı. Makyaj operasyonu diyebileceğimiz güncellemede modellerin dış tasarımında ufak dokunuşlar görmekteyiz. Ancak güç aktarma sistemi ve teknoloji olarak dikkat çekici yenilikler var.

2024 BMW X5 ve X6 modelleri özellikleriyle neler sunuyor❓

Yenilenen BMW X5 ve X6 ikilisinde, 35 mm kadar incelen farlar ve ok şeklindeki gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor. Ayrıca, X5'in de aydınlatılmış panjur opsiyonuna kavuştuğunu görmekteyiz. Buna ek olarak, yenilenen BMW X5'in ön tamponu da dikey hava girişleri dahil olmak üzere yeniden tasarlanmış. X6'da ise M Sport paketi artık standart olarak geliyor. Bu pakette ön tampondaki sekizgen siyah alan dikkat çekiyor.

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Yeni renk seçeneklerinin de listede olduğu 2024 BMW X5 ve X6 ikilisinin iç mekânında daha önemli yenilikler var. Kavisli bir panelde toplanan 12.3 inç gösterge ekranı ve 14.9 inç multimedya ekranı da bu yeniliklerin en dikkat çekici olanı. Bunun yanı sıra incelen havalandırma ızgaraları, konsolda yer alan 15 seçilebilir renge sahip ambiyans aydınlatması ve yeni vites seçicinin de yer aldığı orta konsol gibi dikkat çekici güncellemeler mevcut.

Hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motorlar

Benzin

Tam Boyutta Gör Motor gamına baktığımızda ise pek çok seçeneğin güçlendiğini görmekteyiz. X5 sDrive40i, X5 xDrive40i ve X6 xDrive40i modellerde BMW'nin 3.0 litre altı silindirli turbo motorunun yeni jenerasyonu kullanılıyor. 48V hafif hibrit özelliği kapsamında bir elektrik motoru da 12 hp güç ve 199 Nm tork desteği sunuyor. Sistem toplamda 375 hp güç ve 519 Nm tork üretiyor. Daha önce bu modellerde 35 hp güç ve 450 Nm tork üreten motor bulunuyordu.

2024 BMW X5 ve X5 M60i modellerinde 4.4 litre twin turbo V8 motor kullanılmaya devam ediyor ancak burada da 48V hafif hibrit desteği söz konusu. Sistemin toplam güç ve tork verileri 523 hp ve 750 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Her iki model de 0-100 km/s hızlanmasını 4,2 saniyede tamamlıyor.

Şarj edilebilir hibrit

Önceki xDrive45e'nin yerini alan yeni BMW X5 xDrive50e versiyonu da güncellemeler arasında. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan bu modeldeki 8 ileri otomatik şanzımana entegre elektrik motoru 194 hp güç ve 380 Nm (geçici olarak 449 Nm) üretiyor. İçten yanmalı motor olarak başta saydığımız 3.0 litre altı silindirli turbo motorun kullanıldığı model toplamda 483 hp güç ve 700 Nm tork sunuyor. Bu model de 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör Şarj edilebilir hibrit sistemdeki bir diğer yenilik de eski 17.1 kWsa'lik bataryanın 25.7 kWsa net kapasiteye sahip yenisiyle değiştirilmiş olması. Artık 7.4 kW güçle şarj edilebilen bu batarya, BMW X5 xDrive50e'nin saf elektrikli sürüş modunda 65 kilometreye kadar ilerleyebilmesini sağlıyor.

Dizel

Dizel tarafında ise altı silindirli motora sahip xDrive30d modellerinde de güncellemeler mevcut. 3.0 litre hacimli bu motorda artık alüminyum yerine çelik pistonlar kullanılıyor. Ayrıca, optimize edilmiş yağ ayırma işlemi ve solenoid valfli yeni bir common-rail direkt enjeksiyon sistemi de motorun özellikleri arasında. 48V hafif hibrit desteğinin de bulunduğu dizel modeller, toplamda 298 hp güç ve 670 Nm tork sunuyor. Bu da xDrive30d modellerinin 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

Şanzıman

Tam Boyutta Gör Tüm motorlarda 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak kullanılıyor. Alman marka, şanzımana elektrikli yağ pompası ve titreşim sönümleyiciler ilave ederek vites geçişlerinin daha pürüzsüz olmasını sağlamış. Ayrıca bu şanzıman, M Sport paketiyle gelen 'Sprint' (depar) ayarına da sahip. Bu ayar, mümkün olan en küçük vitese otomatik geçiş yapma, güç aktarma sistemini en sportif modunda tutma ve hafif hibrit sistemden tam elektrik desteği alma özelliğine sahip.

Yeni teknolojiler

Son olarak, sürüş yardımcılarına baktığımızda da opsiyonel olarak sunulan sürüş asistanları paketine otoyol sürüş yardımcısının dahil edildiğini görmekteyiz. Bu sistem, sürücüye, 137 km/s hıza kadar ve belli otoyollarda eller serbest sürüş imkânı tanıyor. Bunun dışında 5G bağlantı, Apple ve Android kullanıcıları için telefonu anahtar olarak kullanma özelliği ve artırılmış gerçeklik destekli navigasyon gibi teknolojik yenilikler de mevcut.

Yeni BMW X5 için fiyatlar 66.195 dolar seviyesinden başlıyor. BMW X6'nın başlangıç fiyatı ise 74.895 dolar olarak açıklandı.

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Yeni BMW X5 ve X6 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri