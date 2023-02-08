Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2024 BMW X5 ve X6 tanıtıldı: Daha güçlü motorlar, yeni teknolojiler

    2024 BMW X5 ve X6 modelleri; yenilenen iç ve dış tasarımı, hafif hibrit desteğiyle daha da güçlenen motor gamı ve daha yüksek menzil sunan şarj edilebilir hibrit sistemiyle dikkat çekiyor.
    Oy Ver
    Yeni BMW X5 ve X6 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce ipucu görseli paylaşılan 2024 BMW X5 ve X6 bugün resmi olarak tanıtıldı. Makyaj operasyonu diyebileceğimiz güncellemede modellerin dış tasarımında ufak dokunuşlar görmekteyiz. Ancak güç aktarma sistemi ve teknoloji olarak dikkat çekici yenilikler var.

    2024 BMW X5 ve X6 modelleri özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yenilenen BMW X5 ve X6 ikilisinde, 35 mm kadar incelen farlar ve ok şeklindeki gündüz aydınlatmaları dikkat çekiyor. Ayrıca, X5'in de aydınlatılmış panjur opsiyonuna kavuştuğunu görmekteyiz. Buna ek olarak, yenilenen BMW X5'in ön tamponu da dikey hava girişleri dahil olmak üzere yeniden tasarlanmış. X6'da ise M Sport paketi artık standart olarak geliyor. Bu pakette ön tampondaki sekizgen siyah alan dikkat çekiyor.

    Yeni renk seçeneklerinin de listede olduğu 2024 BMW X5 ve X6 ikilisinin iç mekânında daha önemli yenilikler var. Kavisli bir panelde toplanan 12.3 inç gösterge ekranı ve 14.9 inç multimedya ekranı da bu yeniliklerin en dikkat çekici olanı. Bunun yanı sıra incelen havalandırma ızgaraları, konsolda yer alan 15 seçilebilir renge sahip ambiyans aydınlatması ve yeni vites seçicinin de yer aldığı orta konsol gibi dikkat çekici güncellemeler mevcut.

    Hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit motorlar

    Benzin

    Yeni BMW X5 ve X6 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Motor gamına baktığımızda ise pek çok seçeneğin güçlendiğini görmekteyiz. X5 sDrive40i, X5 xDrive40i ve X6 xDrive40i modellerde BMW'nin 3.0 litre altı silindirli turbo motorunun yeni jenerasyonu kullanılıyor. 48V hafif hibrit özelliği kapsamında bir elektrik motoru da 12 hp güç ve 199 Nm tork desteği sunuyor. Sistem toplamda 375 hp güç ve 519 Nm tork üretiyor. Daha önce bu modellerde 35 hp güç ve 450 Nm tork üreten motor bulunuyordu.

    2024 BMW X5 ve X5 M60i modellerinde 4.4 litre twin turbo V8 motor kullanılmaya devam ediyor ancak burada da 48V hafif hibrit desteği söz konusu. Sistemin toplam güç ve tork verileri 523 hp ve 750 Nm olarak karşımıza çıkıyor. Her iki model de 0-100 km/s hızlanmasını 4,2 saniyede tamamlıyor.

    Şarj edilebilir hibrit

    Önceki xDrive45e'nin yerini alan yeni BMW X5 xDrive50e versiyonu da güncellemeler arasında. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan bu modeldeki 8 ileri otomatik şanzımana entegre elektrik motoru 194 hp güç ve 380 Nm (geçici olarak 449 Nm) üretiyor. İçten yanmalı motor olarak başta saydığımız 3.0 litre altı silindirli turbo motorun kullanıldığı model toplamda 483 hp güç ve 700 Nm tork sunuyor. Bu model de 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor.

    Yeni BMW X5 ve X6 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Şarj edilebilir hibrit sistemdeki bir diğer yenilik de eski 17.1 kWsa'lik bataryanın 25.7 kWsa net kapasiteye sahip yenisiyle değiştirilmiş olması. Artık 7.4 kW güçle şarj edilebilen bu batarya, BMW X5 xDrive50e'nin saf elektrikli sürüş modunda 65 kilometreye kadar ilerleyebilmesini sağlıyor.

    Dizel

    Dizel tarafında ise altı silindirli motora sahip xDrive30d modellerinde de güncellemeler mevcut. 3.0 litre hacimli bu motorda artık alüminyum yerine çelik pistonlar kullanılıyor. Ayrıca, optimize edilmiş yağ ayırma işlemi ve solenoid valfli yeni bir common-rail direkt enjeksiyon sistemi de motorun özellikleri arasında. 48V hafif hibrit desteğinin de bulunduğu dizel modeller, toplamda 298 hp güç ve 670 Nm tork sunuyor. Bu da xDrive30d modellerinin 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    Şanzıman

    Yeni BMW X5 ve X6 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüm motorlarda 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak kullanılıyor. Alman marka, şanzımana elektrikli yağ pompası ve titreşim sönümleyiciler ilave ederek vites geçişlerinin daha pürüzsüz olmasını sağlamış. Ayrıca bu şanzıman, M Sport paketiyle gelen 'Sprint' (depar) ayarına da sahip. Bu ayar, mümkün olan en küçük vitese otomatik geçiş yapma, güç aktarma sistemini en sportif modunda tutma ve hafif hibrit sistemden tam elektrik desteği alma özelliğine sahip.

    Yeni teknolojiler

    Son olarak, sürüş yardımcılarına baktığımızda da opsiyonel olarak sunulan sürüş asistanları paketine otoyol sürüş yardımcısının dahil edildiğini görmekteyiz. Bu sistem, sürücüye, 137 km/s hıza kadar ve belli otoyollarda eller serbest sürüş imkânı tanıyor. Bunun dışında 5G bağlantı, Apple ve Android kullanıcıları için telefonu anahtar olarak kullanma özelliği ve artırılmış gerçeklik destekli navigasyon gibi teknolojik yenilikler de mevcut.

    Yeni BMW X5 için fiyatlar 66.195 dolar seviyesinden başlıyor. BMW X6'nın başlangıç fiyatı ise 74.895 dolar olarak açıklandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şarj aletinden ses gelmesi bimcell hat açılmadı buji yağlanması çözüm spiritfarer türkçe yama ariston kombi alev kopması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF76
    MSI KATANA GF76
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız