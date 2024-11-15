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    BYD Türkiye lansmanı yapıldı: 4 yeni model geliyor! İşte fiyatlar

    BYD, 1 milyar dolarlık yatırım karası sonrasında 15 Kasım’da merakla beklenen Türkiye lansmanını yaptı. BYD, Türkiye’ye 4 yeni araç getiriyor: Elektrikli Seal U, Seal, Han ve Dolphin.

    Çinli otomotiv devi BYD, geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye’ye yönelik 1 milyar dolarlık yatırım kararını açıklamıştı. Firma, bu doğrultuda 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını duyurmuştu. Bugün, 15 Kasım tarihinde düzenlenen basın toplantısı ile BYD, merak edilen detayları paylaşırken aynı zamanda Türkiye’ye 4 yeni araç getireceğini de açıkladı: Elektrikli Seal U, Seal, Han ve Dolphin.

    Türkiye’ye gelen yeni BYD modelleri

    BYD’nin yeni modelleri ve fiyatları büyük bir merakla beklenirken nihayet lansman düzenlendi. Yapılan etkinlikte BYD'nin sesli komut özelliğinin artık Türkçe dil desteğine sahip olduğu açıklandı. Firma, Türkiye'de 3 sene içerisinde ilk 3 firma arasına girmeyi hedeflediklerini söylerken aynı zamanda 2024'de 7 bin adedin üzerinde satışı hedeflediklerini bildirdi.

    Firma, Türkiye pazarına BYD Seal U (Design paket), Seal (Excellence paket), Han (Excutive paket) ve Dolphin (Design paket) modellerini getirdi. Otomotiv devi mevcutta olan Atto 3 (Design) ve BYD SEAL U DM-i (Design) modellerinde bir değişiklik yapmadı ve fiyatlarını güncelledi.

    BYD Seal

    BYD, Türkiye için 4 yeni model duyurdu: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    BYD e-platform 3.0 üzerine inşa edilen BYD Seal, 530 HP (390 kW) dört çeker versiyonuyla Türkiye’ye geliyor. 570 km WLTP karma sürüş menzili sunan araç 3,8 saniyede 0’dan 100 km/sa hıza erişiyor. Cell to Body teknolojisini içeren Excellence paketinde akıllı tork adaptasyon sistemi yer alıyor. 19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlara sahip olan araçta 15.6 inçlik dönebilir multimedya ekranı ve ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı bulunmakta.

    Bunun dışında ısı ve ses yalıtımlı akustik ön cam, 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, çift kablosuz şarj standı; ısıtmalı, havalandırmalı elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar bulunuyor.

    • BYD Seal Türkiye fiyatı: BYD, yaptığı açıklamada Seal Excellence modelinin Aralık ayında geleceğini ve fiyatının Aralık'ta açıklanacağını duyurdu.

    BYD Han

    BYD, Türkiye için 4 yeni model duyurdu: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    BYD'nin Türkiye'deki bir diğer modeli ise elektrikli Han oluyor. 380 kW (517 HP) güç üreten araç dört tekerlekten çekiş sunuyor. 521 km WLTP karma sürüş menzili vadeden aracın, 0'dan 100 km/sa hızlanması ise sadece 3.9 saniye. Excutive paketinin geleceği BYD Han, 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, Brembo havalandırmalı ön disk frenlerl, Disus-C elektrik kontrollü aktif süspansiyon sistemi ile göz dolduracak.

    Ayrıca açılabilir panoramik cam tavan, Neppa deri koltuklar, kolak biniş fonksiyonu, üç bölgeli klima, arka kol dayamada 7 inçlik kontrol paneli; ısıtmalı, havalandırmalı elektrikli arka koltuklar, 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemi, ısı ve ses yalıtımlı ön cam yine aracın önemli unsurları arasında yer alıyor. Bunların dışında ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı, 15.6 inçlik multimedya ekranı, kablosuz şarj standı da araçta yer alıyor.

    BYD Han Türkiye fiyatı: BYD, yaptığı açıklamada Han Excutive modelinin Aralık ayında geleceğini ve fiyatının Aralık'ta açıklanacağını duyurdu.

    BYD Dolphin

    BYD, Türkiye için 4 yeni model duyurdu: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    Uygun fiyatlı BYD Dolphin ise muhtemelen Türkiye’de en çok satan araçlardan birisi olacak. Design paketiyle gelen Dolphin, 150 kW kapasite ile 427 km'lik WLTP karma sürüş menzili sunuyor. Aracından 0'dan 100'e hızlanması ise 7 saniyede tamamlanıyor. 17 inçlik alüminyum alaşımlı 3 renkli janta sahip olan araçta panaromik cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar bulunuyor. 12.8 inçlik elektrikli dönebilir multimedya ekranında özelliklerine erişim sağlanabilen araçta kablosuz şarj standı, NFC, 7 hava tastığı da bulunmakta.

    • BYD Dolphin Türkiye fiyatı: 1.280.000 TL

    BYD SEAL U EV

    BYD, Türkiye için 4 yeni model duyurdu: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    Tamamen elektrikli BYD SEAL U da Türkiye’ye ilk defa geliyor. Geniş, pratik ve konforlu bir yolcu kabinine sahip olan 160 kW gücündeki araç, 500 kilometreye kadar sürüş menzili (WLTP) vadediyor. Lityum demir fosfat (LFP) hücreleri içeren 87.0 kWh’lik batarya kapasitesiyle gelen araç 4.785 mm uzunluğunda, 1.890 mm genişliğinde ve 1.668 mm yüksekliğinde. 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar, açılabilir panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kpağı, ısıtmalı, havalandırmalı elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar ile ısıv e ses yalıtımlı akustik ön cam tasarımın önemli unsurlarından.

    Ayrıca sürücü koltuğunda kolay biniş fonksiyonu, 10 koparlörlü Infinity ses sistemi, ön cama yansıtmalı renki bilgi ekranı, 15,6 inçlik multimedya ekranı, iki adet kablosuz şarj ve gelişmiş sürüş asistanı da aracın diğer önemli yetenekleri arasında bulunuyor.

    • BYD SEAL U Türkiye fiyatı: 1.790.000 TL

    BYD SEAL U DM-i

    BYD, Türkiye için 4 yeni model duyurdu: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    BYD SEAL U DM-i Design modelinde ise 1080 km WLTP karma sürüş menzili sunuyor. Bunun 80 kilometrelik kısmı doğrudan 18.3 kWsa’lik bataryadan geliyor. 145 kW gücündeki elektrikli motora ise Xiaoyun 1.5 L benzinli motor eşlik ediyor.

    • BYD SEAL U DM-i Türkiye fiyatı: 1.850.000 TL

    BYD Atto 3

    BYD, Türkiye için 4 yeni model duyurdu: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör

    BYD SEAL U DM-i gibi zaten Türkiye pazarında yer alan BYD Atto 3 (Design) ise 420 km WLTP karma sürüş menzili vadediyor. 29 dakikada %30'dan %80'e hızlı şarj süresi sunan araç, 7.3 saniyede de 0-100 km/s hıza çıkıyor. Atto 3, karma kullanımda 15,6 kWsa/100 km enerji tüketimi sunuyor. Şehir içi kullanımda ise bu değerin 12 kWsa/100 km'ye düşmesiyle menzil 565 km civarına yükseliyor. BYD Atto 3'de elektrikli araçlar için oldukça önemli bir donanım olan ısı pompası standart olarak sunuluyor.

    • BYD Atto 3 Türkiye fiyatı: 1.490.000 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 5 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    HABERİN ETİKETLERİ
    fiyat, elektrikli otomobil ve
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