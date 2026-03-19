AUDI E7X elektrikli SUV Çin'de tanıtıldı: 751 km menzil ve gelişmiş teknolojiler

Tam Boyutta Gör Çin'deki SAIC-Audi ortak girişiminden çıkan ikinci model olan elektrikli SUV AUDI E7X’i resmi olarak duyurdu. Klasik dört halka logosu olmadan kurulan marka, şu anda sadece E5 Sportback'i satışa sunuyor. E7X ise ilk olarak kasım ayında AUDI E SUV konsepti olarak gösterilmişti.

AUDI E7X; 5049 mm uzunluğa, 1997 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 3.060 mm aks mesafesine sahip. 21 veya 22 inç opsiyonel jantlarla sunulan elektrikli SUV, E5 Sportback ile benzer bir tasarım diline sahip. Tavanda bulunan Lidar sensörü, dijital kameralar ve ön çamurluklardaki ek kameralar da aracın gelişmiş sürücü asistan teknolojileriyle donatıldığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Araç, tamamen alüminyum şasi ve quattro akıllı dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Giriş seviyesindeki arkadan itişli E7X’te 300 kW (402 hp) gücünde tek elektrik motoru bulunurken, quattro sistemine sahip versiyonu 500 kW (670 hp) güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız 230 km/s.

Tüm modeller CATL batarya hücreleriyle donatılmış ve 109 kWsa kapasiteli batarya ile 751 km (CLTC) menzil sağlıyor. Ayrıca araçta standart 900V yüksek voltaj mimarisi mevcut. Araç, bu yılki Pekin Otomobil Fuarı’nda resmen tanıtılacak.

