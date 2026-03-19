Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AUDI E7X elektrikli SUV Çin'de tanıtıldı: 751 km menzil ve gelişmiş teknolojiler

    AUDI’nin Çin pazarına özel yeni elektrikli SUV modeli E7X, güçlü AWD seçeneği, 751 km menzili ve gelişmiş LiDAR destekli sürüş sistemleriyle tanıtıldı.           

    Çin'deki SAIC-Audi ortak girişiminden çıkan ikinci model olan elektrikli SUV AUDI E7X’i resmi olarak duyurdu. Klasik dört halka logosu olmadan kurulan marka, şu anda sadece E5 Sportback'i satışa sunuyor. E7X ise ilk olarak kasım ayında AUDI E SUV konsepti olarak gösterilmişti.

    AUDI E7X; 5049 mm uzunluğa, 1997 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 3.060 mm aks mesafesine sahip. 21 veya 22 inç opsiyonel jantlarla sunulan elektrikli SUV, E5 Sportback ile benzer bir tasarım diline sahip. Tavanda bulunan Lidar sensörü, dijital kameralar ve ön çamurluklardaki ek kameralar da aracın gelişmiş sürücü asistan teknolojileriyle donatıldığını gösteriyor.

    Araç, tamamen alüminyum şasi ve quattro akıllı dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor. Giriş seviyesindeki arkadan itişli E7X’te 300 kW (402 hp) gücünde tek elektrik motoru bulunurken, quattro sistemine sahip versiyonu 500 kW (670 hp) güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 4 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız 230 km/s.

    Tüm modeller CATL batarya hücreleriyle donatılmış ve 109 kWsa kapasiteli batarya ile 751 km (CLTC) menzil sağlıyor. Ayrıca araçta standart 900V yüksek voltaj mimarisi mevcut. Araç, bu yılki Pekin Otomobil Fuarı’nda resmen tanıtılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw 520i hangi yağ kullanılır balparmak bal sahtekarlığı skoda octavia 1.0 e-tec yorumlar alyan olmadan vida nasıl sökülür wifi şifresi nasıl kırılır yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum