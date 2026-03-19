AUDI E7X elektrikli SUV Çin'de tanıtıldı: 751 km menzil ve gelişmiş teknolojiler

AUDI E7X; 5049 mm uzunluğa, 1997 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 3.060 mm aks mesafesine sahip. 21 veya 22 inç opsiyonel jantlarla sunulan elektrikli SUV, E5 Sportback ile benzer bir tasarım diline sahip. Tavanda bulunan Lidar sensörü, dijital kameralar ve ön çamurluklardaki ek kameralar da aracın gelişmiş sürücü asistan teknolojileriyle donatıldığını gösteriyor.
Tüm modeller CATL batarya hücreleriyle donatılmış ve 109 kWsa kapasiteli batarya ile 751 km (CLTC) menzil sağlıyor. Ayrıca araçta standart 900V yüksek voltaj mimarisi mevcut. Araç, bu yılki Pekin Otomobil Fuarı’nda resmen tanıtılacak.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur