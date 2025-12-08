Giriş
    AUDI markasının Çin'deki ikinci modeli E7X olarak adlandırılacak

    Audi, Çin’deki yeni alt markası AUDI için geliştirdiği elektrikli SUV E7X'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. E7X'in Avrupa pazarına da gelebileceği konuşuluyor.     

    AUDI markasının Çin'deki ikinci modeli E7X olarak adlandırılacak Tam Boyutta Gör
    Audi, Çin’deki yeni alt markası AUDI kapsamında geliştirdiği ikinci modeli için resmi tescil başvurusunu yaptı. Sadece birkaç gün önce konsept olarak sergilenen elektrikli SUV, şimdi AUDI E7X adıyla seri üretim modeli olarak ortaya çıktı. Modelin Avrupa’da da satışa sunulabileceği konuşuluyor.

    AUDI markasının ilk modeli E5 Sportback, ağustos ayında Shanghai’daki SAIC-Volkswagen tesisinde üretime girmişti. SAIC teknolojilerini kullanan bu modelden sonra marka, kasım ayında tamamen elektrikli SUV konseptiyle ikinci adımını attı. Tescil dokümanları, konsept tasarıma oldukça yakın bir dış görünüm sunarken teknik detaylar da netleşti.

    E7X; 5,05 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe, 1,71 metre yüksekliğe ve 3,03 metre aks mesafesine sahip. Araç, arkadan itişli olarak 300 kW güç üretebilen veya öne eklenen 200 kW’lık motorla toplam 500 kW’a ulaşan dört tekerlekten çekişli seçenekle sunulacak. Maksimum hızı 230 km/s olarak açıklanan modelin motorları SAIC’in yan kuruluşu Huayu Automotive tarafından sağlanıyor.

    AUDI markasının Çin'deki ikinci modeli E7X olarak adlandırılacak Tam Boyutta Gör
    Modelin CATL üretimi bataryalarının kapasitesi resmi olarak açıklanmamış olsa da daha önce 109 kWsa batarya ile CLTC'ye göre 700 kilometreden fazla menzil sunacağı belirtilmişti. Araç, 800V mimarisi sayesinde hızlı şarjda 10 dakikada 320 kilometre menzil kazanabiliyor.

    Audi’nin E7X’i Avrupa’ya getirip getirmeyeceği henüz netleşmiş değil. Ancak Volkswagen Grubu'nun kısa süre önce E7X ismi için Avrupa’da marka tescil başvurusunda bulunmuş olması dikkat çekici. E7X’in Avrupa yollarına çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak gibi görünüyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

