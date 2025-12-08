AUDI markasının Çin'deki ikinci modeli E7X olarak adlandırılacak

AUDI markasının ilk modeli E5 Sportback, ağustos ayında Shanghai’daki SAIC-Volkswagen tesisinde üretime girmişti. SAIC teknolojilerini kullanan bu modelden sonra marka, kasım ayında tamamen elektrikli SUV konseptiyle ikinci adımını attı. Tescil dokümanları, konsept tasarıma oldukça yakın bir dış görünüm sunarken teknik detaylar da netleşti.
E7X; 5,05 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe, 1,71 metre yüksekliğe ve 3,03 metre aks mesafesine sahip. Araç, arkadan itişli olarak 300 kW güç üretebilen veya öne eklenen 200 kW’lık motorla toplam 500 kW’a ulaşan dört tekerlekten çekişli seçenekle sunulacak. Maksimum hızı 230 km/s olarak açıklanan modelin motorları SAIC’in yan kuruluşu Huayu Automotive tarafından sağlanıyor.
Audi’nin E7X’i Avrupa’ya getirip getirmeyeceği henüz netleşmiş değil. Ancak Volkswagen Grubu'nun kısa süre önce E7X ismi için Avrupa’da marka tescil başvurusunda bulunmuş olması dikkat çekici. E7X’in Avrupa yollarına çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak gibi görünüyor.
