ABD'li otomotiv devi Türkiye'ye geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Cadillac markasının elektrikli Lyriq modeliyle Avrupa pazarına dönüş yapan General Motors, şimdi de Türkiye'ye dönüş için düğmeye bastı. Ülkemizde Tur Oto ile distribütörlük anlaşması imzalayan ABD'li üretici, 2026 yılından itibaren operasyonlara başlamayı planlıyor.

General Motors, Türkiye'ye Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarıyla daha güçlü bir dönüş yapıyor. Tur Oto'dan yapılan açıklamada, "General Motors, Türkiye pazarına tüm marka ve modelleriyle ilk kez resmi bir temsilcilik aracılığıyla güçlü bir şekilde adım atıyor" ifadesine yer verildi. Markaların satış ve satış sonrası hizmetleri, Avrupa operasyonlarıyla entegre bir yapıda Tur Oto tarafından yürütülecek.

General Motors denince tabii ki akla ilk olarak Corvette ve Cadillac Escalade gibi modeller geliyor. Ancak bunlar arasında bize daha yakın olan modeller de mevcut. Örneğin; GMC'nin Terrain isimli crossover modelinde 1.5 litre turbo dört silindirli motor ve 8 ileri otomatik kombinasyonu yer alıyor. Aynı şekilde Chevrolet Trax, Trailblazer ve Equinox gibi modeller de gelebilir. Equinox'un ayrıca elektrikli versiyonu da mevcut.

Bu noktada, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme akıllara geliyor. Bu düzenleme ile ABD'den ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 60 ek gümrük vergisi kaldırıldı. Diğer yandan, Avrupa Birliği ve STA kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen benzinli ve hibrit araçlara yüzde 25, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçlara yüzde 30 ek gümrük vergisi getirildi. ABD de STA kapsamında olmadığı için yeni ek vergilere tabii ancak oranda yarı yarıya düşüş söz konusu.

