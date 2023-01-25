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    Yeni BMW M3 CS tanıtıldı: Daha güçlü ve hafif süper sedan

    Tamponun alt kısmına kadar uzanan büyük böbrek ızgarasıyla dikkat çeken yeni BMW M3 CS, 550 hp güç sunan twin turbo motor, 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive ile geliyor.
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    Yeni BMW M3 CS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    BMW, yeni M3 CS'nin örtüsünü kaldırdı. Selefine kıyasla daha güçlü ve daha hafif olmasıyla öne çıkan 2024 BMW M3 CS, sınırlı sayıda olmak üzere sadece 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle satılacak.

    2024 BMW M3 CS, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni BMW M3 CS, "S58" kodlu 3.0 litre twin turbo benzinli motordan 550 hp güç alıyor. Maksimum tork ise temel aldığı M3 Competition xDrive'daki değerle (650 Nm) aynı kalmış. M3 CS'nin daha güçlü olmasının yanı sıra selefiyle arasındaki kilit farklardan biri tahrik sistemi. Selefi arkadan itişli (RWD) bir modelken yeni M3 CS'de xDrive sistemi bulunuyor. Ayrıca bu sistemde seçilebilir RWD modu da bulunuyor. Bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayan model, standart M Sürücü Paketi ile 302 km/s son hıza çıkabiliyor.

    M3 CS, ekstra 40 hp gücün yanında 34 kg daha hafif olmasıyla da öne çıkıyor. Bunu karbon fiber takviyeli plastik parçalar ile sağlayan modelin ön kaputunda, hava girişlerinde, yan ayna kapaklarında, arka difüzöründe entegre bagaj spoylerinde bu malzeme kullanılmış. Bunların dışında tavanda ve hatta iç mekândaki vites kulakçıkları ve orta konsolda bile bu dayanıklı ve hafif malzemeden faydalanılmış. 

    Yeni BMW M3 CS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni süper sedanda ağırlığın mümkün olduğunca düşük tutulabilmesi için titanyum egzoz sistemi ve karbon fiberden yapılan çanak koltuklar kullanılmış. Ayrıca arkadaki havalandırma ızgaraları ve kontroller devreden çıkarılmış. Geçen yıl tanıtılan M4 CSL coupe (1625 kg), arka koltukları bulunmadığı için yeni M3 CS'ye (1765 kg) göre daha hafif. Ancak dört kapılı bir sedan modelde bunu yapmak pek mantıklı olmayacağı için M3 CS'de en azından dört kişinin rahatça yolculuk edeceği bir koltuk düzeni mevcut.

    Tasarım olarak bakıldığında yeni BMW M3 CS'de tamponun alt kısmına kadar uzanan büyük böbrek ızgara göze çarpıyor. Fotoğraflarda da görünen "Signal Green" gövde rengiyle dikkat çekerken öndeki sarı renkli gündüz farları da M4 CSL ve M5 CS gibi kardeşlerini anımsatıyor. Bunun dışında ön tampon tasarımı ve ön kaput üzerindeki karbon fiber bölmelerin M4 CSL ile büyük oranda benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün.

    Yeni BMW M3 CS tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeşil rengin yanı sıra siyah, gri ve beyaz olarak da tercih edilebilen 2024 BMW M3 CS'deki elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar aydınlatmalı CS amblemine ve kırmızı detaylarla tamamlanan Merino deri döşemeye sahip. Bunların dışında kapı eşiklerindeki M3 CS amblemleri ve Alcantara kaplı direksiyon simidi de dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Son olarak, şimdiye kadarki en performanslı M3 olmasına rağmen karbon seramik frenlerin hala opsiyon listesinde yer aldığı otomobilde 275/35 ZR19 ve 285/30 ZR20 Michelin Sport Cup 2 lastikler kullanılıyor. BMW, henüz bir sayı vermese de yeni M3 CS'nin sınırlı sayıda üretileceğini açıkladı.

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    MaDMaxiBo 27 dakika önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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