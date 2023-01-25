Yeni BMW M3 CS tanıtıldı: Daha güçlü ve hafif süper sedan

2024 BMW M3 CS, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni BMW M3 CS, "S58" kodlu 3.0 litre twin turbo benzinli motordan 550 hp güç alıyor. Maksimum tork ise temel aldığı M3 Competition xDrive'daki değerle (650 Nm) aynı kalmış. M3 CS'nin daha güçlü olmasının yanı sıra selefiyle arasındaki kilit farklardan biri tahrik sistemi. Selefi arkadan itişli (RWD) bir modelken yeni M3 CS'de xDrive sistemi bulunuyor. Ayrıca bu sistemde seçilebilir RWD modu da bulunuyor. Bu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayan model, standart M Sürücü Paketi ile 302 km/s son hıza çıkabiliyor.
M3 CS, ekstra 40 hp gücün yanında 34 kg daha hafif olmasıyla da öne çıkıyor. Bunu karbon fiber takviyeli plastik parçalar ile sağlayan modelin ön kaputunda, hava girişlerinde, yan ayna kapaklarında, arka difüzöründe entegre bagaj spoylerinde bu malzeme kullanılmış. Bunların dışında tavanda ve hatta iç mekândaki vites kulakçıkları ve orta konsolda bile bu dayanıklı ve hafif malzemeden faydalanılmış.
Tasarım olarak bakıldığında yeni BMW M3 CS'de tamponun alt kısmına kadar uzanan büyük böbrek ızgara göze çarpıyor. Fotoğraflarda da görünen "Signal Green" gövde rengiyle dikkat çekerken öndeki sarı renkli gündüz farları da M4 CSL ve M5 CS gibi kardeşlerini anımsatıyor. Bunun dışında ön tampon tasarımı ve ön kaput üzerindeki karbon fiber bölmelerin M4 CSL ile büyük oranda benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün.
Son olarak, şimdiye kadarki en performanslı M3 olmasına rağmen karbon seramik frenlerin hala opsiyon listesinde yer aldığı otomobilde 275/35 ZR19 ve 285/30 ZR20 Michelin Sport Cup 2 lastikler kullanılıyor. BMW, henüz bir sayı vermese de yeni M3 CS'nin sınırlı sayıda üretileceğini açıkladı.
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?