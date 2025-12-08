Nissan, yeni SUV modeli NX8'in resmi görsellerini paylaştı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Nissan, Çin’deki elektrifikasyon atağını yeni NX8 ile genişletiyor. Dongfeng Nissan markası altında geliştirilen SUV model, hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarla satışa sunulacak. Dosyaların ortaya çıkmasının hemen ardından şirket, NX8’e dair resmi teknik ayrıntıları paylaştı.

NX8, Nissan’ın N-serisi SUV ailesinde 800V yüksek voltajlı platform ve CATL 5C ultra hızlı şarj teknolojisi ile gelen ilk model olmasıyla öne çıkıyor. Bu altyapı, daha yüksek verimlilik ve çok daha kısa şarj süreleriyle markanın Çin’deki yeni enerjili araç (NEV) stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor.

Nissan NX8; 4870 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2917 mm aks mesafesine sahip. Dış tasarımda Nissan’ın güncellenen V-motion dili kullanılırken, aydınlatmalı logo, boydan boya uzanan LED şerit, bumerang şeklinde farlar, gizli kapı kolları ve 2064 ayrı birimden oluşan özelleştirilebilir OLED stop lambaları dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör NX8, iki farklı elektrik destekli güç sistemiyle sunulacak. Tam elektrikli versiyon, 215 kW veya 250 kW gücünde tek motorla geliyor. Şarj edilebilir hibrit ise 146 beygirlik 1.5 litrelik turbo motor ile 195 kW'lık elektrik motorunu birleştiriyor. Her iki versiyon da Nissan tarafından geliştirilen yeni nesil lityum demir fosfat (LFP) batarya paketini kullanıyor.

BYD, lüks SUV aracını 2 tonluk ağaçla ezmeye çalıştı: İşte sonuç 22 sa. önce eklendi

Modelde ayrıca Lidar destekli gelişmiş sürüş destek sistemleri, otoyol ve şehir içi NOA (Navigation on Autopilot) fonksiyonları ve tam senaryo akıllı park asistanı bulunuyor.

Nissan NX8’in ilerleyen dönemde Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’ya ihraç edilmesi bekleniyor. Ancak modelin uluslararası pazarlara çıkış takvimi ve fiyatlandırması henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Nissan, yeni SUV modeli NX8'in resmi görsellerini paylaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: