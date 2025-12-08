Nissan, yeni SUV modeli NX8'in resmi görsellerini paylaştı

NX8, Nissan’ın N-serisi SUV ailesinde 800V yüksek voltajlı platform ve CATL 5C ultra hızlı şarj teknolojisi ile gelen ilk model olmasıyla öne çıkıyor. Bu altyapı, daha yüksek verimlilik ve çok daha kısa şarj süreleriyle markanın Çin’deki yeni enerjili araç (NEV) stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor.
Nissan NX8; 4870 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1680 mm yüksekliğe ve 2917 mm aks mesafesine sahip. Dış tasarımda Nissan’ın güncellenen V-motion dili kullanılırken, aydınlatmalı logo, boydan boya uzanan LED şerit, bumerang şeklinde farlar, gizli kapı kolları ve 2064 ayrı birimden oluşan özelleştirilebilir OLED stop lambaları dikkat çekiyor.
Modelde ayrıca Lidar destekli gelişmiş sürüş destek sistemleri, otoyol ve şehir içi NOA (Navigation on Autopilot) fonksiyonları ve tam senaryo akıllı park asistanı bulunuyor.
Nissan NX8’in ilerleyen dönemde Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’ya ihraç edilmesi bekleniyor. Ancak modelin uluslararası pazarlara çıkış takvimi ve fiyatlandırması henüz açıklanmadı.
