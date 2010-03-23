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Audio Technica, CK serisi kulaklıklarına bir yenisini ekledi

Audio Technica, CK serisi kulaklıklarına bir yenisini ekledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Audio Technica, CK serisi kulaklıklarına bir yenisini ekledi
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Audio Technica CK303 (mavi)

Odyofillerden giriş seviyesi kullanıcılara kadar sunduğu geniş ürün gamındaki ses çözümleriyle ünlü Japon elektronik üreticisi Audio Technica, CK serisine CK303 model isimli kulaklığını ekledi.

CK303, kanal tipi bir kulak içi kulaklık. 8,8 mm'lik çapa sahip dinamik sürücülerinin empedansı 16 Ohm iken frekans tepkisi 20 Hz - 20 kHz aralığında. Hassasiyeti ise 100 dB olarak göze çarpıyor. Kulaklık, CK303S ve CK303M isimleriyle kullanıcılara sunulacak. Aralarındaki tek farkın CK303S'de 0,6 metre, Ck303M'de 1,2 metre ile kablo uzunlukları olduğu belirtiliyor. Bu kabloların ucunda da 3,5 mm altın kaplama standart jack girişi bulunuyor(L tipi). 4 farklı boyutta silikon kulaklık ucu ile gelen CK303S'de siyah, kırmızı, beyaz; CK303M'de siyah, kırmızı, beyaz, mavi, kahverengi, gri, pembe renk seçenekleri bulunuyor. Kulaklığın 16 Nisan tarihinde yaklaşık 28 Dolar fiyat etiketiyle piyasada olması bekleniyor.

 

Audio Technica, CK serisi kulaklıklarına bir yenisini ekledi
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Farklı renkleriyle CK303


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sevindi42 9 yıl
CK serisi dengeli oluyor genelde. Ckm-70 vardi bende ona benziyor , tip olarak gerçekten çok güzel. Ses kalitesi olarak da sennheiser cx serisinden daha üstün olur diye bekliyorum inşallah :)
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sevindi42 9 yıl
Fiyat olarak çok uygun performans olarak nasıl olacak bakalım. Ilk deneyen olmak isterim doğrusu :)
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king size 9 yıl
ömer abime bi soruym böyle uygun fiyatlı bi modele ihtiyacım var dışarda kullanmak için
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