Audio Technica, Solid Bass serisinin yeni üyesi CKS90'ı tanıttı.

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Audio Technica CKS90 (siyah ve kırmızı)

Mikrofon, kulaklık, hoparlör, amfi gibi ses ekipmanları üreten Tokyo(Japonya) merkezli elektronik üreticisi Audio Technica, bas performanslarıyla bilinen Solid Bass serisi kulaklıklarına CKS90 model isimli yeni bir kulak içi kulaklığını ekledi.

CKS70 modeli ile yüksek fiyat-performans sunan Audio Technica, kanal tipi yeni kulaklığı CKS90 ile bunu bir adım ileri taşımayı amaçlıyor. ATH-CKS90, 13 mm'lik çapa sahip dinamik sürücüler kullanıyor. Bu sürücülerin frekans tepkisi 5 Hz- 25 kHz aralığında iken, hassasiyeti 106 dB ve empedansı 16 Ohm olarak göze çarpıyor. Firma, önceki modellerden bilinen Sub-Chamber mekanizmasını daha da geliştirdiğini ve sonuç olarak daha derin ve güçlü bas performansı alınacağını belirtiyor. Silikon ucun 2 farklı konumda durabilmesini sağlayan yapı da varlığını koruyor(ses karakterinin kısmen değişmesini sağlıyor). 1,2 metrelik Y tipi kablosunun ucunda standart 3,5 mm L tipi jak bulunduran CKS90, 4 farklı boyutta silikon kulaklık ucu ile geliyor. CKS90'ın, yaklaşık 135 Dolar'lık fiyat etiketi ile 23 Nisan'da piyasada olması bekleniyor.

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Audio Technica CKS90NC

Audio Technica, CKS90'ı bir de gürültü önleyici(Noise Cancelling, dış sesleri bloke etme teknolojisi) özelliğe sahip ATH-CKS90NC model ismiyle kullanıcılara sunacak. Gürültü önleyici aparat 1 adet AAA pil ile 50 saate kadar çalışabiliyor. CKS90 kulaklık ve aparattan oluşan CKS90NC modelinin fiyatı hakkında henüz bilgi bulunmuyor.