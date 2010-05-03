AVEA Merak Edilenleri Cevapladı!

Genel Yayın Yönetmeni
AVEA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, güncel kampanyalar ve gelecek planları üzerine konuştu
AVEA'nın internet basınına özel davetinde AVEA'nın pazarlama ekibi, basın mensupları ile bir araya geldi. Bu özel davette tanışma fırsatı bulduğumuz AVEA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan ile merak edilen konular üzerine konuştuk.
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bi gün herkes fenerbahçeli olacak diye komik ötesi bi terim varya :D
hah bi gün hepsi vodafona boyun bükecek dikkat edilmeyen bi nokta var vodafon indirim yaptıkça diğerleride indirim yapıyor
sıralama genelde vodafon / avea / çok sonralı türkcell
bazende avea / vodafone /türkcell bazen benzer kapmanyalar yapmıyor
ama söylemiştim vodafone telsimi aldığında bu firma hepsini sollayacak diye :D şu anda favori ama avea zamanında öğrenci öğrenci hattı öğrenci kampayasını herkese dağıttığı için paso sormadan :D müşterinin büyük kitlesini kaptı aveaya helal olsun :D indirimleri süper
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