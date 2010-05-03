AVEA Merak Edilenleri Cevapladı!

AVEA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, güncel kampanyalar ve gelecek planları üzerine konuştu

AVEA'nın internet basınına özel davetinde AVEA'nın pazarlama ekibi, basın mensupları ile bir araya geldi. Bu özel davette tanışma fırsatı bulduğumuz AVEA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan ile merak edilen konular üzerine konuştuk.