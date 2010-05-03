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AVEA Merak Edilenleri Cevapladı!

9 yıl
65,4b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AVEA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan, güncel kampanyalar ve gelecek planları üzerine konuştu

AVEA'nın internet basınına özel davetinde AVEA'nın pazarlama ekibi, basın mensupları ile bir araya geldi. Bu özel davette tanışma fırsatı bulduğumuz AVEA Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kaplan ile merak edilen konular üzerine konuştuk.


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DH Misafiri 4 yıl
Avea Karabuk universitesinin icinde bile cekmiyor sehrin merkezi gibi bi yerde cekmeyen bi hat icin kimse savunma yapmasin bence
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DH Misafiri 4 yıl
Avea Karabuk universitesinin icinde bile cekmiyor sehrin merkezi gibi bi yerde cekmeyen bi hat icin kimse savunma yapmasin bence
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DH Misafiri 7 yıl
sms var fakat kontorumuz yok 1 kurus bile yok neden smsler gitmiyor.
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DH Misafiri 7 yıl
en yukardaki üc kagıtcı ne dıon sen yaa koskoca ızmır buca da cekmıo bu avea su anda hatların arastırmasını yapıorum bana en uygun olanına gececegım allahın ıznıylee, buca da bıle cekmıosa bu avea ındırsın kepenklerı gıtsın yahuu yok tunelde cekıomus yok yerın altında cekıomus bılmem ne bılmem ne gel senı benım ewe goturım de 1 tane mesaj atabılıon mu anana babana we yahut sewgılıne yok arkadas avea dan kacmaktan baska care kalmadı, cok sıkıntı yarattı bana.parayı ay sonunda almaya geldı mı ama hıc affetmıoo cekmıo falan ama trınk dıye alıo valla parrasını utanmadan bıde wergı kesıolar benden adam gıbı hızmet mı gorduk kı vergısınıde alıonuz. 1,21
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DH Misafiri 8 yıl
Merhaba bence Avea yenilikçi yönü ile ilk operetor oluyor.. dikat ederseniz ve takip edilmeye değer bir operetor..
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DH Misafiri 8 yıl
ben birkaç gün içinde tokat başçiftlik ilçesine gideceğim.ama burda hattımın çektiğini bilmiyorum . acaba siz biliyor musunuz? bana pazartesiye kadar cevap verrseniz çok sevinirim ..
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sakerim1976 8 yıl
10 yıldır Avea kullanıyorum. En küçük bir sorununu yaşamadım. Hatta Ankara'daki evimde her yerde çektiği söylenen kazıkçı Turkcell çekmezken bodrum katında bile Avea full çekiyor. Zonguldak'taki köyümde çeken tek operatör Avea. Çekim kalitesi ve ekonomik oluşuyla bir numaralı Avea.
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ujkdhtyfhed 8 yıl
Bir daha hiçbir kuvvet beni aveaya geçiremez.
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ozzzy222 9 yıl

bi gün herkes fenerbahçeli olacak diye komik ötesi bi terim varya :D
hah bi gün hepsi vodafona boyun bükecek dikkat edilmeyen bi nokta var vodafon indirim yaptıkça diğerleride indirim yapıyor
sıralama genelde vodafon / avea / çok sonralı türkcell
bazende avea / vodafone /türkcell bazen benzer kapmanyalar yapmıyor
ama söylemiştim vodafone telsimi aldığında bu firma hepsini sollayacak diye :D şu anda favori ama avea zamanında öğrenci öğrenci hattı öğrenci kampayasını herkese dağıttığı için paso sormadan :D müşterinin büyük kitlesini kaptı aveaya helal olsun :D indirimleri süper
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DSGNRY 9 yıl
Avea benim için de tartışmasız en Şakacı Operator buyrun bakın


mobile.donanimhaber.com/...
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trtunski 9 yıl
olabilir sonuçta hiçbir operatör kusursuz değil. memnum değilsen diğer bir operatör kullanma hakkına sahipsin. sürekli kötülediğiniz bir firmadan fazlasıyla memnun olan insanlar da var. bunu da es geçmemek lazım.
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ExECaLiBuR 9 yıl
2-3 sene önce istediğimiz bir numara eğer kullanılmıyorsa talep edip alabiliyorduk. Halen mevcut bu kampanya acaba?
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inexo 9 yıl
Müşteri hizmetleri vodafonedan iyi
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trtunski 9 yıl
turkcell'e taparcasına hayramlık duyan arkadaşlar. sikayetvar'a girip turkcell'le ilgili şikayetleri bir okuyun bakalım. en az 50 tane çekmediği yerlerle ilgili şikayet var. turkcell'i bu kadar abartmanın anlamı yok ya. benim oturduğum mahallede bina içlerinde çekmiyo. ben de uzun zamandır avea kullanıyorum ancak ben burada bahsedilen sıkıntıların hiçbirini yaşamadım. tünellerde dahi konuşuyorum. kabataş finikülerden, taksime kadar kesintisiz telefonla konuşuyorum. gittiğim köylerde konuşuyorum. yollarda konuşuyorum. ancak artık oluşmuş bir önyargı. düzeltemiyosun. neyse siz turkcell'i şımatmaya devam edin. biraz tarafsız olabilseniz siz de göreceksiniz aslında turkcell'in muhteşem olmadığını. avea ve vodafone'nun abarttığınız kadar kötü olmadığını. sonuç itibariyle beğenmediğiniz iki operatörün toplamda 28 milyon insan için turkcell'in alternatifi olduğu gerçeği var ortada ama hala çamur atıyolar. anlamış değilim.
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