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Axle, Radeon HD 6870 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Axle, Radeon HD 6870 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. AMD'nin referans tasarımını esas alan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan Axle Radeon HD 6870, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitörler içinse Eyefinity kurulumlarına destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve Mini DisplayPort 1.2 konnektörlerine sahip olan ekran kartı, ihtiyaç duyduğu gücü üzerinde yer alan iki aet PCIe 6pin konnektöründen sağlıyor. Axle Radeon HD 6870, 240 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.


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Batuist 9 yıl
orta seviye için çok iyi kartlar... yaşasın çok hızlı gelişen teknoloji.. bazılarının hoşuna gitmesede biz onlarıda mutlu etmek için kendilerine fx5200 ekran kartı vercez.. onlar geriden gelsinler :))
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Rey Leon 9 yıl
valla aynen ben dıyecekdım 240 $ dan satışa sunuluyor yurt dısında modeller referans tarasımlar
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mctug 9 yıl
Referans tasarıma göre fiyatı tabi Türkiye fiyatı değil ancak uygun olacak gibi ama henüz konuşmak için çok erken bence testleri beklemeliyiz.
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_Dominic_Toretto_ 9 yıl
Yurt dışında, çoğu marka 240 Dolar' dan satıyor.

Oralardan alma fırsatım olsaydı şahsen. Axle yerine, Asus / Gigabyte / Msi / PowerColor tercih ederdim.
Yani Axle ın fiyatını yüksek buldum.

Nvidia tarafında İnno3D uygun fiyata satıyor.
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