Axle, Radeon HD 6870 modelini duyurdu

Axle, Radeon HD 6870 tabanlı yeni ekran kartını duyurdu. AMD'nin referans tasarımını esas alan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1120x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan Axle Radeon HD 6870, çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X, çoklu monitörler içinse Eyefinity kurulumlarına destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI 1.4 ve Mini DisplayPort 1.2 konnektörlerine sahip olan ekran kartı, ihtiyaç duyduğu gücü üzerinde yer alan iki aet PCIe 6pin konnektöründen sağlıyor. Axle Radeon HD 6870, 240 dolar seviyesinden kullanıma sunuluyor.